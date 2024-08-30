Выходные и праздники в 2025 году: как россияне будут отдыхать в новогодние каникулы

В материале РИАМО рассказываем, как россияне будут отдыхать в Новый год и какие выходные предусмотрены в 2025 году.

В июле Минтруд опубликовал проект производственного календаря на 2025 год, по которому в новогодние каникулы в России будут отдыхать 11 дней, а в майские праздники предусмотрены по четыре выходных дня. Читайте о том, как россиянам предлагают отдыхать в 2025 году.

Отдыхаем 11 дней в Новый год 2025

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Новогодние каникулы в этом году продлятся с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года. При этом суббота, 28 декабря, будет рабочим днем, и она переносится на понедельник, 30 декабря, а 31 декабря стал выходным благодаря переносу с воскресенья 7 января 2024 года.

Итого, с учетом всех переносов, отдыхать в новогодние каникулы россияне будут 11 дней. Следующая рабочая неделя будет короткой – всего два дня, 9 и 10 января. Далее последуют выходные и стандартные рабочие недели.

Выходные в 2025 году

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Официально установленные в России праздничные дни отмечаются в следующие даты:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник весны и труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

В 2025 году россиян помимо долгих новогодних и майских каникул ждут по четыре выходных дня подряд с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России. Кроме того, регионы имеют право устанавливать свои дополнительные нерабочие праздничные дни, например, связанные с религиозными праздниками.

По проекту установлены следующие выходные дни:

С 1 по 8 января

С 1 по 4 мая

С 8 по 11 мая

С 12 по 15 июня

С 2 по 4 ноября

При этом, если праздничная дата приходится на выходной, то его переносят на следующий рабочий день после праздничного. Исключением считаются праздничные дни с 1 по 8 января, которые обычно переносятся на другие даты.

Какие праздничные дни перенесли в 2025 году

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В проекте постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2025 году следующих выходных дней:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;

с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Рабочие дни в 2025 году

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По проекту рабочих дней в 2025 году будет 247, а выходных и праздничных дней – 118. При 40-часовой рабочей неделе рабочее время составит 1 972 часа, при 36-часовой – 1 774,40 часа и при 24-часовой – 1 181,60 часа.

Когда лучше брать отпуск в 2025 году

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Отпуск в 2025 году выгоднее брать в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Так как на сумму отпускных влияют также количество отработанных дней. Например, июль или октябрь, когда будет по 23 рабочих дня, или апрель, сентябрь и декабрь, когда работать можно 22 дня. Отдых в марте, августе и феврале не самый выгодный, а меньше всего отпускных начислят за отдых в июне, ноябре, мае и январе.