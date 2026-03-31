Из чиновниц в онлифанщицы: что известно о скандальной черногорской госслужащей Мирьяне Пайкович

Чем известна черногорская чиновница Мирьяна Пайкович, которая завела себе аккаунт на платформе OnlyFans, и какой скандал стал причиной такой резкой смены карьеры — рассказываем в материале РИАМО.

Суть секс-скандала с Мирьяной Пайкович

Фото - © Социальные сети Мирьяны Пайкович

О личной жизни высокопоставленной чиновницы Мирьяны Пайкович жители Черногории заговорили в декабре 2025 года, когда в Сети появились множество фотографий и видео интимного характера с участием людей, похожих на Пайкович и экс-советника президента Деяна Вукшича.

Фото и видеоролики были сделаны в то время, когда Пайкович занимала должность государственного секретаря в Министерстве по правам человека и меньшинств, а Вукшич был директором Агентства национальной безопасности. Внимание прессы и избирателей привлекли сразу два вопиющих факта: во-первых, нарушение рабочей этики и интимные отношения между коллегами, во-вторых, адюльтер: Вукшич был женат и воспитывал двоих детей.

Мирьяна Пайкович, узнав о распространении фотографий, заявила, что стала жертвой скоординированной клеветнической кампании. Женщина настаивала, что Вукшич шантажировал ее распространением видеоматериалов, которые были сняты без ее согласия. Адвокат подала официальное заявление в полицию, утверждая, что утечка информации была направлена ​​на подрыв ее репутации.

Вукшич, в свою очередь, заявил, что отвергает «все неточные, неполные и тенденциозные обвинения, в которых бездоказательно мне приписывается ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение спорных записей». Он выдвинул встречный иск, обвинив Пайкович в попытке вымогательства, краже и неправомерного использования телефона.

Оба чиновника категорически отрицали свою причастность к распространению интимного контента со своим участием.

В результате поднявшейся в прессе шумихи Вукшич уволился со всех правительственных должностей в конце декабря, сославшись на личные причины. Мирьяна Пайкович покинула свой пост госсекретаря в Министерстве по правам человека в конце января 2026 года — она также обосновала увольнение «личными обстоятельствами». А в начале марта 2026-го года стало известно, что правительство отстранило Мирьяну Пайкович от должности члена совета директоров государственного учреждения «Грабовац» — дома престарелых в Рисане.

Тем временем правоохранители Черногории уже третий месяц пытаются раскрыть источник утечки интимных изображений госчиновников. Согласно Уголовному кодексу страны, любое неправомерное использование контента сексуального характера может караться лишением свободы на срок до пяти лет.

Мирьяна Пайкович на OnlyFans

Фото - © Социальные сети Мирьяны Пайкович

В начале марта стало известно, что увольнение с государственной службы не оказалось для Мирьяны Пайкович сокрушительным ударом. Бывшая чиновница создала аккаунт на платформе веб-контента для взрослых OnlyFans, назвав свою страничку Sexy Lawyer («Секси-юрист»).

Свежеиспеченная онлифанщица прорекламировала свой аккаунт в собственном Instagram*, опубликовав видео из джакузи. На видео также слышен мужской голос и задаются провокационные вопросы, намекающие на работу Пайкович в госструктурах: «Были ли написаны политические и государственные решения в джакузи?» и «Если в джакузи слышны секреты безопасности, остаются ли они секретами или их можно сохранить?».

На главной странице Мирьяна описывает себя как блондинку, которая «усердно работает и еще больше веселится… и определенно знает, как сделать жизнь интересной». Также женщина опубликовала несколько фотографий и подпись: «Весь контент является моей собственностью и защищен авторским правом. Пиратство = немедленный судебный иск (шутка…, но на самом деле нет)». Подписка на контент Пайкович стоит всего пять долларов.

Что известно о личной жизни и карьере Мирьяны Пайкович

Фото - © Социальные сети Мирьяны Пайкович

Интересно, что в остальном Мирьяна — крайне скрытный человек, о ее личной жизни практически ничего не известно, в Интернете невозможно даже найти информацию о ее возрасте. Некоторые черногорские издания сообщают, что у нее есть или был муж, однако подробности о семейном положении Мирьяны также остаются тайной.

На протяжении многих лет имя Мирьяны Пайкович знали только в околополитических кругах Черногории: она долгое время занимала высокие должности при правительстве страны, представляла Черногорию в комитете Совета Европы по правам ЛГБТ*, а также выступала как независимый адвокат, специализирующийся на уголовном и гражданском судопроизводстве.

