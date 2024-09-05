Любил кошек и стеснялся играть на фортепьяно: 8 малоизвестных фактов о Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри в глазах общественности был и остается энергичным, эпатажным, ярким и очень талантливым исполнителем и автором песен. О том, какими качествами еще обладал кумир миллионов, как он жил и чем запомнился близким друзьям читайте в материале РИАМО.

1. Фредди ненавидел свое настоящее имя

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Будущий певец родился на острове Занзибар в семье парсов (этнорелигиозная группа, исповедующая зороастризм) иранского происхождения. После рождения малыш получил персидское имя Фаррух, что в переводе означает «прекрасный», «счастливый».

В возрасте восьми лет родители отправили сына учиться в Индию, в школу-интернат Святого Петра. Для англоязычных одноклассников Фарруха его имя оказалось трудным для запоминания, так что мальчик решил называть себя Фредериком. На каникулах он жил в Бомбее, у тети, и та довольно быстро «переименовала» Фредерика во Фредди.

Впоследствии, уже став фронтменом группы Queen, Фредди придумал себе фамилию Меркьюри, и именно «Фредерик Меркьюри» значилось во всех его официальных документах. При этом певец очень негативно относился к имени, данном ему при рождении – друзья говорили, что тех, кто называл его Фаррухом, он мог и поколотить.

2. Меркьюри состоял в гражданском браке с англичанкой

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Мэри Остин была девушкой из простой семьи, воспитывалась глухими родителями и к шоу-бизнесу не имела никакого отношения. С гитаристом Queen Брайаном Мэем она познакомилась случайно, на концерте в колледже, но их романтические отношения были довольно поверхностными. Однако именно благодаря Мэю девушка «попалась на глаза» Фредди, который, по рассказам друзей, сразу обратил на нее внимание. Период ухаживаний длился полгода, после чего Меркьюри и Мэри стали жить вместе.

Их совместная жизнь продлилась семь лет, сам Фредди впоследствии говорил: «Единственный мой друг – это Мэри, и никто другой мне не нужен. Для меня она была моей гражданской женой. Для меня это был брак».

Причиной расставания, по одним сведениям, стал безумный гастрольный график Queen, по другим – признание музыканта в бисексуальности. Расставание не рассорило их, Мэри до самой смерти Фредди выполняла роль его личного секретаря, помогала решать различные вопросы и заведовала его домом в его отсутствие. Когда музыкант находился в Лондоне, они виделись практически каждый день. Меркьюри даже купил девушке квартиру за 30 тысяч фунтов в считанных десятках метров от своего дома. Фредди стал крестным отцом Ричарда, старшего сына Остин. Мэри первой узнала о неизлечимой болезни артиста и была той, кто держал его за руку на смертном одре.

3. Фредди Меркьюри любил кошек

В доме Фредди постоянно жили от шести до десяти котов и кошек. Артист обожал своих питомцев. Уезжая на гастроли, часто оставлял их на попечение Мэри, при этом мог позвонить с другого конца света, чтобы «пообщаться» с любимцами. Мэри подносила кошек к телефону, чтобы они могли услышать его голос. Музыкант несколько раз приглашал в дом художников для написания кошачьих портретов. Известно, что кота по имени Оскар Фредди фактически забрал у одного из своих возлюбленных сразу после расставания.

4. Меркьюри никогда не ходил в спортзал

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Глядя на прекрасную физическую форму музыканта, трудно поверить, что он никогда не ограничивал себя в еде и не занимался в спортзале. Друзья говорили, что стройность Фредди – результат того, что он полностью выкладывается на сцене во время концертов. В то же время в его квартире в Нью-Йорке и в арендованном доме в Лос-Анджелесе были устроены тренажерные залы – Фредди обустроил их для друзей, которые часто жили у него неделями. Сам музыкант во взрослом возрасте никаким спортом не занимался, хотя в школе завоевывал призы на турнирах по настольному теннису и юношескому многоборью.

5. Фронтмен Queen стеснялся играть на фортепиано

Меркьюри не считал себя выдающимся пианистом, полагая, что для виртуозной игры ему недостает таланта. Он волновался, исполняя "Bohemian Rhapsody" на концертах, так как полагал, что его неумелая игра на фортепиано испортит впечатление от музыкального номера. В последующие годы он старался меньше использовать пианино при записи песен, чтобы иметь возможность свободно танцевать и бегать во время концертов.

6. Фредди мог стать художником, а не музыкантом

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Учась в школе, будущий певец демонстрировал успехи не только в музыке, но и в изобразительном искусстве. В юношеские годы он тоже много рисовал и постоянно дарил друзьям и знакомым свои рисунки. В 1966 году он поступил в Илингский художественный колледж, где учился он на кафедре графического дизайна. Впоследствии дизайнерские навыки пригодились ему при создании логотипа группы Queen. Основой рисунка стал герб Великобритании.

7. Оставил наследство не только семье

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Согласно завещанию, по 25% своего состояния Фредди отписал родителям и сестре Кашмире. Значительную часть денег певец оставил самой близкой подруге – Мэри Остин, ей также достался кенсингтонский особняк Garden Lodge и половина будущего дохода группы Queen. Есть информация, что после смерти родителей их доля также перешла к Мэри Остин.

В числе приемников, кроме родителей, сестры и Мэри, оказались также шеф-повар Джо Фанелли, личный помощник Питер Фристоун, последний возлюбленный Джим Хаттон (они получили по 500 тысяч фунтов стерлингов) и водитель (по завещанию ему досталось 100 тысяч фунтов стерлингов).

6 сентября 2023 года в аукционном доме Sotheby's стартовали торги, на которых Мэри Остин предложила к продаже около 1500 предметов, принадлежавших Фредди Меркьюри. Сама она объясняла этот поступок так: «Для меня пришло время принять трудное решение и закрыть эту особенную главу в моей жизни».

Как сообщил аукционный дом, в первый же день был продан серебряный браслет в виде змеи, который Меркьюри носил в клипе на песню «Богемская Рапсодия». Сумма сделки составила 698 500 фунтов стерлингов (881 тысяча долларов), что примерно в 100 раз превысило первоначальную цену.

Посмотреть на личные вещи фронтмена группы Queen можно на сайте Sotheby's. У большинства позиций присутствует пометка «торги закрыты».

8. Меркьюри направлял средства в фонды по борьбе со СПИДом

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Незадолго до смерти, 6 ноября 1991 года, Фредди принял решение переиздать знаменитую «Богемскую рапсодию», а средства от продажи пластинки распределить в благотворительные фонды по борьбе с «чумой двадцатого века»: в Англии — в фонд Терренса Хиггинса, в Америке — в фонд Мэджика Джонсона.

В 1992 году в память о Фредди и с целью повысить осведомленность о СПИДе Queen отыграла концерт на стадионе Уэмбли. Вся прибыль от продажи билетов была направлена в Mercury Phoenix Trust – благотворительную организацию по борьбе с со СПИДом, созданную музыкантами группы.

В 1993 году Музей Почтового ведомства Великобритании на аукционе выкупил коллекцию марок, которую Меркьюри собирал с девяти лет. Доход от продажи коллекции – восемь тысяч долларов – были также переданы в Mercury Phoenix Trust.