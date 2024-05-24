Магия или простое развлечение: что такое карты Таро

В материале РИАМО рассказываем о том, как появились карты Таро, почему к ним такой большой интерес у современной молодежи и не только.

25 мая ежегодно отмечается всемирный день Таро, также известный как день тарологов и консультантов, занимающихся этими картами. И хотя у многих людей отношение к Таро, мягко говоря, скептическое, в материале РИАМО разбираемся, что это такое и правда ли с помощью карт можно предсказать будущее.

Что такое карты Таро

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Таро – это колода карт, которая, по разным версиям, появилась еще в XIV веке в разных частях Европы для карточных игр. Преимущественно Таро любили в Италии. Много где в мире в них играют и сейчас. Однако с конца XVIII века Таро стали использовать и для предсказания будущего – тогда в Европе случился всплеск интереса к эзотерике и древним цивилизациям.

Антуан Кур де Жебелен, масон и французский писатель, написал целую книгу, посвященную мировой истории, правда, в собственной интерпретации, и именно в ней он рассказал о картах Таро и предсказаниях.

Современные же карты Таро появились в XX веке. Создателем считается англичанин Артур Уэйт: он разработал вместе с художницей Памелой Колман-Смит изображения всех карт, которые теперь считаются классическими.

Из каких карт состоит типичная колода Таро

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Колода Таро в большинстве своем состоит из 22 Старших Арканов, таких как Шут, Маг, Жрица, Императрица, Император, Жрец (Иерофант), Влюбленные, Колесница, Сила, Отшельник, Колесо Фортуны, Справедливость, Повешенный, Смерть, Умеренность, Дьявол, Башня, Звезда, Луна, Солнце, Суд, Мир. По номерам Старших Арканов колоды могут несколько отличаться: местами могут меняться Сила и Справедливость, а также меняет свое положение Шут.

Старшие Арканы имеют самое важное значение. Тарологи уделяют особое внимание тем раскладам, в которых выпадают именно они.

Также в колодах Таро присутствуют 56 карт Младших Арканов – это 4 масти (жезлы, мечи, кубки, пентакли (монеты)) по 14 карт. Каждая масть состоит из номерных карт (от двойки до десятки), Пажа, Рыцаря, Королевы, Короля и Туза.

Разновидность колод Таро

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Самая старая колода Таро, созданная в XV веке, – Таро Висконти-Сфорца. Изображения на картах выполнены в стилистике итальянского Ренессанса. В оформлении также используется позолота.

Далее появилось Марсельское Таро – первых колоды были обнаружены во Франции в XVI–XVII веках. Рисовка здесь уже более простая, а потому колода пользовалась бешеной популярностью очень долгое время.

Таро Папюса появляется в конце XIX века. Его придумал французский оккультист Папюс. Колода выполнена в египетском стиле и, в отличие от предыдущих, изначально уже была предназначена именно для гаданий.

Таро Райдера-Уэйта. Эта колода полностью прорисована, содержит множество символов и деталей, а также нумерацию, а значения карт описал сам Уэйт в книге «Иллюстрированный ключ к Таро». Как правило, именно таро Уэйта используется современными тарологами как наиболее популярная.

Кроме того, символика этой колоды ложится в основу новейших колод, которые стали появляться со скоростью света и посвящены разным сферам (есть Таро с котами, с воронами, с волшебниками, Таро по мультфильмам, сериалам и т.д.).

Действительно ли можно на Таро предсказать будущее

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Эзотерические представления гласят, что в картах Таро присутствует герметическая, гностическая или каббалистическая символика, поскольку раннее итальянское Возрождение, являющееся «родителем» Таро, было временем большой интеллектуальной активности. Следовательно, астрология, герметизм, неоплатонизм и неортодоксальная христианская мысль вполне могли оставить свой след в символике Таро.

