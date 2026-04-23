Ликбез для творческих личностей: как защитить свои авторские права
В материале РИАМО рассказываем о том, что такое авторские права и как можно доказать, что именно вы являетесь автором текста, видеоролика, музыки или картины.
Что может стать объектом авторского права
Объект авторского права – все, что человек создал, написал, снял, нарисовал, вылепил, смастерил и т.д., пользуясь своей фантазией и творческим трудом. Это может быть рассказ, стихотворение, фотография, видеоролик, песня, танец, комикс, садовая скульптура, программный код или даже контент для личного блога. Важна творческая составляющая и труд, приложенный к созданию объекта авторского права.
Статья 1259 ГК РФ формулирует это так: «Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме».
Стоит помнить, что идеи объектом авторского права не являются. Если вы придумали сюжет для фильма или идею для шоу – ваша задумка не станет объектом авторского права, пока вы не напишете подробный синопсис, сценарий или внятный концепт, включающий план реализации.
Что не защищается авторским правом
Объектом авторского права не могут стать новости, официальные документы, нормативные акты, государственные символы, фольклор, а также герои историй, придуманные народом и не имеющие конкретного автора (то есть зарегистрировать в качестве авторского персонажа Бабу-Ягу или Горыныча нельзя, а вот Чебурашку – можно).
Какие бывают авторские права
Авторские права бывают двух видов:
- Личное неимущественное: касается самого права авторства на данный текст/картину/игру/видеоролик, дает создателю право на обнародование своего творения, на упоминание своего авторства, на неприкосновенность произведения. Такое право остается за автором навсегда.
- Исключительное (имущественное) право: разрешение распространять, изменять, показывать или исполнять произведение или делегировать эти функции третьим лицам по своему усмотрению. Имущественные права можно продать или передать по лицензии.
Зачем защищать авторские права
Авторские права могут потребовать защиты, если вы создали что-то, что в перспективе может стать основой для коммерции. Для примера можно взять мем «Ждун», который появился в 2017 году. Изначально Ждун был скульптурой, которую голландская художница придумала для оформления территории одной из детских больниц.
Забавный персонаж несколько лет расходился по соцсетям в самых разных интерпретациях и с разными подписями, однако в какой-то момент фигурку Ждуна начали монетизировать в виде открыток, статуэток, игрушек, рисунков на кружках и календарях, использовать в рекламных плакатах и роликах. Правообладатель имущественных авторских прав на изображение Ждуна направил несколько десятков исков компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарабатывали на мемной фигурке, не купив право или временную лицензию распоряжаться популярным мемом в своих целях.
Известны иски от популярных блогеров к блогерам-плагиаторам, которые брали удачную концепцию подачи видеороликов или текстов и использовали ее в коммерческих целях, создавая похожие копии.
Таким образом, если вы создали что-то, что кто-либо может захотеть скопировать и потом зарабатывать, используя эту копию, имеет смысл позаботиться об авторских правах.
Как можно защитить авторские права
В случае, когда возникает прецедент оспаривания авторских прав (например, плагиатор заявляет, что сам придумал ролик, а не скопировал у конкурента), суд рассматривает момент фиксации авторского права и на основании этого решает, кто настоящий автор.
Зафиксировать авторское право после создания произведения можно несколькими способами:
Написать письмо себе
Этот способ удобен для текстов, партитур, макетов, дизайнерских решений и т.д. Нужно положить копию в конверт, подписать и отправить самому себе заказным письмом. После получения конверт нельзя вскрывать: запечатанное письмо с датой вручения будет служить доказательством, что именно в тот период вы создали именно это произведение. Можно также отправить бандеролью флешку с кодом программы или видеороликом.
Более простой способ – отправить себе обычное (без уведомления) или электронное письмо. Но, если вы полагаете, что объект авторского права может стать ценным, лучше воспользоваться обоими видами почты: для суда наличие и электронного, и бумажного подтверждения будет более весомым доводом.
Депонировать (передать произведение на хранение)
Существуют организации (патентные бюро, авторские сообщества, различные реестры), которые принимают копии объектов авторского права на хранение, при этом автору выдается документ с характеристиками объекта и датой передачи. Этот способ подходит для текстов, музыкальных произведений, рисунков, картин, дизайн-проектов и т. д.
Зарегистрировать в Роспатенте
Больше всего этот способ подходит авторам программных продуктов. Роспатент принимает заявку, код программного продукта и его подробное описание (реферат). На обработку заявки обычно уходит до двух месяцев, после чего Роспатент вносит программу в реестр и выдает свидетельство о регистрации. Процедура платная, при этом стоит учитывать, что зарегистрированный код уже не получится доработать и выдать за тот же – любое исправление или дополнение считается за создание новой программы.
Заверить у нотариуса
Удобный способ зафиксировать авторское право на рукопись, сценарий или партитуру: нотариус проставляет дату и гарантирует, что в этот момент именно вы являлись автором данного произведения.
Опубликовать в интернете
Обычно это касается визуального искусства и текстов: можно разместить на собственной странице или в открытых источниках рассказ, видеоролик или другой контент, картину, хореографическое решение, исполнение музыкального произведения или партитуру и т.д. После публикации имеет смысл сделать скриншоты с датой. Если вы не успели воспользоваться ни одним из вышеперечисленных способов, то публикация может стать одним из аргументов в суде.