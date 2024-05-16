Как успешно пройти собеседование при поиске работы: советы экспертов

О чем нужно, а о чем не нужно говорить на собеседовании и как лучше преподать себя, читайте в материале РИАМО.

Как лучше «продать» свою кандидатуру на собеседовании Фото - © Freepik.com Первый и, возможно, самый важный этап поиска работы — собеседование, считает старший HR консультант Expert Me Никита Деревягин. Здесь ключ к успеху — подготовка и умение «продавать» свою кандидатуру. «Узнайте как можно больше о компании и ее культуре, просмотрите ее сайт, социальные сети и отзывы сотрудников. Это поможет вам не только понять, подходит ли вам эта компания, но и грамотно ответить на вопрос, почему вы хотите здесь работать. Возможно, Вы даже сможете немного подправить резюме в пользу ценностей потенциального работодателя или придумаете что-то новое», — советует эксперт. «Будьте честны, но и не забывайте представить себя с лучшей стороны. Примеры из вашего прошлого опыта, подкрепляющие ваши утверждения, будут очень кстати. Понимаю, совет банален, однако так как HR-ы все еще зачастую используют самые стандартные вопросы, вы должны быть готовы и к ним, хоть это и может казаться пустяком. Будет крайне обидно завалить собеседование из-за неспособности презентовать свой опыт», — говорит консультант. Кроме того, Деревягин рекомендует подготовить ответы на распространенные вопросы, такие как «Расскажите о себе» или «Ваши сильные и слабые стороны». По его словам, HR-специалисты ищут не только кандидатов с нужными навыками, но и тех, кто впишется в корпоративную культуру компании. Они оценивают мотивацию, профессионализм и то, как потенциальный работник может взаимодействовать с будущими коллегами. «Также важен ваш внешний вид и манера общения: простые и аккуратные наряды без излишеств и уверенная, уважительная речь помогут произвести хорошее первое впечатление», — добавляет эксперт.

Сколько уровней собеседования нужно пройти при приеме на работу Приготовьтесь к тому, что собеседование будет не одно, а как минимум два или три, сразу же предупреждает эксперт Moscow Business School в области HR, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина. На этих трех уровнях собеседования необходимо понимать, какие задачи решает компания в оценке кандидата. Обычно это происходит по следующему алгоритму, объясняет она: 1. Телефонное или видео- интервью с рекрутером. Подтверждаем пункты резюме, верно называем должность и название компании. Точно знаем, где была размещена вакансия, уточняем ожидания по зарплате и условиям работы. Готовы ответить на вопросы о мотивации работы в компании. Важен настрой и оптимизм в голосе, уверенность в намерении устроиться в компанию. 2. Интервью в компании с рекрутером и представителем заказчика. Задача проверить профессиональные навыки и опыт — будут кейсы и оценка профессиональной лексики и принятия решений. «Берите паузы для осмысления, не давайте необдуманных ответов. Задавайте вопросы, связанные с задачами вакансии — оценивается профессиональная мотивация и глубина формулировок. Готовьтесь обосновать свои зарплатные ожидания, иначе их определит сторона работодателя, торгуйтесь в пределах 10%-15% от оклада. Продумайте уступки — возможно, это минимальный оклад только на срок испытания», — говорит эксперт.

3. Интервью с заказчиком или руководителем — тут много личного и субъективного.

«Можете просто не понравиться без объяснения причин. Повезет, если на интервью будет присутствовать HR — он тоже заинтересован закрыть вакансию и абсолютно объективен в вашей оценке. Готовьтесь к резким, странным и сложным вопросам — руководители не владеют методиками проведения интервью и задают вопросы „в лоб“. Не реагируем на лексику, отвечаем по существу, кратко, по-деловому, быстро», — советует Лялина.

По ее словам, HR — профессионал, поэтому обращает внимание на все. Встречают по одежке, поэтому нужно соблюсти дресс-код компании, если он есть.

«Будьте пунктуальны, уверены и конкретны при ответах. Не занимайте позицию просителя, уверенно проявляйте свои требования, пожелания, мотивы. Будьте честны, умейте смотреть на собеседника и заинтересовать его. Ваш психологический настрой очень важен — несчастные, утомленные, пассивные сотрудники с потухшими глазами не интересны компании», — уверена Лялина.

Главный совет для собеседования на работу — оставаться собой Фото - © Freepik.com «Самый действенный совет, чтобы успешно пройти собеседование — оставаться собой», — говорит бизнес-партнер по персоналу отдела подбора и адаптации ГК «Альфа-Лизинг» Ирина Артамонова. Не нужно преувеличивать свои навыки и опыт, ведь только так HR может предложить соискателю даже более выгодную вакансию, чем та, на которую он откликался. Специалисты по персоналу знают компанию, внутренние процессы, будущего руководителя, атмосферу в коллективе. Если кандидат предоставит свою честную характеристику, то HR будет проще понять, подойдет ли он на предлагаемую должность, объясняет эксперт. Стоит основательно подготовиться к собеседованию: изучить информацию о компании, ее продукты или услуги, ценности и миссию в открытых источниках. Также следует внимательно ознакомиться со всеми пунктами вакансии — от обязанностей до графика. Это необходимо, чтобы убедиться, что кандидат соответствует требованиям и будет чувствовать себя комфортно на работе, говорит Артамонова. «Запишите все вопросы, которые хотели бы уточнить на собеседовании: в большинстве случаев HR-специалист оценивает по ним уровень подготовки и заинтересованности кандидата», — советует эксперт.

Не рекомендуется перечислять базовые навыки: ответственность, внимательность, доброжелательность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, целеустремленность, обучаемость. Лучше вспомнить сложные ситуации и удачные проекты из профессионального опыта, а также личные амбициозные достижения, считает Артамонова.

«Если будет пример роста каких-либо показателей в цифрах или процентах (на какую сумму продал, сколько принял звонков, сколько обработал документов, на сколько процентов увеличил клиентский трафик), то приоритет кандидатуры будет выше. Также лучше привести примеры, где вы проявили то или иное качество», — рекомендует эксперт.

В «Альфа-Лизинге» специалисты по подбору персонала обращают внимание как на детали в резюме соискателя, так и на общую картину по предложенной вакансии, говорит Артамонова. Наибольшую симпатию вызывают кандидаты, которые готовились к собеседованию. Например, плюсом будет опрятный внешний вид, отсутствие лишних звуков в процессе дистанционной встречи, добавляет эксперт.