Подобные следы-символы в Таро натолкнули исследователей на мысль, что карты происходят от древних культур и что эта система представляет собой свод мудрости прошлого. Первый исследователь этой области – Кур де Жебелен. Он в своей книге «Первобытный мир» в последней главе описал Таро и сказал, что они восходят к египетской традиции. Доказательств, правда, не привел.

С тех пор на Таро люди начали смотреть как на таинственную оккультную систему. Однако нет никаких научных доказательств, что с помощью Таро можно предсказывать будущее. Проводились многочисленные эксперименты, в ходе которых на один и тот же вопрос разные колоды давали разные ответы, а ведь для научного подтверждения должна быть закономерность.

Как гадают на Таро

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Таро – безграничное поле для предсказаний. Раскладов можно делать очень много, причем самых разных. Наиболее часто встречающиеся – это:

Ответ на вопрос. Человек мысленно или вслух задает вопрос, перемешивает колоду и достает любую карту. Затем, используя уже написанные варианты трактовок (например, Артуром Уэйтом) или же прибегнув к интуиции, трактует, что колода ему «ответила». Порой при перемешивании колоды какая-то карта может случайно выпасть. Тарологи в таком случае считают, что карта сама вызвалась ответить на вопрос, и тянуть другую карту уже не нужно.

Карта дня. Утром нужно перемешать колоду, сосредоточившись на внутреннем состоянии, и вытащить карту. Какая карта выпала – так и пройдет наступивший день.

Прошлое, настоящее и будущее. Этот расклад можно делать время от времени, чтобы понимать, что сейчас происходит в жизни. Человек поочередно вытаскивает три карты – первая на прошлое, вторая на настоящее, третья – на будущее. Карты покажут, что привело человека к текущей жизненной ситуации, и как она будет развиваться дальше.

Расклад на отношения. Популярный расклад у девушек, которые переживают из-за расставания или подозревают вторую половинку в измене. С помощью таких раскладов можно «узнать», о чем думает любимый человек, что чувствует, к чему идут отношения, есть ли соперница и т.д.

Расклад на ситуацию. Позволяет просмотреть любую сферу жизни. Допустим, интересно, что вас ждет на новом месте работы. В таком случае нужно вытянуть 5 карт: первые три будут показывать какую-то яркую ситуацию, которая вас зацепит (например, выпадут Туз Пентаклей, Король Жезлов и 3 Жезлов – вас ожидает приток финансов, выгодное сотрудничество), четвертая карта – это итог (допустим, выпали 10 жезлов – значит, ради этих денег будете сильно уставать, работа буквально будет давить), пятая карта – дно колоды (предположим, 7 жезлов – на работе нет-нет да и будут всплывать конфликтные ситуации, когда придется бороться за место под солнцем). Многие люди в прямом смысле ведут свои бизнес-проекты, опираясь на подсказки Таро.

Стоит ли использовать Таро

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Использовать карты Таро можно для улучшения настроения и для творчества. Но вряд ли стоит всю свою жизнь строить на основе гадания. Зачастую к Таро прибегают обладатели ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства) и неврозов, поскольку карты дают ответ на вопрос и таким образом «заземляют» человека, дают ощущение стабильности.

Однако и полностью здоровые люди могут обращаться к Таро в периоды внешне нестабильной ситуации. Когда на дворе стоит кризис, случаются страшные события, потеря близкого человека и так далее. Отчасти этим объясняется возросшая популярность видеороликов в TikTok с гадалками и тарологами. ВЦИОМ же в 2022 году привел статистику, согласно которой 28% наших сограждан верят в то, что какие-то люди могут предсказывать судьбу.

Кроме того, колода Таро может помочь справиться с творческим кризисом. Если вам нужно придумать сочинение, историю, какой-то сюжет, то можно в случайном порядке вытянуть карты и попробовать описать, что карты показывают. Пользу принесут карты и художникам: прорисовка арканов в своем стиле – это отличная отработка навыков и развития воображения. Сейчас существуют самые разные колоды, поскольку многие художники Таро действительно вдохновляются и видят свою концепцию карт.