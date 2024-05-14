Льготные кредиты для бизнеса в 2024 году: основные федеральные программы

до 3 лет – заем на пополнение оборотных средств и кредит для микропредприятий и самозанятых.

до 10 лет – инвестиционный кредит;

Льготные условия для инвестиционных целей будут действовать только первые пять лет.

ключевая ставка + 3,5 % годовых – на развитие предпринимательской деятельности для микропредприятий и самозанятых.

ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75% - инвестиционный заем, кредит на пополнение оборотных средств и рефинансирование;

от 500 тысяч до 500 млн рублей – на пополнение оборотных средств.

до 10 млн рублей – на развитие предпринимательской деятельности для микропредприятий и самозанятых;

от 500 тысяч до 2 млрд рублей – инвестиционный кредит;

не является участником других компаний-субъектов малого и среднего бизнеса с долей больше 25%;

не имеет учредителей-юридических лиц с долей более 25%;

не относится к субъектам МСП, являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

Льготный кредит по данной программе дадут, если бизнес относится к одной из 15 приоритетных отраслей :

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) от Минэкономразвития действует с 2019 года.

Программа Минэкономразвития 1764 + МСП

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Совмещенная программа льготного кредитования субъектов МСП была запущена как антикризисная в августе 2022 года. Она направлена исключительно на инвестиционные цели.

Льготный кредит по данной программе выдается лицам, бизнес которых принадлежит к одной из следующих приоритетных отраслей:

обрабатывающее производство (производство продуктов, одежды, древесины, бумаги, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств и т.д. – полный список доступен на сайте );

транспортировка и хранение;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

наука и техника.

Требования к заемщику:

является субъектом МСП;

ведет бизнес в одной из приоритетных отраслей;

не относится к субъектам МСП, являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

не иметь среди участников ООО с долей более 25% и не владеть такой же по размеру долей другой фирмы, не относящихся к МСП.

По сумме кредита ограничений не установлено.

Ставка:

до 9% годовых для микро- и малых предприятий и до 7,5 % годовых для средних предприятий, если ключевая ставка превышает 10%;

ключевая ставка – 3,5 % годовых - для микро- и малых предприятий и ключевая ставка – 5 % годовых - для средних предприятий, если ключевая ставка не превышает 10%.

Льготная ставка будет действовать только первые три года.

Срок: максимальный период кредитования — 10 лет.