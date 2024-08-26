Категории годности и болезни, с которыми не призовут в армию
Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
С какими отклонениями по здоровью можно получить отсрочку от армии и с какими заболеваниями освобождают от военной службы, читайте в материале РИАМО.
Категории годности к военной службе
Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО
Категория А – годен к военной службе
Это означает, что у призывника нет каких-либо отклонений по здоровью и ограничений по роду войск. Гражданин может служить в спецподразделениях, ВДВ, морской пехоте, войсках антитеррористической направленности, военной полиции, а также на флоте.
Категория А подразделяется на несколько подгрупп:
- А1 назначается при отсутствии у призывника каких-либо патологий и заболеваний на момент медицинского освидетельствования.
- А2 свидетельствует о том, что у гражданина есть травма или перенесенная тяжелая болезнь, но это не препятствует службе в войсках особого назначения.
- А3 подразумевает наличие незначительных проблем здоровья по зрению.
- А4 означает, что у призывника имеется плоскостопие первой степени.
Категория Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями
Данная категория указывает на некоторые патологии, которые не являются препятствием к несению военной службы, но играют роль при распределении в рода войск. В эту группу попадают граждане с близорукостью (не более шести диоптрий), сколиозом второй степени, плоскостопием второй степени, деформированной грудной клеткой и другими дефектами.
Категория Б также подразделяется на четыре подгруппы в зависимости от тяжести выявленного заболевания. Призывники первых трех – Б1, Б2 и Б3 – могут служить в боевых воинских частях, за исключением элитных подразделений, а те, кому присвоена Б4 – в тыловых частях, не предъявляющих высоких требований к состоянию здоровья.
Категория В – ограниченно годен к военной службе
Данная отметка означает, что призывник в мирное время не призывается в армию – из-за наличия серьезного заболевания комиссия зачисляет молодого человека в запас.
Военнообязанные этой категории могут быть призваны на службу во время войны. Во время проведения военных сборов они снова проходят медицинскую комиссию для переосвидетельствования. При снижении или отсутствии симптомов выявленного заболевания категорию могут заменить на Б или даже А, а гражданин сможет получить военную специальность.
Категория Г – временно не годен к военной службе
Призывникам данной категории дается отсрочка сроком до года на период прохождения лечения или наблюдения врачом. По окончании отсрочки вновь проводится медицинское обследование. Если при прохождении комиссии снова выявляют проблемы со здоровьем, то отсрочка продлевается. Категорию Г присваивают призывникам при наличии заболеваний или травм, которые требуют непрерывного лечения или реабилитации.
Категория Д – не годен к военной службе
Присваивают данную категорию при наличии серьезных заболеваний. Комиссия выдает гражданину военный билет с отметкой о полном освобождении от воинской обязанности. Призвать в армию и мобилизовать в этом случае не могут.
Болезни, с которыми не возьмут в армию и не мобилизуют
Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО
В постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» в разделе «Расписание болезней» указан список заболеваний и степени их тяжести, в зависимости от которых принимается решение о присвоении призывнику той или иной категории годности, отсрочке или освобождении от призыва.
Дефекты зрения
От военной службы освобождаются граждане с близорукостью более шести диоптрий (на оба глаза), дальнозоркостью более восьми диоптрий, астигматизмом более четырех диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы.
Если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то ему дается отсрочка, по окончании которой нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.
Недостаточный или излишний вес
Освобождение от службы можно также получить, имея недостаточный вес – меньше 45 килограммов – и с алиментарным ожирением 3–4 степени, при котором индекс массы тела больше 40.
Сколиоз
В армию не берут со сколиозом при искривлении угла позвоночника более чем на 17 градусов, если сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.
Давление
От военной службы освобождаются призывники с гипертонией первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.
Плоскостопие
При плоскостопии третьей степени призывник освобождается от службы в армии в мирное время и зачисляется в запас с присвоением категории годности В.
Заболевания пищеварительной системы
Также не берут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Среди противопоказаний и другие болезни желудка, а также печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.
Кожные заболевания
Чаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи, как атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз.
Травмы тела и конечностей
Если после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности Д и полностью освободит призывника от военной службы. Не берут в армию также с серьезными последствиями переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелома черепа с дефектом костей.
Отсутствие зубов
Непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:
- восьми любых коренных зубов на одной челюсти;
- 10 и более зубов на одной челюсти;
- четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне.
Список заболеваний, освобождающих от службы
Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО
Негодными к военной службе признаются граждане со следующими отклонениями по здоровью:
- плохое зрение с близорукостью более шести диоптрий на оба глаза, дальнозоркостью более восьми диоптрий, астигматизмом более четырех диоптрий;
- заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;
- глаукома во II, III и IV стадиях;
- глухота на оба уха, глухонемота;
- отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти;
- пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;
- болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;
- астма;
- заболевания, приводящие к нарушению дыхания;
- врожденные аномалии органов дыхания;
- туберкулез в активной форме;
- заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций;
- тяжелые инфекционные заболевания кишечника;
- деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;
- грыжа Шморля;
- сильное искривление позвоночника;
- болезни почек, почечная недостаточность;
- травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;
- язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
- хронический панкреатит;
- врожденный порок сердца;
- ишемическая болезнь сердца;
- гипертония первого типа и выше;
- заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;
- заболевания сосудов спинного и головного мозга;
- травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;
- врожденный сифилис;
- хронический простатит;
- воспалительные заболевания ЦНС;
- геморрой второй и третьей стадий;
- эндогенные психозы;
- шизофрения;
- различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);
- регулярные приступы эпилепсии;
- соматоморфные и невротические расстройства;
- умственная отсталость;
- любые онкологические заболевания;
- экзема со склонностью к рецидивам;
- критический избыточный или недостаточный вес;
- рост менее 150 сантиметров.
При каких болезнях положена отсрочка от службы и мобилизации
Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Отсрочка – это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы в колледже или вузе, а также в связи с особыми семейными обстоятельствами.
Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда может потребоваться дополнительное обследование. Как правило, отсрочка длится от шести месяцев до года.
Отсрочку дают при следующих заболеваниях:
- доброкачественные образования;
- заболевания щитовидной железы;
- грибок, опасный для жизни и здоровья;
- некоторые виды лишая;
- инфекционные заболевания;
- заболевания, передающиеся половым путем;
- переломы пальцев, рук, ног, ключицы и других конечностей;
- критичный недостаток или избыток веса;
- варикозная болезнь, варикоцеле;
- обострения хронических заболеваний: язвы, панкреатита, холецистита, колита и других;
- грыжи;
- мочекаменная болезнь;
- кратковременные расстройства после травм;
- послеоперационные состояния.