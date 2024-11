Выходные 8-10 ноября: трибьют-шоу The Beatles, выставка собак и драма «Любовь Советского Союза»

Входные начнутся концертами групп Znaki и «Моя Мишель», также можно посетить уникальное трибьют-шоу The Beatles. В Москве пройдет выставка-пристройство кошек и собак, а фанаты 70-х смогут посетить фестиваль #1974fest. На ВДНХ открыто для посещения цифровое арт-пространство Futurione, в театрах покажут мюзиклы и комедии, а в кино можно посмотреть драму «Любовь Советского Союза» и семейную комедию «Новый год в Березовке».

Концерты

Znaki

Znaki дадут в Москве сольный концерт. В программе – все хиты от Алексея Юзленко и его товарищей, среди которых проверенные временем «Мама», «Стрелки», «Побежали», «Полли» и многие другие. Танцевальные мелодии и узнаваемый вокал лидера группы в сочетании с глубоким смыслом жизненных текстов ставят Znaki в один ряд с группами «Агата Кристи», Nautilus Pompilius и «Смысловые Галлюцинации». 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Новый Арбат, 15, Мумий Тролль Music Bar

Когда: 8 ноября, 20:00

Сколько стоит: от 2500 рублей.

«Моя Мишель»

«Пташка», «Курточка», «Снегири» и легендарный кавер «Зима в сердце» – все это исполнит группа «Моя Мишель». Группу выделяют западающие в сердце тексты, упакованные в стильный саунд, уникальное звучание и музыка с бешеной энергетикой. Каждое выступление «Моя Мишель» — это всегда ярко, смело, честно, стильно и запредельно красиво. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ленинградский просп., 80, стр. 17, VK Stadium

Когда: 9 ноября, 20:00

Сколько стоит: от 3300 рублей.

Трибьют-шоу The Beatles

В Москву приезжает эпохальная вечеринка в стиле Лондона 60-х. На легендарном трибьют-шоу The Beatles гости смогут заглянуть во все бары и попробовать самые необычные коктейли, спеть в караоке «Yellow Submarine» и «Let It Be», научиться танцевать настоящий твист и буги-вуги. И все это на двухъярусной панорамной крыше со стеклянным куполом. The BeatLove – трибьют-группа с мировым признанием исполнит незабываемые хиты, ставшие классикой. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Болотная наб., 3/4, стр. 2? VK Gipsy

Когда: 10 ноября, 19:00

Сколько стоит: от 2800 рублей

Фестивали

Выставка-пристройство «Юна-Фест»

Фото - © Unsplash.com

На «Юна-Фесте» своих хозяев будут ждать более 70 кошек и собак. Все питомцы привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно. Чтобы стать хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать специальный договор об ответственном содержании. На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. 0+

Узнать подробности о фестивале можно на сайте.

Где: Рязанский пр., 2, к 2

Когда: 10 ноября

Сколько стоит: бесплатно

#1974fest

Приглашаем на #1974fest – погружение в славную эпоху классического рока 1974 года. В этом году сразу два эпохальных альбома отметят полувековой юбилей: восьмая пластинка «Burn» группы Deep Purple и второй студийный альбом группы Camel Mirage. Именно в 1974 году началась международная карьера группы ABBA, а Джордж Харрисон отправился в свой первый концертный тур. На #1974fest можно услышать сеты восьми трибьют-групп. Фанаты классического рока смогут насладиться музыкой легендарных ABBA, Deep Purple, Jethro Tull, Camel, George Harrison, Smokie, Slade и Shocking Blue. 6+

Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.

Где: Ленинградский просп., 47, стр. 2, Артист Hall

Когда: 9 ноября, 19:00

Сколько стоит: от 1900 рублей

Выставки

Futurione

Цифровое арт-пространство Futurione – новое место для всех любителей искусства, цифрового арта и новых впечатлений. Это первое подобное место в России, где искусство не имеет границ, – визуальная сказка моментально погружает посетителей в новые эмоции и впечатления. Futurione – идеальное место для любителей современных технологий. В пространстве предусмотрено множество зон для создания контента: все желающие могут сделать неповторимое фото или снять завораживающее видео для социальных сетей. Посетителей ждет пять залов, для каждого из которых был разработан необыкновенный цифровой арт-объект. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. 2-я Останкинская, 3, «Солнце Москвы»

Когда: 8-10 ноября

Сколько стоит: от 1690 рублей.

