Новые правила переводов с 1 апреля 2026 года: кого коснутся изменения
С 1 апреля 2026 года вступает в силу приказ Минфина № 58н, который изменяет требования к оформлению платежных документов. Нововведения носят технический характер и распространяются исключительно на официальные платежные поручения, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и при уплате налогов. Операции физических лиц остаются за рамками этих изменений.
Что меняется в оформлении платежных поручений с 1 апреля
Новые требования к заполнению реквизитов касаются только безналичных переводов, являющихся источниками формирования доходов бюджетов, а также платежей за выполнение работ и оказание услуг автономными учреждениями.
С 1 апреля при оформлении платежных поручений:
- юридические лица обязаны указывать полное или сокращенное наименование организации;
- физические лица (в случаях, когда они оформляют именно платежное поручение, например для уплаты налогов) указывают фамилию, имя и отчество полностью, без инициалов;
- индивидуальные предприниматели добавляют статус «ИП» в скобках после наименования;
- лица, занимающиеся частной практикой, указывают вид деятельности и ИНН.
В платежных документах вводится реквизит «фактический плательщик», который заполняется в случае, если денежные средства переводит представитель. Поле «назначение платежа» требует детализации: необходимо указывать основание (товары, работы, услуги), а также номера и даты договоров.
Какие операции не будут затронуты изменениями в переводах
Новые правила не распространяются на операции, осуществляемые физическими лицами в рамках повседневных банковских услуг. В частности, требования приказа Минфина № 58н не применяются к:
- переводам по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП);
- переводам по номеру карты в мобильных приложениях банков;
- переводам между физическими лицами.
Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нововведения не должны повлиять на обычные банковские операции. Требования, вступающие в силу с 1 апреля, касаются только официальных платежных поручений для бизнеса и расчетов с бюджетом.
«Нововведения носят технический характер. Это безналичные денежные переводы средств в бюджет и распространяются только на официальные платежные поручения для бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а не обычные переводы граждан», - сказал он.
Зачем нужные изменения в переводах с 1 апреля
По словам Аксакова, ужесточение требований к заполнению платежных документов направлено на повышение защиты средств. Ранее упрощенная система заполнения реквизитов создавала возможности для злоупотреблений. Уточнение информации о плательщиках и получателях позволяет банкам и контролирующим органам точнее идентифицировать участников расчетов, что затрудняет использование платежных инструментов в противоправных целях.
Новые правила также призваны сократить количество платежей, зависающих как невыясненные из-за некорректного заполнения полей. Детализация назначения платежа и обязательное указание полных реквизитов плательщиков позволяют автоматизировать обработку поступлений в бюджетную систему и расчетов с государственными учреждениями.
Что важно помнить обычному россиянину
Изменения, вступающие в силу с 1 апреля, затрагивают исключительно сферу корпоративных и бюджетных платежей. Операции физических лиц, включая переводы по номеру телефона, номеру карты и любые расчеты между гражданами, осуществляются в прежнем порядке без дополнительных требований к оформлению.