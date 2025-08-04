Мифы и реальность о способах энергосбережения в многоквартирном доме

С каждым годом энергосбережение становится все более актуальной темой для жителей многоквартирных домов. Многие владельцы квартир сталкиваются с мифами, которые не только создают ложные ожидания, но и могут помешать эффективному применению реальных методов экономии. О популярных заблуждениях и что на самом деле помогает снизить расходы на энергоресурсы сообщил РИАМО менеджер по продукту компании «Теплоком» Антон Гольцов.

Миф 1. Экономия энергии возможна исключительно за счет утепления

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Такое мнение обычно основывается на идее, что если стены, окна и крыша будут хорошо утеплены, то потеря тепла уменьшится, и соответственно, будет снижено потребление энергии на отопление. Однако утепление помогает сохранить тепло в доме, но без должного контроля за потреблением энергии, например, с помощью терморегуляторов, автоматических систем управления отоплением и учета реального потребления, эффект от утепления может быть ограниченным.

Также стоит отметить, что утепление — это лишь один из аспектов комплексного подхода к энергосбережению. Эффективное использование энергии включает в себя не только теплоизоляцию, но и грамотную эксплуатацию отопительных систем, использование энергоэффективной техники, регулярный мониторинг потребления энергии и внедрение интеллектуальных систем управления, которые позволяют эффективно регулировать потребление в зависимости от времени суток, погодных условий и числа проживающих в доме. Без учета всех этих факторов, утепление не сможет раскрыть свой полный потенциал в экономии энергии.

«Утепление дома имеет большое значение для снижения теплопотерь и повышения энергоэффективности, но без комплексного подхода, включающего контроль за расходами, его эффект будет ограничен. Установка общедомового прибора учета на дом — это правильный шаг, но для точной картины необходим индивидуальный учет. Только так можно справедливо распределить расходы между жильцами. Важно наладить систему поквартирного учета, которая обеспечит точность расчетов. Кроме того, экономия зависит от правильной работы управляющих компаний, которые должны обеспечить настройку и обслуживание оборудования», — отметил Антон Гольцов.

Миф 2. Необходимо тщательно проектировать систему энергосбережения, опираясь на исходные данные, такие как теплопотери, особенности инженерных коммуникаций и т. п.

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На первый взгляд это может показаться логичным и обоснованным. Однако в реальности это далеко не всегда играет решающую роль.

Системы энергосбережения в многоквартирных домах на самом деле могут быть эффективными даже при недостаточной точности исходных данных, если правильно настроены и оптимизированы на стадии эксплуатации. Суть в том, что многие параметры можно корректировать и на этапе работы системы. Например, современные устройства и датчики способны автоматически регулировать потребление энергии в зависимости от условий, что позволяет существенно снизить потребление без необходимости детального проектирования.

Система может быть адаптирована под реальное использование, что позволяет не только минимизировать теплопотери, но и учесть множество факторов, которые невозможно точно предсказать на этапе проектирования. Поэтому гораздо важнее правильная эксплуатация, установка автоматических систем и регулярная настройка, чем проектирование, основанное на исходных данных.

Также, на практике ключевую роль в повышении энергоэффективности играет внедрение интеллектуальных технологий регулировки и учета.

Современные автоматизированные системы позволяют точно регулировать отопление в зависимости от температуры наружного воздуха, режима работы помещения и других параметров. Такие решения помогают избежать перерасхода тепла, обеспечивают комфортный микроклимат и снижают затраты без дополнительных вложений в капитальный ремонт.

Особенно важно наладить систему учета: без нее жильцы не видят реальное потребление и не могут влиять на свои расходы. Современные приборы и решения позволяют в режиме реального времени контролировать потребление энергии и находить точки для оптимизации.

Миф 3. Высокие расходы на внедрение энергоэффективных технологий

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Жильцы часто считают, что установка систем автоматического регулирования отопления, приборов учета или другого оборудования обязательно означает внеплановые сборы или повышение взносов.

Обычно модернизация производится из уже сформированных средств капитального ремонта, которыми распоряжается фонд капремонта региона. Замена или установка узлов учета тепла, внедрение автоматизированных систем управления отоплением, балансировка системы отопления, установка погодозависимой автоматики и даже утепление фасадов — все это может быть включено в состав капитального ремонта, но важно об этом говорить. Таким образом, миф о доплатах — это следствие недостатка информации.

Миф 4. Любые изменения требуют длительного периода согласований, проектирования и реализации

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Это заблуждение зачастую мешает жильцам даже начинать обсуждение энергосберегающих инициатив. На практике внедрение современных систем автоматического регулирования отопления, приборов учета и других решений может быть реализовано в сжатые сроки — примерно за год. Это возможно при участии профессиональных компаний, которые обладают опытом проектирования, монтажа и сопровождения таких систем, а также налаженным взаимодействием с управляющими организациями и фондами капитального ремонта.

Процесс начинается с обследования дома, подготовки технического решения и обсуждения с жильцами. После одобрения проекта и согласования с ответственными структурами начинается реализация: установка оборудования, наладка и ввод в эксплуатацию. При грамотной организации каждый этап проходит последовательно.

«Вопреки распространенному мнению, эффективность энергосбережения в многоквартирных домах зависит не столько от идеального проекта, сколько от грамотной настройки, автоматизации и прозрачного учета уже в процессе эксплуатации. Современные технологии позволяют адаптировать систему под реальные условия — без доплат и долгих согласований, но с ощутимым результатом» Антон Гольцов менеджер по продукту компании «Теплоком»

Таким образом, мифы об энергосбережении могут вводить в заблуждение и усложнять принятие правильных решений. Реальная экономия возможна только при грамотном подходе, который включает установку современных приборов учета, оптимизацию систем и ответственное использование ресурсов.