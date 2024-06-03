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Как правильно составить бизнес-план: инструкция для начинающих предпринимателей

Шпаргалки

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Что такое бизнес-план и из чего он должен состоять, читайте в материале РИАМО.

Что такое бизнес-план и зачем он нужен

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Бизнес-план — это документ, в котором предприниматель подробно описывает свой бизнес-проект, рассчитывает все планируемые доходы и расходы и анализирует рынок.

Различают два вида бизнес-планов: для внешнего и внутреннего использования.

Внутренний бизнес-план необходим для самого бизнесмена и его ближайших помощников. Он позволяет объективно оценить возможности бизнеса и эффективно выстроить его работу. Если открывать бизнес без плана, то возрастает риск потерять деньги.

Внешний бизнес-план нужен для привлечения финансирования: чтобы взять кредит в банке или получить деньги от инвестора либо государства. Обычно такой план на несколько страниц меньше, чем внутренний, и содержит только ключевые положения, которые показывают, как на проекте можно заработать.

Какова структура бизнес-плана

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В бизнес-плане должны быть следующие разделы:

  • резюме;
  • информация о компании;
  • описание продукта (услуги);
  • анализ рынка;
  • организация и менеджмент;
  • маркетинг и продажи;
  • финансирование проекта;
  • смета доходов и расходов;
  • финансовые прогнозы;
  • приложения.

Резюме

В резюме должна быть кратко изложена информация о компании и обоснована успешность бизнес-идеи.

Для нового бизнеса нужно указать информацию о потребностях рынка и о том, как их удовлетворять.

Для существующего проекта резюме бизнес-плана должно включать в себя краткую информацию о компании, предлагаемых продуктах/ услугах, точках роста, текущем финансовом положении и планах на будущее.

Информация о компании

В этом разделе необходимо указать вид деятельности компании (код ОКВЭД), ее продукты или услуги, потребители и конкурентные преимущества бизнеса, а также кратко обрисовать стратегию и перспективы развития проекта.

Описание продукта

Данный раздел должен содержать сведения о продукте/ услуге, в том числе авторских правах, патентах, лицензиях и т. д. Здесь важно сделать акцент на преимущества продукта и его привлекательность для клиентов.

Анализ рынка

Анализ рынка предполагает подробное описание отрасли, к которой относится бизнес. Данный пункт включает в себя информацию касательно:

  • объема рынка в отрасли и его прогнозируемого роста;
  • доли компании на рынке;
  • механизмов ценообразования.

Организация и менеджмент

Здесь нужно рассказать об организационной и юридической структуре компании.

Организационная структура — это распределение полномочий и обязанностей в компании (кто за что отвечает).

Юридическая структура — это информация о системе управления и штате сотрудников: собственниках компании (и их долях в бизнесе), совете директоров, форме собственности. Сообщить о ключевых лицах бизнеса необходимо следующие сведения:

  • ФИО;
  • должность;
  • образование;
  • ответственность за бизнес-процессы;
  • опыт и навыки;
  • предыдущее место работы;
  • достижения и успехи;
  • стаж работы в компании.

Маркетинг и продажи

В данном разделе нужно описать маркетинговые стратегии:

  • стратегию проникновения компании на рынок (для нового бизнеса);
  • стратегию развития компании (расширение штата персонала, открытие новых точек по франшизе, покупка другого бизнеса и т.д.);
  • стратегию сбыта продукции (внутренний отдел продаж, дистрибьюторы, ритейлеры);
  • PR-стратегию (реклама, работа со СМИ и т.д.)

Финансирование проекта

Этот раздел нужен, если бизнес нуждается в финансировании. Здесь нужно расписать потребности в капитале (сколько нужно денег и на что), планы по использованию привлеченных средств и предполагаемые способы их возврата.

Смета расходов и доходов

В данном разделе необходимо представить основные финансовые расчеты:

  • себестоимость продукции;
  • траты на аренду помещения и ремонт в нем;
  • траты на закупку необходимого оборудования;
  • траты на зарплату сотрудникам;
  • траты на закупку сырья или расходников;
  • данные по налоговым платежам;
  • информацию о кредитных выплатах.

Финансовые прогнозы

В данном пункте должны быть отражены:

  • финансовые показатели за предыдущие годы: отчеты о прибыли и убытках, балансовые отчеты, отчеты о движении денежных средств;
  • финансовые показатели на будущее: примерный прогноз о доходах и расходах компании в ближайшие годы. 

Большим плюсом будет использование графиков, диаграмм и других наглядных схем.

Приложение

Приложение к бизнес-плану может содержать следующую информацию:

  • кредитную историю владельца;
  • сведения о ключевых управленцах;
  • фото продукта;
  • рекомендательные письма;
  • лицензии и разрешения;
  • упоминания в СМИ;
  • контракты;
  • копии договоров аренды и иная информация.

Частые ошибки при составлении бизнес-плана

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Написать идеальный бизнес-план непросто. Очень часто начинающие предприниматели допускают при его составлении следующие ошибки:

  • слишком большой объем: как правило, бизнес-план занимает 30-50 страниц, превышение объема усложнит его восприятие и использование;
  • неправильное оформление (если бизнес-план составляется для внешнего использования);
  • непроверенные данные и погрешности в расчетах (любая цифровая информация в бизнес-плане должна быть достоверной);
  • недостаточный анализ конкурентов;
  • необоснованные выводы о предпочтениях клиентов.