«Номинанты 5-МАП»

Фото - © zaryadyepark.ru

Юбилейная выставка номинантов 5 Московской Арт Премии. Ее присуждают за вклад в развитие современного искусства проектам, ставшим значимым явлением в культурной жизни столицы за прошедшие полтора года. В этом году на соискание премии подано более 700 заявок. Лучшие проекты вошли в состав масштабной экспозиции. Зрители смогут познакомиться с актуальными тенденциями современного российского искусства, получившими свое отражение в творчестве художников, писателей, композиторов и режиссеров. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 8-10 ноября

Сколько стоит: от 450 рублей.

«При чем тут космос. О роли космических технологий в нашей повседневности»

Фото - © cryptography-museum.ru

Музей криптографии представляет интерактивную выставку о космических технологиях и их роли в жизни каждого человека. Экспозиция разделена на несколько тематических зон: связь, навигация, дистанционное зондирование Земли, метеорология. Акцент сделан на освещении — сочетании двух основных цветов, символизирующих Землю и космос, которое меняется в течение дня. Гости выставки смогут поразмышлять о будущем: какие перспективы у космического туризма? Как космос поможет сохранить нашу планету? Какие профессии будут востребованы в космосе? 12+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Ботаническая, 25, стр. 4, музей Криптографии

Когда: 8-10 ноября

Сколько стоит: от 500 рублей.

Спектакли

Мюзикл «Ромео VS Джульетта»

Мюзикл «Ромео VS Джульетта XX лет спустя» был написан композитором Аркадием Укупником и драматургом Кареном Кавалеряном специально для Московского театра оперетты. Сюжет мюзикла строится на предположении, что могло бы произойти с героями через два десятка лет, если бы они остались живы. Постановка – это драматическая и музыкальная фантазия с элементами детектива на темы самой известной пьесы Шекспира. Здесь неожиданные и непредсказуемые повороты сюжета переплетаются с веселыми комедийными сценами, создающими атмосферу того времени, а музыка развивает и эмоционально окрашивает события, над которыми в качестве властителя душ и страстей царит образ самого Шекспира. 12+

Купить билеты на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Дмитровка, 6, Московский театр оперетты

Когда: 8 ноября, 19:00

Сколько стоит: от 2700 рублей

Комедия «Как вам это понравится»

Фото - © Александра Торгушникова/mxat.ru

Комедия – это стилистически спектакль, он сочетает шекспировский театр елизаветинской эпохи и панк-культуру, которая, как и Шекспир, родилась в Англии. Поэтому в постановке занята преимущественно молодежь. Молодые актеры подвижны, им интересно пробовать новое, проще перестраиваться ментально и справляться физически. «Как вам это понравится» – не самая популярная комедия Барда, но фразу из него знают все: «Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры». Главная же эмоция этой истории – радость, ведь ее герои молоды и влюблены. Скрываясь от гонений герцога Фредерика в Арденском лесу, они переживают разлуку и встречи, обманываются или убеждаются в своих чувствах. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Камергерский пер., 3а, стр. 1, МХТ им. Чехова

Когда: 9 ноября, 19:00

Сколько стоит: от 600 рублей.

Драма «Лавр»

«Лавр» – спектакль о каждом из нас. Он поставлен по одноименному Евгения Водолазкина. В центре сюжета история человека, сменившего четыре имени – от мальчика-сироты к врачевателю, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. Каждое из этих имен соответствовало четырем эпохам его жизни. События происходят в разные исторические периоды по всему свету, ибо все существует всегда и везде. Архаический быт средневекового отшельника оборачивается бурлением современного мегаполиса. Старославянский язык переплетается с модным сленгом, прошлое, настоящее и будущее существуют в единстве, человек отстаивает свое право на духовную победу в буре мировых и личных катастроф. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Суворовская пл., 2, театр Российской армии

Когда: 10 ноября, 19:00

Сколько стоит: от 2500 рублей

Кинопремьеры

Драма «Любовь Советского Союза»

Это история о подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза. Фильм о поколении смелых и красивых, которое не застало разрушений революции и хаоса гражданской войны. Они мечтали построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. 16+

Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев

В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов и другие.

Триллер «Профессионал»

Герой некогда был гангстером, о котором слагали легенды. Но он решил оставить свое криминальное прошлое и восстанавливать отношения с семьей. Он наделал много ошибок и понимает это, но пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто. 18+

Режиссер: Ханс Петтер Муланд

В ролях:Лиам Нисон, Рон Перлман, Фрэнки Шоу, Дэниэл Димер и другие.

Комедия «Новый год в Березовке»

Фильм отсылает к любимой всеми комедии «Один дома». Семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть, воспользовавшись предновогодней суматохой. Но дома оказываются наказанные за ссору дети. И теперь им нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей. 6+

Режиссер: Ольга Ланд

В ролях: Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова и другие.