Новые правила переводов с 1 апреля 2026 года: кого коснутся изменения

Об изменениях в денежных переводах в России с 1 апреля, читайте в материале РИАМО.

С 1 апреля 2026 года вступает в силу приказ Минфина № 58н, который изменяет требования к оформлению платежных документов. Нововведения носят технический характер и распространяются исключительно на официальные платежные поручения, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и при уплате налогов. Операции физических лиц остаются за рамками этих изменений.

Что меняется в оформлении платежных поручений с 1 апреля Новые требования к заполнению реквизитов касаются только безналичных переводов, являющихся источниками формирования доходов бюджетов, а также платежей за выполнение работ и оказание услуг автономными учреждениями. С 1 апреля при оформлении платежных поручений: юридические лица обязаны указывать полное или сокращенное наименование организации;

физические лица (в случаях, когда они оформляют именно платежное поручение, например для уплаты налогов) указывают фамилию, имя и отчество полностью, без инициалов;

индивидуальные предприниматели добавляют статус «ИП» в скобках после наименования;

лица, занимающиеся частной практикой, указывают вид деятельности и ИНН. В платежных документах вводится реквизит «фактический плательщик», который заполняется в случае, если денежные средства переводит представитель. Поле «назначение платежа» требует детализации: необходимо указывать основание (товары, работы, услуги), а также номера и даты договоров.

Какие операции не будут затронуты изменениями в переводах Новые правила не распространяются на операции, осуществляемые физическими лицами в рамках повседневных банковских услуг. В частности, требования приказа Минфина № 58н не применяются к: переводам по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП);

переводам по номеру карты в мобильных приложениях банков;

переводам между физическими лицами. Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нововведения не должны повлиять на обычные банковские операции. Требования, вступающие в силу с 1 апреля, касаются только официальных платежных поручений для бизнеса и расчетов с бюджетом. «Нововведения носят технический характер. Это безналичные денежные переводы средств в бюджет и распространяются только на официальные платежные поручения для бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а не обычные переводы граждан», - сказал он.

Зачем нужные изменения в переводах с 1 апреля По словам Аксакова, ужесточение требований к заполнению платежных документов направлено на повышение защиты средств. Ранее упрощенная система заполнения реквизитов создавала возможности для злоупотреблений. Уточнение информации о плательщиках и получателях позволяет банкам и контролирующим органам точнее идентифицировать участников расчетов, что затрудняет использование платежных инструментов в противоправных целях. Новые правила также призваны сократить количество платежей, зависающих как невыясненные из-за некорректного заполнения полей. Детализация назначения платежа и обязательное указание полных реквизитов плательщиков позволяют автоматизировать обработку поступлений в бюджетную систему и расчетов с государственными учреждениями.