Операция на глаза: кому ее можно делать и какие есть противопоказания

В материале РИАМО вместе с экспертом разбираемся в современных операциях на глазах, коррекции зрения и многом другом.

8 августа каждого года мир отмечает День офтальмологии, и традиционно специалисты в этот день рассказывают о важности сохранения хорошего зрения и современных способах лечения заболеваний глаз. В материале РИАМО поговорили с Ксенией Ластовской, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, офтальмологом и лазерным хирургом Клиники доктора Куренкова, о том, нужна ли лазерная коррекция зрения, какие еще бывают операции и кому их можно делать.

Какие бывают операции на глаза

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Офтальмохирург Ксения Ластовская прежде всего делает акцент на том, что существуют операции плановые и экстренные, операции по медицинским и немедицинским показаниям.

«Когда мы говорим об экстренной хирургии, речь идет о счете на часы, а порой даже минуты. Например, в случае с травмой, требующей хирургического вмешательства, или при отслойке сетчатки, срочной кератопластике при прободении роговицы или при перфорации язвы, к примеру. То есть эта экстренная хирургия требует безотлагательной и обязательной операции», – поясняет эксперт.

Что касается плановой хирургии, то здесь полное многообразие: речь может идти о хирургии катаракты, глаукомы, о различных заболеваниях глазного дна, таких как тромбоз, сахарный диабет, плановая кератопластика при помутнении роговицы и другие.

«Когда мы говорим о медицинских и немедицинских показаниях, мы имеем в виду то, что ряд состояний здоровья глаза не являются как таковым заболеванием», – сообщает Ластовская.

Самые распространенные операции, на которые люди приходят к Ксении Ластовской, – лазерная коррекция зрения и лечение катаракты. По поводу последней врач отмечает, что никакого другого лечения катаракты, кроме как хирургического, оперативного, не существует.

«И, к сожалению, до сих пор приходится сталкиваться с случаями, когда пациенты „созревают” свою катаракту, то есть ожидают ее созревания и перезревания, когда уже хирургический объем помощи будет несколько более долг и реабилитационное время более затянуто», – комментирует офтальмолог.

Кому положена лазерная коррекция зрения и какие существуют плюсы и минусы

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На вопрос, почему люди обращаются к хирургам для коррекции зрения, Ластовская отвечает так: «Потому что каждому человеку, использующему очки, достаточно хорошо знакомо чувство дискомфорта при длительном ношении. Различные эстетические нюансы, невозможность заниматься спортом, проблемные нюансы ношения очков зимой, когда при изменении температуры в окружающем пространстве очки запотевают. Все это очень неудобно, дискомфортно. Ну и, безусловно, если очки забыть или потерять, нарушается качество жизни».

Что касается линз, то эксперт напоминает, что они, конечно, гораздо удобнее очков, однако они снижают доступ кислорода к роговице и вызывают неминуемый синдром сухого глаза. Длительное, многолетнее ношение контактных линз рано или поздно все равно приведет к жалобам и отказу от этого метода коррекции или к переходу на очки. В таком случае лазерная коррекция зрения кажется оптимальным решением.

Преимущество лазерной коррекции зрения, по словам эксперта, в том, что она точна, прогнозируема и, безусловно, безопасна, выполняется в амбулаторных условиях, то есть в течение одного дня пребывания в больнице, прекрасно переносится пациентами любого возраста.

«Что особенно важно для современной жизни, не отрывает пациента от повседневной жизни из-за короткого времени реабилитации. Чем современнее способы лазерной коррекции зрения, тем быстрее эта реабилитация происходит», – поясняет офтальмохирург.

Важно также отметить, считает эксперт, что проводить лазерную коррекцию зрения можно даже при минус 1, то есть при слабой степени миопии.

«Если такой минус вызывает дискомфорт и нарушает качество жизни человека и если такая острота зрения без очков и контактных линз неудобна, то минус 1 – абсолютно операбельный случай. Даже минус 0,5 в некоторых случаях, когда не хватает 100% зрения пациенту, тоже операбелен», - уверяет врач.

