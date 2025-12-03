Кто такая Анна Пересильд и за что ее постоянно хейтят в медиапространстве

Биография Анны Пересильд

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Пересильд родилась 20 мая 2009 года в Москве в семье известных людей: ее отец, Алексей Учитель, знаменитый кинорежиссер, поставивший «Доступ», «Цой» и «Дневник его жены». Мать Анны — востребованная актриса, снявшаяся в таких лентах, как «Вызов», «Битва за Севастополь», «Капитан Волконогов бежал».

У родителей Пересильд двое детей — есть еще Мария, которая родилась в 2021 году. С ней Анна находится в теплых отношениях.

О том, что Анна Пересильд пойдет по стопам родителей и свяжет свою жизнь со сценой, стало понятно еще в детстве. С раннего возраста Анна интересовалась творчеством: занималась музыкой, танцами, участвовала в школьных постановках. Постепенно любовь к сцене стала ее главным ориентиром при выборе профессии.

Творческая карьера дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Пересильд — разносторонняя девушка, она себя пробует в различных областях: снимается в кино и сериалах, записывает песни.

Так, впервые на больших экранах Анна появилась в 2018 году в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Черновик». Там дочь известных родителей сыграла эпизодическую роль. Спустя всего два года девушка приняла участие в съемках фильма своего отца «Цой».

Что касается большой известности, то ее девушке принесли две роли. Сначала Пересильд снялась в фильме «Первый снег». Там начинающей актрисе доверили главную роль, с которой она блестяще справилась. Критики высоко оценили искренность и эмоциональность персонажа Анны Пересильд. С таким же успехом девушка снялась и в ленте «Тибра».

Но действительно ошеломительный успех настиг Анну после того, как она приняла участие в съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Пересильд воплотила на экране образ девушки Айгуль, которая очень запомнилась зрителям и вызвала широкий отклик в социальных сетях — ее много обсуждали. С тех пор Пересильд стала подающей большие надежды молодой звездой.

Помимо актерской карьеры, Анна развивает и свои музыкальные данные. Три года назад, в 2022-м, она исполнила песню «Вызов». Этот трек был написан к одноименному фильму, в котором в качестве главной героини снялась мать Анны — Юлия Пересильд. Композиция быстро распространилась по социальным сетям и стала популярной.

Личная жизнь Анны Пересильд

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Пересильд старается не афишировать свою личную жизнь, однако некоторые факты все-таки просачиваются в СМИ. Так, известно, что какое-то время Анна предположительно встречалась с Ярославом Могильниковым, сыном известного продюсера Игоря Могильникова. Пара часто появлялась вместе на различных мероприятиях и выкладывала в социальные сети совместные фотографии.

Затем Анна «переключилась» на певца Ваню Дмитриенко и даже снялась в нескольких его клипах. Благодаря этому имя Анны стало еще более заметным среди молодой аудитории. Многие критикуют Анну за то, что у нее с возлюбленным якобы большая разница в возрасте (юноше 20 лет). А недавно девушка и вовсе намекнула, что переехала к Дмитриенко жить.

Скандалы и хейт вокруг Анны Пересильд

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Несмотря на свои многочисленные творческие таланты, вокруг Анны Пересильд постоянно курсируют негативные комментарии. То ли от зависти, то ли от нечего делать пользователи сети пишут о ней сторону гневные комментарии. Такая травля началась еще в школе. Одноклассники обвиняли ее в том, что хорошие оценки она получает только благодаря звездным родителям. А когда Анна вышла на сцену, сверстники как будто с цепи сорвались, стали говорить про нее: «зазвездилась».

Сериал «Нежность»

Фото - © Сайт Кинопоиска

В начале 2024 года Анна появилась на экранах с новой ролью в сериале «Нежность». Пользователи сети тут же налетели с негативными комментариями, сравнивая игру Пересильд-младшей в новом амплуа с ее ролью в «Слове пацана». Зрители писали: «С одним и тем же выражением лица и эмоций теперь во всех фильмах играть будет»; «Анна с одним выражением лица. Спасает только макияж»; «Что Айгуль, что тут — безэмоциональная игра»; «Одно лицо на все сцены».

