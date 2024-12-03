Алексей Бернгард: руководил прорывом обороны противника под Волновахой

Герой большой страны

Алексей Бернгард до 6 класса жил в родном Забайкальском крае. Потом вся семья переехала на Дальний Восток, и там Алексей окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.

Будущий герой несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Смелый, сильный, мужественный профессионал в 2015 году был переведен в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота в Севастополе и назначен заместителем командира.

До начала специальной военной операции на Украине Алексей Бернгард успел побывать в командировке в Сирии, он был участником контртеррористических операций на Северном Кавказе, и за это он был удостоен государственных наград. Естественно, с началом СВО Алексей был направлен туда, где его опыт морского пехотинца был просто необходим.

Прорыв, сохранивший жизни наших бойцов

Гвардии полковник, командир 810-й бригады морской пехоты Алексей Бернгард возглавлял наступление на Мариуполь в 2022 году. Это был стратегически важный объект для российских войск – его взятие позволило России получить полный доступ к Азовскому морю.

25 февраля части бригады под командованием Алексея Бернгарда десантировались с четырех кораблей примерно в 70 километрах от Мариуполя. Уже перед высадкой были уничтожены танк и три укрепленные огневые точки противника. Оборона была мощной, наши гвардейцы наступали под прикрытием с воздуха. Штурмовики и десантники ВС РФ не переставая били по укреплениям противника и в итоге заставили обороняющихся бросить свои позиции. Десант забрал под контроль мариупольский порт и удерживал позиции до тех пор, пока на помощь не подошли силы ДНР, а также полк Кадырова.

2 марта бой начался под Волновахой. Укрепления здесь противник строил почти восемь лет, и нашим бойцам пришлось прорывать многоуровневую оборону. По задумке ВСУ, здесь должно было быть безопасно, но наших десантников не останавливают никакие преграды. В итоге несколько десятков человек были взяты в плен, остальные бежали. Полковник Бернгард давал четкие команды, не медлил ни минуты, что позволило избежать потерь.

Благодаря этому маневру российские войска смогли прорваться к Мариуполю и соединиться с подразделениями Донецкой Народной Республики. Грамотное руководство полковника на совещании Совета Безопасности отметил президент Владимир Путин.

4 марта 2022 года Алексею Бернгарду присвоено звание Героя Российской Федерации. А для своего бывшего односельчанина жители села Кыра и первая учительница Алексея записали видеообращение со словами поздравления, благодарности и гордости за своего земляка.