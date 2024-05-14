Льготные кредиты для бизнеса в 2024 году: основные федеральные программы
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Кто и на каких условиях может получить льготный кредит для бизнеса от государства, читайте в материале РИАМО.
Программа Минэкономразвития 1764
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Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) от Минэкономразвития действует с 2019 года.
Льготный кредит по данной программе дадут, если бизнес относится к одной из 15 приоритетных отраслей:
- сельское хозяйство;
- обрабатывающее производство;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- строительство;
- туризм;
- информация и связь;
- транспортировка и хранение;
- здравоохранение;
- образование;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки, переработки и утилизации отходов;
- общепит;
- культура и спорт;
- деятельность профессиональная, научная и техническая;
- бытовые услуги;
- розничная торговля.
Требования к заемщику:
- является субъектом МСП;
- не относится к субъектам МСП, являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- не имеет учредителей-юридических лиц с долей более 25%;
- не является участником других компаний-субъектов малого и среднего бизнеса с долей больше 25%;
- имеет приоритетный код ОКВЭД.
Сумма кредита:
- от 500 тысяч до 2 млрд рублей – инвестиционный кредит;
- до 10 млн рублей – на развитие предпринимательской деятельности для микропредприятий и самозанятых;
- от 500 тысяч до 500 млн рублей – на пополнение оборотных средств.
Ставка:
- ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75% - инвестиционный заем, кредит на пополнение оборотных средств и рефинансирование;
- ключевая ставка + 3,5 % годовых – на развитие предпринимательской деятельности для микропредприятий и самозанятых.
Льготные условия для инвестиционных целей будут действовать только первые пять лет.
Срок кредита:
- до 10 лет – инвестиционный кредит;
- до 3 лет – заем на пополнение оборотных средств и кредит для микропредприятий и самозанятых.
Программа Минэкономразвития 1764 + МСП
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Совмещенная программа льготного кредитования субъектов МСП была запущена как антикризисная в августе 2022 года. Она направлена исключительно на инвестиционные цели.
Льготный кредит по данной программе выдается лицам, бизнес которых принадлежит к одной из следующих приоритетных отраслей:
- обрабатывающее производство (производство продуктов, одежды, древесины, бумаги, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств и т.д. – полный список доступен на сайте);
- транспортировка и хранение;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
- наука и техника.
Требования к заемщику:
- является субъектом МСП;
- ведет бизнес в одной из приоритетных отраслей;
- не относится к субъектам МСП, являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- не иметь среди участников ООО с долей более 25% и не владеть такой же по размеру долей другой фирмы, не относящихся к МСП.
По сумме кредита ограничений не установлено.
Ставка:
- до 9% годовых для микро- и малых предприятий и до 7,5 % годовых для средних предприятий, если ключевая ставка превышает 10%;
- ключевая ставка – 3,5 % годовых - для микро- и малых предприятий и ключевая ставка – 5 % годовых - для средних предприятий, если ключевая ставка не превышает 10%.
Льготная ставка будет действовать только первые три года.
Срок: максимальный период кредитования — 10 лет.
Программа Минсельхоза
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С 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит.
Сумма кредита не ограничена.
Ставка: от 1% до 5%.
Срок:
- на год – для оборотных целей;
- от 2 до 15 лет – для инвестиций.
Программа Минцифры
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Программа Минцифры подразумевает льготное кредитование проектов по разработке и внедрению российских ИТ-решений и системообразующих ИТ-организаций на пополнение оборотных средств.
Льготное кредитование проектов по разработке и внедрению российских ИТ-решений
Получатели кредитов по льготной ставке — аккредитованные ИТ-организации и иные заемщики, соответствующие требованиям.
Сумма кредита:
- от 5 млн до 5 млрд рублей – на реализацию проекта;
- от 500 млн до 10 млрд рублей – на реализацию программы (совокупность проектов).
Ставка: от 1 до 5% (до 3% для аккредитованных ИТ-организаций).
Срок: ограничений не установлено.
Льготное кредитование системообразующих ИТ-организаций на пополнение оборотных средств
Получатели льготных кредитов — аккредитованные ИТ-организации.
Сумма кредита:
- до 10 млрд рублей – для одного заемщика;
- до 30 млрд рублей – для группы лиц одной системообразующей организации.
Ставка — до 11%.
Срок — до 12 месяцев.
Промышленная ипотека от Минпромторга
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Программа льготного кредитования для предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства была запущена осенью 2022 года. Кредит также выдается на строительство, модернизацию, реконструкцию и ремонт производственного объекта.
Требования к заемщику:
- ИП или юрлицо;
- налоговый резидент РФ;
- ведет бизнес в одной из следующих сфер:
— пищевая промышленность;
— легкая промышленность (производство текстиля, кожи, одежды, бумаги);
— производство транспортных средств, машин и оборудования;
— производство изделий из резины, пластмасс;
— металлургическое производство;
— производство лекарств;
— ремонтно-монтажные, пусконаладочные работы (машины, оборудование);
— деревообрабатывающая отрасль, производство мебели;
— полиграфия.
- не позднее чем через три года после взятия кредита заемщик обязан начать использовать для промышленного производства не менее 50% площади объекта, купленного на заемные деньги.
Сумма кредита — до 500 млн рублей.
Ставка — от 3% до 5% годовых.
Срок — до 7 лет.