Помимо слабой мимики, пользователи сети отмечали и плохую артикуляцию девушки — якобы ничего из того, что она говорит на экране, невозможно понять без субтитров. «Молчать ей шло больше. Не было видно, что нет таланта играть»; «Почему она разговаривает как в спектакле?»; «У нее очень плохо с артикуляцией. Но это не проблема, когда есть Учитель».

«Алиса в стране чудес»

Фото - © Сайт Кинопоиска

«Алиса в стране чудес» — еще один фильм с участием Анны, который только-только вышел на большие экраны. Лента обещает нестандартный взгляд на знаменитую сказку Льюиса Кэрролла. В интернете появились уже первые отклики от посмотревших, в том числе и на актерскую работу Анны Пересильд. Большинство из них — разочарованные.

Люди пишут: «Взяв за основу великолепную сказку Льюиса Кэрролла, создатели фильма умудрились все испортить. Актриса, играющая Алису… Вообще мимо. Анна Пересильд не справилась с ролью»;

«Не могу поддерживать всеобщего ликования вокруг новой „звезды“ Анны Пересильд. Очень зажатая, однообразная, малоэмоциональная „актриса“. Слишком уж переоцененная... Для меня Анна в „Слове пацана“ и здесь — одинаковая от слова совсем»;

«Как можно было на роль Алисы выбрать такую страшно некрасивую девушку с ужасной мимикой и бездарной игрой???!!! Позор нашему кинематографу! Сколько заплатила актриса за главную роль??!! Так испоганить чудеснейшее произведение! Призываю игнорировать фильм!»;

«Халтура похлеще волшебника изумрудного города прошлого года. Особенно удивила Пересильд. Ну как так можно играть бездарно? И особенно меня взбесило, когда мой сын спросил, а почему у девочки коленки разбиты в начале фильма? И тут меня осенило, почему у актрисы они стерты. Ну вы хотя бы что ли залепливали это все, намек же ясен, как может подросток получить их, и картина обретает постыдные 18 плюс. Сыну сказал: не знаю. Стыдобища».

Актриса года — Анна Пересильд

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Недавно ВЦИОМ опубликовал киноитоги 2025 года. Лучшими российскими актерами в этом году были признаны Сергей Безруков и Сергей Бурунов, а лучшими актрисами — Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова.

И если с остальными актерами и актрисами все понятно, то вокруг Анны Пересильд разразился скандал, который не утихал почти неделю. Пользователи не стеснялись в выражениях и писали все, что думают о юной девушке. «Докатились», «Как их вообще можно сравнивать?», «Голосовали школьники или Учитель?» (намек на отца Анны, — прим, ред), «Да, конечно, родители за все заплатили, бабки решают!», «Короче, не истерим, к опросу этому относимся как к гороскопам – и то и другое просто забавная чушь».

Беременна в 16

Нейросети сейчас повсюду, вот и Пересильд не повезло стать их жертвой. Летом 2025 года девушка оказалась в центре скандала из-за того, что кто-то распространил ИИ-ролик, в котором якобы Анна признается в том, что беременна и станет участницей шоу «Мама в 16». Предполагаемый отец — тот самый певец Ваня Дмитриенко, с которым она снимает клипы. Видео вызвало бурную реакцию — причем не только у пользователей сети, но и у самой Анны.

«Какой-то ужас вообще происходит в TikTok. Это просто трэш! Это трэшанина! Значит, программа… Это все сгенерировано нейросетью. Ну понятно, да? Какое-то видео о том, что я якобы беременна в 16», — возмутилась девушка.

Хейт в адрес вокала Анны

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На днях в социальных сетях начало распространяться видео с Анной Пересильд на благотворительном вечере фонда «Галчонок». Во время мероприятия юная особа исполнила несколько композиций на сцене. Однако и здесь ее накрыла волна негатива. Пользователи сети остались недовольны вокальными данными Анны: «Воет на луну», «Ну для караоке-бара пойдет», «Как бы там ни было, но явно видно, что она старается», «Ну вроде поет, но не цепляет особо, так как таланта нет», «Вокал на 3+», «Тяжело слушать», «Как нейросеть».

Однако при этом нашлись и те, кто похвалил Пересильд: «Слух есть, поет норм», «Хорошо поет. В чем проблема?», «Актерское пение, неплохо», «Не, ну вокал правда красивый, а в актерстве, да, не очень», «Для начинающего у нее отличный голос».