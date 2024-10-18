Как повысить иммунитет, если часто болеешь: рекомендации для детей и взрослых

В материале РИАМО рассказываем о том, от чего зависит иммунная защита организма и как ее можно укрепить.

Позаботиться о микрофлоре кишечника Фото - © Freepik.com Один из важнейших факторов, влияющих на иммунитет – микрофлора кишечника. Все знают, что нужно питаться разнообразно и правильно, но мало кто принимает во внимание тот факт, что именно микрофлора ЖКТ определяет иммунный статус организма. «Почти 80% иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры. Она защищает кишечник от патогенных бактерий, вирусов и др. А еще производит аминокислоты, витамины, органические кислоты, поддерживает синтез иммуноглобулинов и подавляет хроническое воспаление», – поясняет главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Поддерживать правильную микрофлору помогают овощи, клетчатка и кисломолочные продукты. В меню по возможности должны входить капуста, свекла, болгарский перец, морковь, лук, помидоры, огурцы, редька, баклажаны, кабачки, морковь, тыква, сельдерей, салаты и зелень, цветная капуста, брокколи, отрубной хлеб. Также нужно включить в рацион кефир, ряженку, ацидофилин, простоквашу, сметану, творог и натуральные йогурты. И, конечно, не стоит забывать о ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, моченые яблоки и соленые (без уксуса) огурцы и помидоры: они в буквальном смысле «подкармливают» полезную микрофлору.

Принимать витамины Фото - © Unsplash.com Иммунная система в значительной степени зависит от витаминов, которые организм вырабатывает самостоятельно или получает с пищей. В частности, в солнечные сезоны организм может самостоятельно вырабатывать полезный для иммунитета витамин D, для этого необходимо находиться на воздухе хотя бы час в день. В остальное время витамин D имеет смысл принимать дополнительно. Кроме того, на иммунную систему оказывают укрепляющее влияние витамины В2, В6, В12, Е, С и А. Витамин А, например, участвует в синтезе иммунных клеток, витамин С включен в процесс формирования интерферона, витамины группы В считаются эффективными иммуностимуляторами, витамин Е способствует избавлению клеток от свободных радикалов. Однако врачи не рекомендуют самостоятельно «назначать» себе витаминные комплексы. Чтобы не навредить организму, имеет смысл сначала проконсультироваться с терапевтом, который пропишет необходимую дозировку и курсы приема.

Добавить в рацион аминокислоты и минералы Фото - © Unsplash.com Такие минералы, как цинк и селен, являются важными компонентами для поддержки иммунитета. Селен, например, обладает иммуностимулирующим эффектом и провоцирует воспроизводство Т-лимфоцитов. Цинк стимулирует синтез антител, которые борются с инфекциями, а также способствует восстановлению организма после болезни. Селен содержится в рыбе, креветках, говядине и говяжьей печени, индейке, курице, молоке и твороге, необходимую дозу цинка можно получить, если регулярно употреблять говядину, сыр, индейку, морепродукты и тыквенные семечки. Оба этих полезных элемента в достаточном количестве есть в бобовых культурах, таких как фасоль, чечевица и нут, а также в кедровых орехах, фисташках, арахисе и миндале. Аминокислоты и кислоты омега-3 участвуют в синтезе иммунных клеток и ускоряют их рост. Кроме того, эти вещества снижают длительность и интенсивность воспалительных процессов. Они содержатся морепродуктах, а также в жирных сортах морских и океанических рыб (сардины, форель, семга, тунец, лосось, палтус).

Употреблять иммуностимулирующие продукты Фото - © Unsplash.com К числу продуктов, усиливающих активность лейкоцитов, относится, например, имбирь. Если вы подвержены частым простудам, имеет смысл регулярно включать в рацион имбирный чай или соусы на основе этого корня. Также укреплению иммунитета способствует мед, который насыщен витаминами группы В, аскорбиновой кислотой и полифенолами. Стоит помнить, что мед теряет большинство полезных свойств при нагревании выше 40 градусов, так что в горячий чай его добавлять не стоит, а лучше есть вприкуску или намазывать на хлеб. Лук, хрен и клюква содержат фитонциды – вещества, которые губительно действуют на болезнетворные бактерии. Хорошим иммуностимулирующим эффектом обладают отвар чабреца, настойки эхинацеи, элеутерококка, родеолы розовой и женьшеня. Перед применением травяных настоев и отваров необходимо проконсультироваться с терапевтом, который учтет противопоказания и подберет необходимую дозировку. Медики говорят о том, что иммуностимуляторы далеко не всегда полезны и применять их нужно с осторожностью.

Закаляться, чтобы укрепить иммунитет Фото - © Медиасток.рф Закаливание – один из проверенных способов укрепить иммунитет. Но стоит помнить, что начинать закаливание нужно только тогда, когда человек абсолютно здоров. Первые шаги к закаливанию – проветривание квартиры и поддержание в ней прохладного микроклимата, длительные прогулки на свежем воздухе, нахождение дома без теплой одежды и носков. Далее можно начать вводить обтирания влажным полотенцем после утренних гигиенических процедур, обливания холодной водой, контрастный душ. Важно применять методы закаливания постепенно и регулярно, не допуская больших перерывов. Если в анамнезе есть хронические заболевания лор-органов или сердечно-сосудистой системы, перед началом закаливания нужно проконсультироваться с врачом.

Пить воду Фото - © Unsplash.com Зимой особенно важно пить достаточное количество воды, так как она помогает сохранять влагу в слизистых оболочках носоглотки. Слизистая служит своего рода заградительным барьером от инфекций, именно она первой «встречает» микробы и вирусы и задерживает их. Если слизистая иссушается, болезнетворным бактериям становится проще проникнуть в организм и начать свою разрушительную деятельность. В день нужно выпивать 30-45 миллилитров воды на килограмм веса, для взрослого человека норма составляет около 1.5-2 литров.