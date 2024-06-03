Как правильно составить бизнес-план: инструкция для начинающих предпринимателей
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Что такое бизнес-план и из чего он должен состоять, читайте в материале РИАМО.
Что такое бизнес-план и зачем он нужен
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Бизнес-план — это документ, в котором предприниматель подробно описывает свой бизнес-проект, рассчитывает все планируемые доходы и расходы и анализирует рынок.
Различают два вида бизнес-планов: для внешнего и внутреннего использования.
Внутренний бизнес-план необходим для самого бизнесмена и его ближайших помощников. Он позволяет объективно оценить возможности бизнеса и эффективно выстроить его работу. Если открывать бизнес без плана, то возрастает риск потерять деньги.
Внешний бизнес-план нужен для привлечения финансирования: чтобы взять кредит в банке или получить деньги от инвестора либо государства. Обычно такой план на несколько страниц меньше, чем внутренний, и содержит только ключевые положения, которые показывают, как на проекте можно заработать.
Какова структура бизнес-плана
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В бизнес-плане должны быть следующие разделы:
- резюме;
- информация о компании;
- описание продукта (услуги);
- анализ рынка;
- организация и менеджмент;
- маркетинг и продажи;
- финансирование проекта;
- смета доходов и расходов;
- финансовые прогнозы;
- приложения.
Резюме
В резюме должна быть кратко изложена информация о компании и обоснована успешность бизнес-идеи.
Для нового бизнеса нужно указать информацию о потребностях рынка и о том, как их удовлетворять.
Для существующего проекта резюме бизнес-плана должно включать в себя краткую информацию о компании, предлагаемых продуктах/ услугах, точках роста, текущем финансовом положении и планах на будущее.
Информация о компании
В этом разделе необходимо указать вид деятельности компании (код ОКВЭД), ее продукты или услуги, потребители и конкурентные преимущества бизнеса, а также кратко обрисовать стратегию и перспективы развития проекта.
Описание продукта
Данный раздел должен содержать сведения о продукте/ услуге, в том числе авторских правах, патентах, лицензиях и т. д. Здесь важно сделать акцент на преимущества продукта и его привлекательность для клиентов.
Анализ рынка
Анализ рынка предполагает подробное описание отрасли, к которой относится бизнес. Данный пункт включает в себя информацию касательно:
- объема рынка в отрасли и его прогнозируемого роста;
- доли компании на рынке;
- механизмов ценообразования.
Организация и менеджмент
Здесь нужно рассказать об организационной и юридической структуре компании.
Организационная структура — это распределение полномочий и обязанностей в компании (кто за что отвечает).
Юридическая структура — это информация о системе управления и штате сотрудников: собственниках компании (и их долях в бизнесе), совете директоров, форме собственности. Сообщить о ключевых лицах бизнеса необходимо следующие сведения:
- ФИО;
- должность;
- образование;
- ответственность за бизнес-процессы;
- опыт и навыки;
- предыдущее место работы;
- достижения и успехи;
- стаж работы в компании.
Маркетинг и продажи
В данном разделе нужно описать маркетинговые стратегии:
- стратегию проникновения компании на рынок (для нового бизнеса);
- стратегию развития компании (расширение штата персонала, открытие новых точек по франшизе, покупка другого бизнеса и т.д.);
- стратегию сбыта продукции (внутренний отдел продаж, дистрибьюторы, ритейлеры);
- PR-стратегию (реклама, работа со СМИ и т.д.)
Финансирование проекта
Этот раздел нужен, если бизнес нуждается в финансировании. Здесь нужно расписать потребности в капитале (сколько нужно денег и на что), планы по использованию привлеченных средств и предполагаемые способы их возврата.
Смета расходов и доходов
В данном разделе необходимо представить основные финансовые расчеты:
- себестоимость продукции;
- траты на аренду помещения и ремонт в нем;
- траты на закупку необходимого оборудования;
- траты на зарплату сотрудникам;
- траты на закупку сырья или расходников;
- данные по налоговым платежам;
- информацию о кредитных выплатах.
Финансовые прогнозы
В данном пункте должны быть отражены:
- финансовые показатели за предыдущие годы: отчеты о прибыли и убытках, балансовые отчеты, отчеты о движении денежных средств;
- финансовые показатели на будущее: примерный прогноз о доходах и расходах компании в ближайшие годы.
Большим плюсом будет использование графиков, диаграмм и других наглядных схем.
Приложение
Приложение к бизнес-плану может содержать следующую информацию:
- кредитную историю владельца;
- сведения о ключевых управленцах;
- фото продукта;
- рекомендательные письма;
- лицензии и разрешения;
- упоминания в СМИ;
- контракты;
- копии договоров аренды и иная информация.
Частые ошибки при составлении бизнес-плана
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Написать идеальный бизнес-план непросто. Очень часто начинающие предприниматели допускают при его составлении следующие ошибки:
- слишком большой объем: как правило, бизнес-план занимает 30-50 страниц, превышение объема усложнит его восприятие и использование;
- неправильное оформление (если бизнес-план составляется для внешнего использования);
- непроверенные данные и погрешности в расчетах (любая цифровая информация в бизнес-плане должна быть достоверной);
- недостаточный анализ конкурентов;
- необоснованные выводы о предпочтениях клиентов.