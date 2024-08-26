Категории годности и болезни, с которыми не призовут в армию

Категории годности к военной службе

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Категория А – годен к военной службе

Это означает, что у призывника нет каких-либо отклонений по здоровью и ограничений по роду войск. Гражданин может служить в спецподразделениях, ВДВ, морской пехоте, войсках антитеррористической направленности, военной полиции, а также на флоте.

Категория А подразделяется на несколько подгрупп:

А1 назначается при отсутствии у призывника каких-либо патологий и заболеваний на момент медицинского освидетельствования.

А2 свидетельствует о том, что у гражданина есть травма или перенесенная тяжелая болезнь, но это не препятствует службе в войсках особого назначения.

А3 подразумевает наличие незначительных проблем здоровья по зрению.

А4 означает, что у призывника имеется плоскостопие первой степени.

Категория Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями

Данная категория указывает на некоторые патологии, которые не являются препятствием к несению военной службы, но играют роль при распределении в рода войск. В эту группу попадают граждане с близорукостью (не более шести диоптрий), сколиозом второй степени, плоскостопием второй степени, деформированной грудной клеткой и другими дефектами.

Категория Б также подразделяется на четыре подгруппы в зависимости от тяжести выявленного заболевания. Призывники первых трех – Б1, Б2 и Б3 – могут служить в боевых воинских частях, за исключением элитных подразделений, а те, кому присвоена Б4 – в тыловых частях, не предъявляющих высоких требований к состоянию здоровья.

Категория В – ограниченно годен к военной службе

Данная отметка означает, что призывник в мирное время не призывается в армию – из-за наличия серьезного заболевания комиссия зачисляет молодого человека в запас.

Военнообязанные этой категории могут быть призваны на службу во время войны. Во время проведения военных сборов они снова проходят медицинскую комиссию для переосвидетельствования. При снижении или отсутствии симптомов выявленного заболевания категорию могут заменить на Б или даже А, а гражданин сможет получить военную специальность.

Категория Г – временно не годен к военной службе

Призывникам данной категории дается отсрочка сроком до года на период прохождения лечения или наблюдения врачом. По окончании отсрочки вновь проводится медицинское обследование. Если при прохождении комиссии снова выявляют проблемы со здоровьем, то отсрочка продлевается. Категорию Г присваивают призывникам при наличии заболеваний или травм, которые требуют непрерывного лечения или реабилитации.

Категория Д – не годен к военной службе

Присваивают данную категорию при наличии серьезных заболеваний. Комиссия выдает гражданину военный билет с отметкой о полном освобождении от воинской обязанности. Призвать в армию и мобилизовать в этом случае не могут.