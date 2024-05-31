Зловредные соседи: типажи мучителей и методы противостояния

Просторная квартира, хороший ремонт, прекрасный вид из окна – все это может померкнуть, если в соседней квартире или подъезде живет неадекватный сосед. В материале РИАМО рассказываем несколько историй о том, как соседи могут испортить жизнь и как с ними бороться.

Любители громкой музыки

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Юрий Кондратьев из Нижнего Новгорода в течение нескольких лет изводил соседей по дому. Он купил акустические колонки и ежедневно (часто и по ночам) включал на полную громкость музыку и, внезапно, лошадиное ржание. Мотивировал он свои действия тем, что, якобы, дети из квартиры сверху сильно шумят – но не прекращал свои «концерты» даже тогда, когда семья с детьми на месяц уехала на море. Соседи Юрия, конечно, обивали пороги всевозможных инстанций и писали дебоширу гневные письма, но он оставался непреклонен: слушал, слушаю и буду слушать все, что хочу. Целый подъезд месяцами не спал по ночам.

В итоге суд все-таки встал на сторону жильцов злосчастного дома и осудил Кондратьева по статье «истязание двух и более лиц» – уникальный прецедент, так как обычно истязание подразумевает физическое насилие. Мужчину приговорили к 3,5 годам условно с запретом жить в квартире, где практиковались звуковые измывательства над соседями. Срок наказания истекает в этом году, и жильцы дома с замиранием сердца ждут возвращения буйного соседа и его новых выходок.

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Колотушка против буянов

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Впрочем, не все соседи готовы мирно сосуществовать с дебоширами. В конце мая в Петербурге ярко проявила себя 26-летняя участница телепроекта «Пацанки». Под ее окнами собралась пьяная компания, которая громко шумела, и после недолгой перепалки девушка выбежала из подъезда, чтобы поговорить с дебоширами «с глазу на глаз». С собой она прихватила кухонный молоток, которым отлупила самого шумного из присутствующих, после чего компания притихла. В итоге пострадавший отправился в больницу, а боевая «пацанка» теперь ждет процессуального решения по итогам своего нападения.

Безумцы с фантазиями

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Отдельная категория соседей – граждане с шизофренией и манией преследования. В Интернете можно найти скрины заявлений, которые такие люди пачками рассылают в полицию. В них может быть указано, например, что соседи облучают заявителя некими лучами через розетку, «заставляют» ежедневно пить хлорку, свинчивают ручки с его комодов, сделали подкоп под ванной, чтобы пробираться в квартиру и есть в кладовке варенье, чеканят по ночам монеты или устроили в жилище притон. К сожалению, пока безумный кляузник не признан опасным для общества, его нельзя отправить на принудительное лечение.

Свежий пример: в Новой Москве одна из жительниц многоквартирного дома некоторое время назад обвинила соседей в том, что они проникли в ее квартиру и пытались скрутить гайки с ее велосипеда. «Злоумышленники», конечно, вину не признали, но теперь неадекватная соседка мажет им входную дверь фекалиями, заваливает мусором и заливает ведрами хлорки. В полиции уже лежат два заявления от обоих участников конфликта. Пока никакого решения по поводу поведения хулиганки не принято.

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Невыносимые «Плюшкины»

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Соседи-собиратели – особая каста, которая знакома многим жителям нашей страны. Такие люди несут в свою квартиру все, что находят на помойке: объедки, сломанную мебель, пластиковые бутылки, ношеную обувь, водопроводные трубы, старые автомобильные шины и в целом все, что можно унести в руках. Как правило, такое соседство сопровождается полчищами тараканов и невыносимым запахом, а обладатели помоечных богатств по своей квартире перемещаются ползком, так как все площади до потолка завалены хламом. Обычно такие люди не оплачивают коммунальные платежи, поэтому в их квартире перекрыты вода и канализация – что, конечно, добавляет не самых приятных ароматов.

С точки зрения закона, кстати, такие люди не делают ничего предосудительного: они вправе распоряжаться своей жилплощадью так, как им заблагорассудится. Но есть прецеденты, когда жильцам дома удавалось собрать документы, подтверждающие антисанитарные условия в соседней квартире, и хлам организованно вывозили на свалку (иногда на это требовался даже не один и не два грузовика), а «Плюшкину» выписывали штраф, который он не оплачивал. Как правило, такая «победа» лишь временная, потому что через несколько недель или месяцев квартира «собирателя» снова оказывается завалена хламом с ближайших свалок.

Как живут соседи за границей

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В США культура соседства несколько иная, чем в России. Там считается нормальным знать о своих соседях все или почти все: состав семьи, чем занимаются, чем увлекаются, куда ездят, как проводят выходные и отпуск. При этом все соседи знают, что несоблюдение правил (например, если кто-то не убрал за своей собакой, включил ночью громкую музыку или сел за руль нетрезвым) немедленно повлечет за собой звонок в полицию и штраф.

Интересно, что в противостоянии соседей в США действует негласный закон: кто первый пожаловался, тот и прав. Если, например, вы сделаете устное замечание жильцам снизу, что они ежедневно жарят селедку и от этого пропах весь дом, соседи могут написать на вас письменную жалобу, что вы слишком громко включаете телевизор. В этом случае писать жалобу о селедке будет уже бессмысленно: она будет считаться просто местью. Итог – селедку соседи жарят по-прежнему, но управляющая компания считает плохим жильцом именно вас. Кстати, в этой стране управляющие компании имеют право провести голосование среди жильцов и по итогам собрания «попросить на выход» того, кто не нравится соседям. Именно поэтому считается хорошим тоном дружить со всеми, кто живет рядом: приветливый сосед легко выиграет тяжбу с тем, кто малообщителен.

В Африке своя атмосфера, там зачастую применяются совершенно нестандартные меры воздействия на лихих соседей. В начале 2024 года один из жителей африканской деревни увидел, что сосед угнал его мотоцикл. Сам похититель свою вину отрицал, и потерпевший отправился за помощью к соседке-колдунье. Та провела некие обряды, и вор мотоциклов получил в наказание рой пчел, которые облепили его руки и не давали заниматься никакой деятельностью. Помучавшись несколько часов, преступник сам отправился в полицию, ведь с руками, облепленными пчелами, он даже не имел возможности попить или купить еду. Улетели ли пчелы после того, как вор сдался властям, история умалчивает.

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