Как подростку устроиться на работу летом в 2024 году: документы, согласие родителей и когда могут уволить

О том, с какого возраста можно устроиться на работу, какие документы нужны и как найти работу мечты, читайте в материале РИАМО.

Зачем подростку работа: сформулировать цель Фото - © РИА Новости Длинные летние каникулы для многих подростков – хороший шанс заработать и одновременно получить опыт взрослой жизни. Устроиться на работу в России могут подростки с 14 лет – с учетом предоставления необходимых документов и с некоторыми ограничениями. Для начала самому подростку нужно понять, чем он хочет заниматься и сколько хочет и может заработать. Конечно, помочь ему с выбором могут родители, но самое главное – взрослые должны убедиться в том, что работа законна и не наносит вред здоровью ребенка. Подросткам традиционно предлагают работу курьера, почтальона, озеленителя, расклейщика объявлений, распространителя листовок, сео-стажера, практиканта, консультанта, диспетчера колл-центра и т.п. Чаще всего при официальном трудоустройстве предлагают невысокую зарплату, но зато гарантируются все социальные выплаты и соблюдение прав работника. При выборе подработки нужно учитывать свои желания и возможности. Так, если школьник планирует получать образование в IT-сфере, ему, скорее всего, подойдет подработка в IT-компаниях стажером. Будущий лингвист или переводчик может подработать в языковом лагере вожатым или помощником. Можно работать и волонтером, но там нет денежного заработка, зато можно завести полезные знакомства и получить ценный опыт. Конечно, нужные и желаемые вакансии есть не всегда, но в любом случае не нужно ломать себя и работать там, где некомфортно и неинтересно. Кроме того, нужно понимать для чего и сколько вы хотите заработать. Так будет легче сориентироваться в вакансиях и сразу отсечь те, которые не подходят по уровню заработка. Читайте также: Почему нам снится работа: психолог о причинах и возможных последствиях>>

Знать свои права и обязанности Фото - © Adobe Stock Чтобы трудоустройство не стало большим разочарованием и не стало источником проблем, нужно знать свои права и обязанности. Так, по закону подросток от 14 до 18 лет может работать только в свободное от учебы время. К тому же работа не должна вредить здоровью и нравственному развитию ребенка. Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания. Нельзя заставлять подростков поднимать тяжести (ст. 63 и ст. 265 ТК РФ). Также работодатель не имеет права устанавливать испытательный срок для несовершеннолетнего работника (ст. 70 ТК РФ). А согласно статьям 69 и 266 ТК РФ несовершеннолетние обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр перед приемом на работу. В Госдуме в первом чтении приняли закон, упрощающий процедуру прохождения медосмотра и приема на работу подростков, но пока он не вступил в силу. Нужно помнить, что подростков нельзя привлекать к сверхурочной работе, к труду в выходные и праздничные дни, в ночное время, запрещено отправлять несовершеннолетних сотрудников в командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков – тех, кто участвует в создании или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ). Закон также регулирует отпуск для несовершеннолетних сотрудников, размер оплаты труда, расторжение трудового договора и другие условия. Рабочий день подростка 14-15 лет должен длиться не дольше четырех часов, 16-16 лет – не дольше пяти часов, а 16-18 лет – не дольше семи часов. Рабочая неделя детей до 16 лет должна составлять не больше 24 часов, а несовершеннолетних до 18 лет – не больше 35 часов. Читайте также: Жестокие игры: как бороться с насилием среди подростков>>

