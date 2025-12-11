Что подарить детям до 10 лет на Новый год-2026: развивашки, гаджеты и игрушки

В материале РИАМО читайте о том, как узнать, какой подарок на Новый год действительно хочет ребенок и что можно подарить.

Как узнать, какой подарок хочет ребенок Фото - © Freepik.com Казалось бы, дети всегда знают, чего они хотят, когда дело касается подарков. Обычно это игрушки по мотивам любимых игр и мультфильмов. Но проблема в том, что предпочтения у детей могут очень быстро меняться или они могут хотеть всего и сразу. Конечно, родители чаще всего знают о заветных желаниях своих чад, и если вы покупаете подарок не своему сыну или дочери, то стоит посоветоваться не только с детьми, но и с их родителями. Еще можно просто поболтать с ребенком об игрушках, мультфильмах и его увлечениях – так будет проще понять, что ему интересно. Родители могут выведать заветное желание с помощью письма Деду Морозу. Большинство детей верят в доброго волшебника. Письмо можно написать или нарисовать, если ребенок еще не освоил буквы, главное – понять, от чего у него будут светиться глаза в новогоднюю ночь.

Что подарить детям до трех лет на Новый год 2026 Фото - © Freepik.com Малыши рады любой игрушке, а если она связана с его любимыми персонажами – это вообще восторг. Тем не менее, игрушка для самых маленьких должна быть не просто красивой или коллекционной, она должна быть полезной. Набор для лепки или творчества Воздушный пластилин, тесто с формочками или кинетический песок развивают мелкую моторику, фантазию и творческое мышление. Сегодня рынок полон самых разных вариантов масс для лепки, которые легко убираются с любых поверхностей и не будут страшным сном для мам. Из воздушного пластилина вовсе можно делать игрушки вместе с малышом и играть ими потом – масса твердеет на воздухе. Бизиборд Специальный комплекс, в котором есть все необходимое для развития мелкой моторики. Тут и цепочки, и замки, и дверцы, и разные поверхности – малышу будет интересно осваивать каждый элемент бизиборда. Мозаика и пазлы Крупная мозаика и пазлы с большими элементами – отличный подарок для детей, которые любят составлять картинки. Можно выбрать большой напольный пазл, на котором после сборки можно лежать и играть. Игрушки для активностей Активных мальчиков и девочек порадуют игрушки, с которыми можно делать первые шаги в спорте. Можно подарить мячик – они бывают с подсветкой, музыкальным сопровождением, всевозможными рисунками; или игрушечный набор для боулинга, который включает небольшие легкие кегли и пару легких мячей. Главное, выбирать спортивный инвентарь, который будет безопасным для квартиры и ребенка.

Подарки на Новый год детям от трех до шести лет Фото - © Freepik.com Детям постарше подарки нужно подбирать с учетом их увлечений. Они уже осознанно выбирают любимых героев и делают выбор в хобби. Конструктор Конструктор развивает интеллект, логику, мелкую моторику и подойдет детям, которые любят строить и придумывать свои сказки. Конструкторы есть и для мальчиков, и для девочек. Мольберт и краски В дошкольном возрасте дети любят заниматься творчеством в любом его виде. Уже не малышу можно подарить настоящий мольберт и краски или акварельные маркеры и набор раскрасок. Подойдут и различные наборы для создания мягких игрушек, магнитов и прочих сувениров, которые потом ребенок может подарить родственникам или создать свою коллекцию. Спортивный инвентарь Активные дети, уже вовлеченные в спорт, будут рады самокату, санкам или снегокату. Можно выбрать спортивный инвентарь, если ребенок уже занимается каким-то видом спорта, например, футболисту подарить новую форму, каратисту – набор для отработки скорости, юному шахматисту – новую доску. Музыкальные инструменты и детский фотоаппарат Дошкольнику с творческим потенциалом можно подарить какой-то музыкальный инструмент, например, игрушечную гитару с возможностью и играть самому, и проигрывать уже записанные мелодии; можно присмотреться к пианино или тихим электронным ударным инструментам. Можно подарить детский фотоаппарат, на котором ребенок может создавать свои фотошедевры, распечатывать их или сохранять на флешке. 3D-ночник Ночник с проектором станет хорошим подарком и мальчикам, и девочкам. Такие ночники есть с множеством вариантов – и с картой звездного неба, и с джунглями, и со сказочными замками. Возможны варианты с подключением музыки и сказок.