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Льготные кредиты для бизнеса в 2024 году: основные федеральные программы

Шпаргалки

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Кто и на каких условиях может получить льготный кредит для бизнеса от государства, читайте в материале РИАМО.

Программа Минэкономразвития 1764

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Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) от Минэкономразвития действует с 2019 года.

Льготный кредит по данной программе дадут, если бизнес относится к одной из 15 приоритетных отраслей:

  • сельское хозяйство;
  • обрабатывающее производство;
  • производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
  • строительство;
  • туризм;
  • информация и связь;
  • транспортировка и хранение;
  • здравоохранение;
  • образование;
  • водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки, переработки и утилизации отходов;
  • общепит;
  • культура и спорт;
  • деятельность профессиональная, научная и техническая;
  • бытовые услуги;
  • розничная торговля.

Требования к заемщику:

  • является субъектом МСП;
  • не относится к субъектам МСП, являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
  • не имеет учредителей-юридических лиц с долей более 25%;
  • не является участником других компаний-субъектов малого и среднего бизнеса с долей больше 25%;
  • имеет приоритетный код ОКВЭД.

Сумма кредита:

  • от 500 тысяч до 2 млрд рублей – инвестиционный кредит;
  • до 10 млн рублей – на развитие предпринимательской деятельности для микропредприятий и самозанятых;
  • от 500 тысяч до 500 млн рублей – на пополнение оборотных средств.

Ставка:

  • ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75% - инвестиционный заем, кредит на пополнение оборотных средств и рефинансирование;
  • ключевая ставка + 3,5 % годовых – на развитие предпринимательской деятельности для микропредприятий и самозанятых.

Льготные условия для инвестиционных целей будут действовать только первые пять лет.

Срок кредита:

  • до 10 лет – инвестиционный кредит;
  • до 3 лет – заем на пополнение оборотных средств и кредит для микропредприятий и самозанятых.

Программа Минэкономразвития 1764 + МСП

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Совмещенная программа льготного кредитования субъектов МСП была запущена как антикризисная в августе 2022 года. Она направлена исключительно на инвестиционные цели.

Льготный кредит по данной программе выдается лицам, бизнес которых принадлежит к одной из следующих приоритетных отраслей:

  • обрабатывающее производство (производство продуктов, одежды, древесины, бумаги, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств и т.д. – полный список доступен на сайте);
  • транспортировка и хранение;
  • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
  • наука и техника.

Требования к заемщику:

  • является субъектом МСП;
  • ведет бизнес в одной из приоритетных отраслей;
  • не относится к субъектам МСП, являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
  • не иметь среди участников ООО с долей более 25% и не владеть такой же по размеру долей другой фирмы, не относящихся к МСП.

По сумме кредита ограничений не установлено.

Ставка:

  • до 9% годовых для микро- и малых предприятий и до 7,5 % годовых для средних предприятий, если ключевая ставка превышает 10%;
  • ключевая ставка – 3,5 % годовых - для микро- и малых предприятий и ключевая ставка – 5 % годовых - для средних предприятий, если ключевая ставка не превышает 10%.

Льготная ставка будет действовать только первые три года.

Срок: максимальный период кредитования — 10 лет.

Программа Минсельхоза

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С 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит.

Сумма кредита не ограничена.

Ставка: от 1% до 5%.

Срок:

  • на год – для оборотных целей;
  • от 2 до 15 лет – для инвестиций.

Программа Минцифры

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Программа Минцифры подразумевает льготное кредитование проектов по разработке и внедрению российских ИТ-решений и системообразующих ИТ-организаций на пополнение оборотных средств.

Льготное кредитование проектов по разработке и внедрению российских ИТ-решений

Получатели кредитов по льготной ставке — аккредитованные ИТ-организации и иные заемщики, соответствующие требованиям.

Сумма кредита:

  • от 5 млн до 5 млрд рублей – на реализацию проекта;
  • от 500 млн до 10 млрд рублей – на реализацию программы (совокупность проектов).

Ставка: от 1 до 5% (до 3% для аккредитованных ИТ-организаций).

Срок: ограничений не установлено.

Льготное кредитование системообразующих ИТ-организаций на пополнение оборотных средств

Получатели льготных кредитов — аккредитованные ИТ-организации.

Сумма кредита:

  • до 10 млрд рублей – для одного заемщика;
  • до 30 млрд рублей – для группы лиц одной системообразующей организации.

Ставка — до 11%.

Срок — до 12 месяцев.

Промышленная ипотека от Минпромторга

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Программа льготного кредитования для предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства была запущена осенью 2022 года. Кредит также выдается на строительство, модернизацию, реконструкцию и ремонт производственного объекта.

Требования к заемщику:

  • ИП или юрлицо;
  • налоговый резидент РФ;
  • ведет бизнес в одной из следующих сфер:

— пищевая промышленность;

— легкая промышленность (производство текстиля, кожи, одежды, бумаги);

— производство транспортных средств, машин и оборудования;

— производство изделий из резины, пластмасс;

— металлургическое производство;

— производство лекарств;

— ремонтно-монтажные, пусконаладочные работы (машины, оборудование);

— деревообрабатывающая отрасль, производство мебели;

— полиграфия.

  • не позднее чем через три года после взятия кредита заемщик обязан начать использовать для промышленного производства не менее 50% площади объекта, купленного на заемные деньги.

Сумма кредита — до 500 млн рублей.

Ставка — от 3% до 5% годовых.

Срок — до 7 лет.