Где подростку искать работу Фото - © Сайт Министерства образования Московской области В центре занятости В центрах занятости всегда есть программы сотрудничества с предприятиями и организациями, которым именно летом нужны дополнительные рабочие руки. Подросткам предлагают вакансии, не требующие специальной подготовки. Это обычно почтальоны, помощники в автомастерских, озеленители. Как правило, зарплаты предлагают небольшие, но такое трудоустройство по государственным программам гарантирует безопасность. Школьника обеспечивают спецодеждой, официально оформляют и соблюдают требования охраны труда. На официальных сайтах муниципалитетов, ДК, образовательных учреждений Часто в городах на сайтах администраций, домов культуры, школ, местных СМИ можно найти вакансии для подростков. В школах и библиотеках могут формировать трудовые бригады, в городские лагеря набирать вожатых, а в СМИ пригласить помощника корреспондента или оператора. Такой вариант работы отлично подойдет для профориентации, на такой работе можно оценить свои возможности и завязать полезные знакомства. Здесь тоже будет трудно заработать много денег, но такая работа запомнится надолго, а каникулы пройдут и с пользой, и с удовольствием. На специализированных сайтах Искать объявления о вакансиях можно на различных интернет-ресурсах. Делать это подросток может сам или вместе с родителями. На многих специализированных сайтах по поиску работы есть разделы, где размещены вакансии для подростков от 14 лет. Здесь важно уметь критически мыслить и не откликаться на вакансию только из-за высокой зарплаты. Оценивать нужно все – обязанности, требования, условия, уровень компании и ее рейтинг. На таких ресурсах можно найти более высокооплачиваемую работу. По объявлениям в соцсетях Если сайты для поиска работы понятны и на них более или менее достоверная информация, то к объявлениям в соцсетях стоит отнестись максимально настороженно. Объявлений много и все они разные, причем не всегда законные. Нужно смотреть, насколько уровень зарплаты близок к реальному (например, за работу курьера могут предлагать по 10 тысяч рублей в день, что вряд ли возможно в реальности), указаны ли все контактные данные работодателя, поискать отзывы о нем в интернете, выяснить все условия и требования. Узнать у знакомых Устроиться на работу в каникулы могут помочь знакомые и родственники. Вместе с родителями нужно всех обзвонить и узнать, нет ли подходящих вакансий. Продвинутые подростки могут устроиться делопроизводителями или операторами ПК, а не только курьерами или подсобными рабочими. Работа у знакомых тем не менее не означает, что работать можно будет «спустя рукава». И при таком трудоустройстве нужно показать себя, ведь это тоже может быть хорошим стартом будущей карьеры. Читайте также: «МФЦ – это школа жизни»: победитель регионального конкурса профмастерства о своей работе>>

Подростку и родителям важно убедиться в легальности работы Фото - © Adobe Stock Просматривать объявления о работе подростку лучше вместе с родителями, и обсуждать трудоустройство тоже нужно вместе. Насторожить должно, если потенциальный работодатель просит оплатить первоначальный взнос в фонд или посетить какой-то платный тренинг. Также не стоит идти на собеседование, если в объявлении не указана полная информация о работодателе, нет названия фирмы, должности или всех контактных данных. Обещания слишком большой зарплаты тоже должно насторожить – это либо мошенничество, либо криминал. Тщательно проверяйте работодателя по отзывам в интернете, проверьте его сайт – от этого зависит, насколько безопасно и продуктивно пройдет рабочий период школьника. Читайте также: Права работников при сокращении: что нужно знать>>

Как подростку от 14 до 18 лет заключить договор с работодателем После выбора подходящей работы и работодателя можно заключать трудовой договор. По российскому законодательству, официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Однако для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Подростки, которым уже исполнилось 16 лет, могут заключать договор сами на общих основаниях. До 14-летнего возраста работать детям можно в сфере киноиндустрии, театра, модельного бизнеса, в этом случае трудовой договор подписывает законный представитель ребенка. При первичном трудоустройстве организация обязана оформить подростку трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования, если его нет. Для заключения трудового договора нужно предоставить паспорт гражданина РФ, трудовую книжку и СНИЛС (если работа не первая). Подростки от 14 до 16 лет должны также предоставить письменное разрешение от органа опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего, согласие от одного из родителей в свободной форме и при необходимости согласие из образовательного учреждения с расписанием занятий. Для подростков от 16 до 18 лет к паспорту, трудовой и СНИЛСу нужно приложить документ об образовании и/или о квалификации либо наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки) и приписное свидетельство (для юношей, достигших 17-летнего возраста). В договоре должны быть оговорены все права и обязанности, режим и условия труда, форма и размер оплаты, указаны все реквизиты. Часто подросткам предлагают трудоустройство без заключения договора. Решение о том, как именно работать, остается за тинейджером и его родителями. Но стоит помнить, что отсутствие договора дает недобросовестному работодателю свободу действий и по сути разрешает не платить зарплату или, например, платить меньше. Кроме того, в этом случае работодатель не несет никакой ответственности за несчастный случай или несоблюдение условий труда, и добиться справедливости будет крайне сложно. Читайте также: Ищем работу: как составить резюме и грамотно подать себя>>