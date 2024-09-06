Криптовалюта SOL: что это, когда появилась, как купить, будет ли расти в цене

Что собой представляет криптовалюта SOL, насколько она популярна, где ее можно купить и вырастет ли ее курс в ближайшее время и в отдаленной перспективе, читайте в материале РИАМО.

Что такое криптомонета SOL, как появилась и зачем нужна Фото - © Unsplash.com SOL — это нативная монета блокчейна Solana. Solana — это блокчейн первого уровня с открытым исходным кодом и платформа для создания смарт-контрактов, ориентированная на высокую пропускную способность и масштабируемость при сохранении должного уровня безопасности и децентрализации. Проект был запущен в 2017 году. Среди его создателей — Анатолий Яковенко, бывший инженер Dropbox. Solana использует сразу два механизма консенсуса — Proof of History (PoH, доказательство временных меток) и Proof of Stake (PoS, доказательство доли владения), а также параллельную обработку транзакций, что позволяет сети проводить до 65 тысяч транзакций в секунду и сохранять низкие комиссии за переводы. Запуск основной сети Solana в бета-версии состоялся в марте 2020 года. Нативная монета сети SOL необходима для оплаты транзакционных сборов и взаимодействия со смарт-контрактами, а также может быть использована в стейкинге в рамках поддержания работы PoS-сети.

Где взять криптовалюту SOL (как купить) Фото - © Adobe Stock Сейчас SOL торгуется на большинстве крупных централизованных криптобирж, как централизованных, так и децентрализованных. На централизованных криптобиржах для покупки SOL потребуется пройти процесс регистрации, создать учетную запись и выбрать один из поддерживаемых способов оплаты — банковский перевод, кредитная или дебетовая карта или покупка с помощью другой криптовалюты, в паре с которой SOL торгуется на выбранной криптобирже, объясняет ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. SOL также продается в криптообменниках. Несмотря на высокую капитализацию свыше 76 миллиардов долларов, SOL редко встречается на p2p-площадках, где доминируют сделки с BTC, USDT, DAI, ETH. SOL отличается высоким объемом торгов — свыше 1,5 миллиарда долларов, что способствует высокой ликвидности актива. Наиболее востребованными торговыми парами на криптобиржах являются SOL/USDT, SOL/USDC и SOL/BTC.

Как изменяется цена на SOL Фото - © wirestock/Freepik.com Весной 2020 года Solana Labs завершила двухгодичный public sale токенов SOL, сумев привлечь 1,76 миллиона долларов от розничных инвесторов из 91 страны. В public sale было задействовано 1,57% от общей эмиссии SOL. Стоимость токена в рамках public sale составляла около 0,22 доллара, сейчас монета торгуется по 135 долларов. Основной объем финансирования Solana Labs, стоящая за проектом Solana, привлекла от крупных инвесторов и фондов путем нескольких приватных раундов в 2019–2021 годы. В числе инвесторов — Polychain Capital, Alameda Research, Multicoin Capital и Andreessen Horowitz (a16z).

Популярность и сфера применения SOL Фото - © Unsplash.com Solana — один из самых популярных блокчейнов у создателей децентрализованных приложений. Среднемесячное количество активных разработчиков, создающих проекты на Solana, колеблется от 2500 до 3 тысяч, а активных кошельков в сети Solana насчитывается более 1,5 миллиона. По словам Райана Ли, низкие транзакционные комиссии, высокая энергоэффективность и пропускная производительность делает Solana предпочтительным блокчейном для следующих приложений: Децентрализованные приложения (dApps), особенно в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

Невзаимозаменяемые токены (NFT). На Solana выпущено более 21 миллиона NFT.

Игры. Скорость и масштабируемость блокчейна Solana привлекает разработчиков игр, которые ищут способы улучшить пользовательский опыт в игровых продуктах, основанных на блокчейне.

Web3. Высокая производительность и способность к масштабированию, а также низкая стоимость взаимодействия с сетью открывают широкие возможности для разработчиков Web3-приложений.

Платежи. Протокол Solana Pay позволяет выполнять платежи за считанные секунды и по низким комиссиям.

Стейблкоины. На блокчейне Solana запущены такие стейблкоины, как USDC, USDT и PYUSD. Суммарная капитализация стейблкоинов, выпущенных на блокчейне Solana, сейчас превышает 3 миллиарда долларов.

Кошельки. В экосистеме Solana существует ряд популярных криптокошельков, включая Phantom, Solflare, MathWallet и Atomic Wallet, которые предлагают такие функции, как стейкинг, управление NFT и интеграция dApp. На блокчейне также запущены децентрализованные биржи, такие как Raydium, Jupiter и Orce.

Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN). Для интеграции блокчейна с физическими активами, такими как датчики, маршрутизаторы и другое оборудование, неоходим блокчейн с высочайшей скоростью проведения транзакций и возможностью выпуска токенов для вознаграждения участников DePIN.

Вырастет ли курс SOL в ближайшее время и в отдаленной перспективе: прогнозы аналитика Фото - © Freepik, drobotdean Solana в настоящее время является четвертой по величине криптовалютой, и если общий рынок криптовалют вырастет, SOL, вероятно, последует этому примеру. Более того, производительность SOL потенциально может превзойти основные активы, такие как BTC и ETH, полагает Райан Ли. Сеть Solana является основным блокчейном для торговли мем-монетами. Однако в последнее время в цепочках Tron и BSC также появились ведущие платформы по выпуску монет-мемов, которые продемонстрировали значительный эффект богатства, что привело к некоторому оттоку средств из Solana. Тем не менее, ожидается, что объем торгов DEX Solana останется на высоком уровне. По мнению Ли, операционный статус основных проектов на Solana, таких как Solayer, который недавно открыл окно ставок, привлечет рыночные фонды SOL. Это может усилить покупательское давление на вторичном рынке и сократить оборотное предложение. «На цену SOL в сентябре могут также повлиять макроэкономические изменения, в первую очередь — результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно консенсусу рынка, американский регулятор официально начнет снижение ставок в сентябре, что улучшит ликвидность глобальных рисковых активов. Текущие рыночные ожидания от сентябрьского заседания FOMC таковы, что существует 67%-ная вероятность снижения ставки на 25 б. п. и 33%-ная вероятность снижения ставки на 50 б. п.» Райан Ли ведущий аналитик Bitget Research

Курс SOL может получить институциональную поддержку. Такие учреждения, как Pantera, участвуют в аукционе активов FTX, при этом SOL продается по цене от 95 до 110 долларов. Этот ценовой диапазон, вероятно, создаст сильную поддержку на вторичном рынке.

Основными рисками для SOL остается волатильность индекса доллара США, которая способна привести к событиям уровня «черного лебедя», а также риски технических сбоев у блокчейна Solana.

«Таким образом, можно предположить, что в пределах 70%-ного доверительного интервала стоимость SOL будет колебаться примерно между 98 и 162 долларами в сентябре. Целесообразно постоянно отслеживать изменения в общей заблокированной стоимости (TVL) в сети Solana, объеме торгов на крупнейших DEX в экосистеме и других фундаментальных показателях. В условиях потепления ликвидности необходимо внимательно следить за рыночными показателями активов в экосистеме Solana», — отмечает Ли.