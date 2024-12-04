Эскроу-счета: что это такое и какие важные изменения, связанные с ИЖС, произойдут в 2025 году
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Что такое эскроу-счета и какие изменения в законодательстве, связанные с использованием эскроу-счетов при ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве), произойдут в 2025 году, читайте в материале РИАМО.
Что такое эскроу-счет и зачем он нужен
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Эскроу-счет – это специальный банковский счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом (заказчиком и подрядчиком). Получить деньги с такого счета подрядчик может только после завершения строительства и регистрации права собственности на жилой дом. Стройку объекта он ведет на собственные или заемные средства, не используя деньги с эскроу-счета.
Какие изменения в законодательстве РФ по эскроу-счетам ожидаются с 1 марта 2025 года
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В июле 2024 года был принят федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Принятая мера структурирует частное домостроение и нивелирует финансовые риски участников рынка, что в конечном счете повысит интерес к сегменту ИЖС со стороны граждан и подрядных организаций. При строительстве индивидуального дома с привлечением подрядной организации получить денежные средства со счета эскроу подрядчик сможет только после окончания строительства и регистрации права собственности на жилой дом.
Для чего нужен новый закон
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Вступление в силу нового закона позволит повысить прозрачность такого важного сегмента рынка недвижимости, как частное домовладение, в том числе за счет «вымывания» недобросовестных подрядчиков, считают в АО «ДОМ.РФ». По мнению экспертов, сейчас подходящий период для того, чтобы подрядные организации адаптировали свою деятельность с учетом выстраивающегося цивилизованного рынка ИЖС.
Плюсы использования счетов эскроу при ИЖС для граждан и бизнеса
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Регулирование законодательных особенностей использования счетов эскроу при подрядном способе строительства частных домов – это значимый шаг в сторону развития цивилизованного рынка ИЖС.
«Понятный механизм взаимодействия между гражданами, подрядчиками и банками повысит прозрачность частного домостроения. Деньги граждан будут защищены, подрядчики смогут планировать развитие бизнеса благодаря банковскому финансированию. А банки, в свою очередь, могут предоставлять кредитные средства по приемлемым ставкам за счет более качественного управления кредитным риском», – считают в АО «ДОМ.РФ».
По мнению экспертов, новый закон дает дополнительные гарантии сохранности средств заказчика. Кроме того, закон обеспечивает сохранность средств покупателя в случае банкротства банка. Напомним, что риски компенсируются Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В этих целях деньги, которые размещены на эскроу-счетах, застрахованы на сумму до 10 млн руб.
Чем помогает портал строим.дом.рф
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Сайт строим.дом.рф станет онлайн-базой для реализации механизма счетов эскроу в ИЖС. На нем все участники строительства индивидуального жилого дома будут смогут без проблем вести взаимодействие в онлайн-формате. Портал поможет в поисках проектов индивидуальных жилых домов, строительство которых возможно
с использованием безопасного и надежного эскроу-счета.