Какой способ коррекции зрения самый безопасный

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Все современные способы лазерной коррекции зрения, по словам врача, относятся к безопасным, надежным, прогнозируемым и, самое главное, отвечающим всем международным стандартам, как медицинским, так и технологическим. Поэтому нельзя говорить о каком-то безопасном или небезопасном способе.

«Если мы говорим об индивидуальных особенностях аномалии рефракции строения роговицы, различных других показателях, когда хирург выбирает, какой способ наиболее подходящий для каждого конкретного случая, здесь есть нюансы, в которых может разобраться только врач-офтальмолог после очного обследования и получения его результатов. Сегодня и в России, и во всем мире офтальмохирурги применяют различные методики, как классический „Ласик”, так и более современные способы с использованием фемтосекундного лазера, то есть FemtoLASIK, CLEAR и все их модификации», – комментирует Ксения Ластовская.

Стоимость операции на глаза

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Офтальмохирург Ластовская приводит небольшую статистику по этому вопросу. Стоимость операции может варьироваться в зависимости от региона, самой клиники, оснащения клиники и опыта врачей. В среднем лазерная коррекция зрения может стоить от 30 до 100 тысяч рублей за один глаз, а катарактальная операция может обойтись в диапазоне от 80 до 100 тысяч рублей и выше, в зависимости от типа используемой линзы и технологии.

Кроме того, перед операцией пациенту необходимо пройти расширенную диагностику, сдать необходимые анализы. Все это также необходимо учитывать.

Операции на катаракте, кстати, проводятся в больницах и по системе ОМС, в этом случае пациенты, как правило, платят только за сам хрусталик (интраокулярная линза).

Насколько востребована операция на глаза

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Лазерные операции зрения, говорит эксперт, очень востребованы, и их количество растет год от года.

«В нашей клинике, к примеру, мы ежегодно выполняем более тысячи операций. Страх перед любым оперативным вмешательством понятен. Я думаю, это происходит в первую очередь из-за недостатка информации о том, как проходит операция, что ожидает пациента после. Но все страхи быстро проходят после того, как врач на приеме подробно объясняет пациенту все, что его ждет, и, главное, какой результат он получит. Важно найти своего врача, которому вы доверяете», – говорит Ластовская.

Кому нельзя делать операцию на глаза

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Ксения Ластовская утверждает, что существуют временные ограничения на проведение операции, а также абсолютные. К первым относится возраст до 18 лет, когда еще есть нестабильная рефракция. Также к противопоказаниям относится состояние беременности и время лактации, когда значительно меняется гормональный фон, и это не лучшее время для проведения плановой лазерной коррекции зрения. Еще и некоторые инфекционные поверхностные заболевания глаз, требующие лечения и стабилизации.

Ко второй группе противопоказаний относятся некоторые особенности строения роговицы, допустим, тонкой роговицы, когда технически проведение лазерной коррекции невозможно, как сейчас, так и в отдаленном периоде в связи с анатомией тканей к глазам, причем любым известным сегодня способом.

«Что касается других абсолютных противопоказаний, это строение роговицы, такое как кератоконус, кератоглобус роговицы и различные дистрофии роговицы. То есть нарушение строения ткани роговицы на клеточном уровне, требующее пожизненного наблюдения офтальмолога», - говорит врач.

К абсолютным противопоказаниям относится ряд заболеваний, таких как глаукома и другие изменения на глазном дне. Или, допустим, отслойка сетчатки в анамнезе единственного видящего глаза. В любом случае необходимо прохождение комплексного обследования в той клинике, в которой планируется лазерная коррекция зрения, для исключения данных изменений со стороны органа зрения и тщательный сбор анамнеза для того, чтобы исключить возможные противопоказания к проведению лазерной коррекции зрения.