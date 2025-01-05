Правильная разгрузка: как прийти в себя после новогодних застолий

В материале РИАМО читайте о том, как правильно устраивать разгрузочные дни после продолжительных праздников.

Не голодать Разгрузочный день устраивать нужно не только ради сохранения фигуры, но и для того, чтобы сберечь здоровье — вернуть в норму процесс метаболизма, вывести накопившиеся токсины и улучшить работу пищеварительной системы. Но не стоит наказывать себя и устраивать голодовку. Внезапная жесткая диета — стресс для организма, который и так уже перегружен. Возвращаться в привычный режим нужно постепенно. Следует сократить потребление жирной, острой, соленой и сладкой пищи, а в рацион ввести овощи, фрукты или отруби, нежирное мясо или рыбу, крупы, нежирный творог. Необходимо пить больше чистой и минеральной воды. За два часа до приема пищи нужно съесть продукты с содержанием белка или клетчатки. Это поможет сохранить ощущение сытости, а значит вы съедите меньше вредного.

Выспаться и отдохнуть Фото - © Unsplash.com После череды застолий, поздних ужинов и подъемов организму нужен отдых. Поэтому после праздника в первую очередь нужно как следует выспаться. Можно принять душ, а спать лучше ложиться в проветренном помещении. Перед разгрузкой важно пить как можно больше чистой воды. Можно заварить в термосе шиповник с мятой, настоять 3-5 часов и потом пить полученный напиток с лимоном.

Готовить правильные блюда Фото - © KamranAydinov/Freepik.com Для правильной разгрузки нужно готовить правильные блюда. Полезным будет суп на овощном бульоне, овощные салаты с растительным маслом и лимонным соком. Вообще, стоит готовить все, что может служить своеобразной «щеткой» для организма — салат из редьки, с капустой, морковью, свеклой и прочим. Хорошими восстановительными блюдами будут крепкий куриный бульон и нежирная простокваша. Такой бульон восстанавливает силы и, кроме того, способствует похудению, а простокваша помогает очистить желудок. Главное правило при приготовлении — обеспечить в блюдах баланс белков, жиров, углеводов и дефицит калорий. Можно ограничиться одним-тремя простыми продуктами и сократить количество калорий, которых должно быть меньше тысячи за день. Рыбные и мясные блюда лучше готовить на пару или запекать в духовке. Так вкус не будет потерян, а жирность будет снижена. Майонез лучше заменить на льняное и оливковое масло, лимонный сок.

Обеспечить умеренную физическую нагрузку Фото - © Freepik.com Умеренные физические нагрузки тоже являются хорошим способом восстановить силы после обильного и частого приема пищи. Не стоит устраивать марафоны и бегать километры по стадиону или совершать рекорды по подъему штанг. Но длительные прогулки, активности с детьми, поход на каток или легкий фитнес точно не помешают. Физическая активность поможет ускорить обмен веществ и вывести все лишнее из организма. Помогут дыхательная гимнастика и медитации.

Не употреблять алкоголь Фото - © Adobe Stock Разгрузочные дни несовместимы с употреблением алкоголя. Несмотря на то, что каникулы продолжаются и застолья не заканчиваются, даже в таком режиме можно установить себе рамки. За столом не пить алкоголь, а есть стараться блюда с содержанием большого количества овощей, без майонеза, с максимально простым составом. Если после новогоднего застолья вы чувствуете симптомы похмелья, стоит включить в рацион кисломолочные продукты, квашеную капусту, цитрусовые, овсянку на воде или отварное мясо птицы. Это продукты помогут вывести токсины и успокоят раздраженный желудок.