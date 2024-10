Масонство и сатанизм: как Бейонсе и Jay-Z причастны к скандалу с Пи Дидди

Связи Бейонсе и ее супруга Джей Зи с Пи Дидди

Фото - © idrewuk/Wikipedia.org

Разразившийся скандал вокруг рэпера и предпринимателя Пи Дидди, которого арестовали 16 сентября, не мог не затронуть и других звезд. В частности, «повезло» Бейонсе и Джей Зи – близким друзьям музыканта. Общественность предполагает, что певица и ее супруг знали о деяниях Дидди, но хранили молчание.

Основная теория заключается в том, что ради блестящей карьеры Бейонсе Пи Дидди «устранил» популярных коллег – рэпера Тупака Шакура, певиц Алию и Left Eye и даже Майкла Джексона, которые погибли в одну и ту же дату – 25 числа, но в разные месяцы и годы, и незадолго перед выходом новых альбомов Бейонсе.

В частности, к таким выводам пользователей сети подтолкнула песня «She knows» («Она знает») американского хип-хоп исполнителя J. Cole. В припеве многие слышат не только фразу «She knows, She knows», но и девичью фамилию Бейонсе – Knowles. Также в песне есть фраза «Rest in peace to Aaliyah, Rest in peace to Left Eye, Michael Jackson, I'll see ya» («Покойся с миром, Алия, покойся с миром Left Eye. Майкл Джексон, еще увидимся, когда я умру»). Подливает масла в огонь,что J. Cole некоторое время враждовал с Дидди, то есть имел все основания пролить свет на его личность, как это делал и певец Эминем в своих треках.

На странице Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta,признанной в РФ экстремистской) Бейонсе разгневанные поклонники стали оставлять злобные комментарии: они цитируют текст песни J. Coleи, призывают артистку прокомментировать слухи о ее причастности к «белым вечеринкам» и о том, что на протяжении многих лет она знала и молчала о преступлениях Пи Дидди: «Как вам не стыдно?», «Это год кармы, каждый получит по заслугам…», «Как люди могут поддерживать эту артистку после всего,что она сделала?», «Верни нам Майкла Джексона», «Удалите все ее песни», «Мне нравится, как все эти знаменитости пытаются делать вид, будто ничего не происходит», «Мы все знаем!». От ее страницы в данный момент отписалось уже несколько миллионов человек.

Несмотря на гипотезы фанатов, ни Джей Зи,ни Бейонсе не упоминаются в 14-страничном обвинении,которое прокуроры предъявили Пи Дидди, однако это не останавливает пользователей соцсетей, которые продолжают настаивать на том, что знаменитая пара знала о жестоком поведении и преступлениях своего близкого друга.

Более того, в TikTok набирает популярность фрагмент из Симпсонов 2019 года, где можно увидеть персонажей, похожих на P. Diddy, Бейонсе и Джей-Зи, которые развлекаются на «белой вечеринке». Речь идет об эпизоде под названием «Великий Фэтсби» в 28 сезоне.

Бейонсе убирает конкурентов

Фото - © idrewuk/Wikipedia.org

Пользователи сети, которые уверены в причастности Бейонсе к делу о Пи Дидди, начали рыться в ее биографии и находить все новые подробности. Как известно, долгое время Бейонсе была рекордсменкой по количеству побед на церемонии «Грэмми», а после скандала с Пи Дидди люди стали подозревать, что результаты этого «конкурса» не совсем чистые. Ходят слухи, что если встать на пути у Бейонсе, то можно заплатить за это даже своей собственной жизнью.

Поклонники певицы уверены, что она до сих пор держит в страхе других звезд. В качестве примера можно вспомнить видео с церемонии «Грэмми» 2017 года, где в одной из главных номинаций победила певица Адель. На видео она держит заветную статуэтку, плачет и при этом говорит, что чувствует себя недостойной этой награды и не может ее принять, ведь в этот же год свет увидел новый тогда альбом Бейонсе «Lemonade». После этих слов певица сломала статуэтку и сделала паузу в карьере длиной в три года. Фанаты считают, что это она сделала для того, чтобы не вызвать гнев Бейонсе.

Не менее интересная ситуация произошла на VMA в 2009 году. Певицу Тейлор Свифт тогда признали лучшей исполнительницей. Во время награждения на сцену ворвался рэпер Канье Уэст, выхватил микрофон и заявил, что Бейонсе гораздо талантливее, чем Тейлор. Эту выходку сначала восприняли как акт унижения Свифт, однако затем многие задумались: вероятно, таким образом музыкант попытался защитить Свифт от Бейонсе, перевернув все так, чтобы победительница в номинации не представляла опасности для популярности Бейонсе.

Бейонсе сатанистка?

Среди слухов о Бейонсе и ее муже заметно выделяется тот факт, что они якобы связаны с самим дьяволом, а кто-то и вовсе говорит, что певица заключила контракт с нечистым, чтобы так долго удерживать свою популярность и славу.

Бейонсе и ее супруг Джей Зи уже давно занимают «верхушку» иллюминатского заговора: одни фанаты считают, что пара показывает на сцене символы, демонстрирующие их верность теневому кабалу, другие обвиняют их в колдовстве и поклонении дьяволу. В качестве примера музыкальный писатель Питер Бебергал приводит символику, представленную в клипе Jay-Z «On To The Next One», которая, по мнению охотников за иллюминатами, свидетельствует о том, что рэпер заключил договор с масонским демоническим богом Бафометом. В Сети не раз писали о том,что во время выступления Бейонсе складывает ладони в форме треугольника, а это – символ масонов. Пирамиду с изображением «всевидящего ока» на специализированных форумах часто называют «Гностическим глазом Люцифера». Из-за этого Бейонсе относят к сатанистам.

Более того, многие поклонники уверены, что имя первой дочери исполнителей Блу Айви (Blue Ivy) расшифровывается как Born Living Under Evil, Illuminati's Very Youngest («Рождена, чтобы служить злу, самая юная из иллюминатов»).

У некоторых также вызывает вопросы и невероятная энергичность артистки, а также ее своеобразные перфомансы.