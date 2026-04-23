Ликбез для творческих личностей: как защитить свои авторские права

В материале РИАМО рассказываем о том, что такое авторские права и как можно доказать, что именно вы являетесь автором текста, видеоролика, музыки или картины.

Что может стать объектом авторского права Фото - © Freepik.com Объект авторского права – все, что человек создал, написал, снял, нарисовал, вылепил, смастерил и т.д., пользуясь своей фантазией и творческим трудом. Это может быть рассказ, стихотворение, фотография, видеоролик, песня, танец, комикс, садовая скульптура, программный код или даже контент для личного блога. Важна творческая составляющая и труд, приложенный к созданию объекта авторского права. Статья 1259 ГК РФ формулирует это так: «Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме». Стоит помнить, что идеи объектом авторского права не являются. Если вы придумали сюжет для фильма или идею для шоу – ваша задумка не станет объектом авторского права, пока вы не напишете подробный синопсис, сценарий или внятный концепт, включающий план реализации.

Что не защищается авторским правом Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Объектом авторского права не могут стать новости, официальные документы, нормативные акты, государственные символы, фольклор, а также герои историй, придуманные народом и не имеющие конкретного автора (то есть зарегистрировать в качестве авторского персонажа Бабу-Ягу или Горыныча нельзя, а вот Чебурашку – можно).

Какие бывают авторские права Фото - © Юрий Шурчков / Фотобанк Лори Авторские права бывают двух видов: Личное неимущественное: касается самого права авторства на данный текст/картину/игру/видеоролик, дает создателю право на обнародование своего творения, на упоминание своего авторства, на неприкосновенность произведения. Такое право остается за автором навсегда.

Исключительное (имущественное) право: разрешение распространять, изменять, показывать или исполнять произведение или делегировать эти функции третьим лицам по своему усмотрению. Имущественные права можно продать или передать по лицензии.

Зачем защищать авторские права Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори Авторские права могут потребовать защиты, если вы создали что-то, что в перспективе может стать основой для коммерции. Для примера можно взять мем «Ждун», который появился в 2017 году. Изначально Ждун был скульптурой, которую голландская художница придумала для оформления территории одной из детских больниц. Забавный персонаж несколько лет расходился по соцсетям в самых разных интерпретациях и с разными подписями, однако в какой-то момент фигурку Ждуна начали монетизировать в виде открыток, статуэток, игрушек, рисунков на кружках и календарях, использовать в рекламных плакатах и роликах. Правообладатель имущественных авторских прав на изображение Ждуна направил несколько десятков исков компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарабатывали на мемной фигурке, не купив право или временную лицензию распоряжаться популярным мемом в своих целях. Известны иски от популярных блогеров к блогерам-плагиаторам, которые брали удачную концепцию подачи видеороликов или текстов и использовали ее в коммерческих целях, создавая похожие копии. Таким образом, если вы создали что-то, что кто-либо может захотеть скопировать и потом зарабатывать, используя эту копию, имеет смысл позаботиться об авторских правах.