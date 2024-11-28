Сергей Сухарев: повел полк в бой и ценой жизни выполнил боевую задачу
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Гвардии полковник Сергей Сухарев принял трудное решение, спас бойцов и, несмотря на превосходящие силы противника, выполнил боевую задачу, за что удостоен звания Героя России.
Путь воина
Командир гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка воздушно-десантных войск, гвардии полковник Сергей Сухарев родился 13 марта 1981 года. Уроженец Рязанской области сразу после окончания школы решил, что лозунгом его жизни будет: «Никто кроме нас». Молодой человек поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова и успешно его окончил.
После учебы началась его военная карьера – в 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской дивизии Сергей Сухарев прошел большой путь и занимал командные должности от командира взвода до командира 1-го десантно-штурмового батальона. Он участвовал в военной операции в грузино-абхазском конфликте 2008 года, в составе миротворческих сил принимал участие в антитеррористической операции в Сирии, в январе его воинская часть взяла под контроль Алма-Атинскую ТЭЦ во время беспорядков в столице Казахстана.
Сергей успевал учиться и в 2016 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. Естественно, к моменту начала СВО Сергей уже был опытным десантником, и кто, как не он, мог быть назначен командиром 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка в Костроме.
Трудное, но единственно верное решение
Полк под командованием Сухарева участвовал в спецоперации с первых дней. Вместе с войсками и своим полком Сергей продвигался на киевском направлении с целью защиты жителей Донбасса. Командир всегда был для бойцов ориентиром, примером, настоящим отцом, который до последнего будет стоять за своих, спасая жизни и выполняя боевые задачи.
Весной 2022 года стратегически важно для наших войск было захватить аэродром Гостомель, где к вражеским войскам подошло подкрепление. Колонна бронетехники, которую возглавлял полковник Сухарев, 15 марта подошла к аэродрому. Там уже шел бой, кружили вертолеты, вокруг были буквально трассы пулеметных очередей. В результате атаки несколько наших БМП были выведены из строя.
Сергей Сухарев быстро оценил ситуацию, на какое-то время наши десантники заняли оборонительную позицию. Полковник понимал, что отступать нельзя и оставаться на месте тоже – ребята могли просто погибнуть в огне. Поэтому Сергей Сухарев принял трудное, но верное решение идти вперед. Он возглавил штурм, показал противнику, как дерется русский десант.
Полк выполнил боевую задачу, командир собственным примером показал, что такое мужество и героизм, что такое верность родине. Полковник Сухарев героически погиб во время штурма, указом Владимира Путина ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Помнить подвиг командира будут не только те, кто стоял с ним во время боя, – в честь Сергея Сухарева на здании Ермишинской средней школы открыта мемориальная доска, а его имя присвоено электропоезду «Экспресс», который курсирует между Москвой и Рязанью.
По материалам портала «Герои спецоперации»