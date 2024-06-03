Как правильно составить бизнес-план: инструкция для начинающих предпринимателей

Внешний бизнес-план нужен для привлечения финансирования: чтобы взять кредит в банке или получить деньги от инвестора либо государства. Обычно такой план на несколько страниц меньше, чем внутренний, и содержит только ключевые положения, которые показывают, как на проекте можно заработать.

Внутренний бизнес-план необходим для самого бизнесмена и его ближайших помощников. Он позволяет объективно оценить возможности бизнеса и эффективно выстроить его работу. Если открывать бизнес без плана, то возрастает риск потерять деньги.

Различают два вида бизнес-планов: для внешнего и внутреннего использования.

Бизнес-план — это документ, в котором предприниматель подробно описывает свой бизнес-проект, рассчитывает все планируемые доходы и расходы и анализирует рынок.

Какова структура бизнес-плана

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В бизнес-плане должны быть следующие разделы:

резюме;

информация о компании;

описание продукта (услуги);

анализ рынка;

организация и менеджмент;

маркетинг и продажи;

финансирование проекта;

смета доходов и расходов;

финансовые прогнозы;

приложения.

Резюме

В резюме должна быть кратко изложена информация о компании и обоснована успешность бизнес-идеи.

Для нового бизнеса нужно указать информацию о потребностях рынка и о том, как их удовлетворять.

Для существующего проекта резюме бизнес-плана должно включать в себя краткую информацию о компании, предлагаемых продуктах/ услугах, точках роста, текущем финансовом положении и планах на будущее.

Информация о компании

В этом разделе необходимо указать вид деятельности компании (код ОКВЭД), ее продукты или услуги, потребители и конкурентные преимущества бизнеса, а также кратко обрисовать стратегию и перспективы развития проекта.

Описание продукта

Данный раздел должен содержать сведения о продукте/ услуге, в том числе авторских правах, патентах, лицензиях и т. д. Здесь важно сделать акцент на преимущества продукта и его привлекательность для клиентов.

Анализ рынка

Анализ рынка предполагает подробное описание отрасли, к которой относится бизнес. Данный пункт включает в себя информацию касательно:

объема рынка в отрасли и его прогнозируемого роста;

доли компании на рынке;

механизмов ценообразования.

Организация и менеджмент

Здесь нужно рассказать об организационной и юридической структуре компании.

Организационная структура — это распределение полномочий и обязанностей в компании (кто за что отвечает).

Юридическая структура — это информация о системе управления и штате сотрудников: собственниках компании (и их долях в бизнесе), совете директоров, форме собственности. Сообщить о ключевых лицах бизнеса необходимо следующие сведения:

ФИО;

должность;

образование;

ответственность за бизнес-процессы;

опыт и навыки;

предыдущее место работы;

достижения и успехи;

стаж работы в компании.

Маркетинг и продажи

В данном разделе нужно описать маркетинговые стратегии:

стратегию проникновения компании на рынок (для нового бизнеса);

стратегию развития компании (расширение штата персонала, открытие новых точек по франшизе, покупка другого бизнеса и т.д.);

стратегию сбыта продукции (внутренний отдел продаж, дистрибьюторы, ритейлеры);

PR-стратегию (реклама, работа со СМИ и т.д.)

Финансирование проекта

Этот раздел нужен, если бизнес нуждается в финансировании. Здесь нужно расписать потребности в капитале (сколько нужно денег и на что), планы по использованию привлеченных средств и предполагаемые способы их возврата.

Смета расходов и доходов

В данном разделе необходимо представить основные финансовые расчеты:

себестоимость продукции;

траты на аренду помещения и ремонт в нем;

траты на закупку необходимого оборудования;

траты на зарплату сотрудникам;

траты на закупку сырья или расходников;

данные по налоговым платежам;

информацию о кредитных выплатах.

Финансовые прогнозы

В данном пункте должны быть отражены:

финансовые показатели за предыдущие годы: отчеты о прибыли и убытках, балансовые отчеты, отчеты о движении денежных средств;

финансовые показатели на будущее: примерный прогноз о доходах и расходах компании в ближайшие годы.

Большим плюсом будет использование графиков, диаграмм и других наглядных схем.

Приложение

Приложение к бизнес-плану может содержать следующую информацию: