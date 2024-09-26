Выходные 27–29 сентября: Асия, «Чистопрудный fest» и комедия «Беляковы в отпуске»
Фото - © Скриншот / ТНТ
О том, куда пойти и что посмотреть в Москве в последние выходные сентября, читайте в материале РИАМО.
На выходных можно посетить концерты Burito, Асии и «Радио Дача». Фестиваль «Чистопрудный fest» предложит совершить путешествие по произведениям русских классиков, а на историческом ралли в воскресенье покажут ретроавтомобили. В театрах можно стать участником иммерсивной драмы «Преступление и наказание», а в кино состоится премьера комедии «Беляковы в отпуске».
Концерты
Burito
Фото - © t.me/moscow1930
Музыкальная карьера группы Burito началась в 2001 году, когда они стали звучать в эфире популярных радиостанций. В 2005-м сооснователь проекта, музыкант и диджей Игорь Бурнышев, оказался в составе R’n’B коллектива «Банд’Эрос», с которым добился славы и успеха. Burito замолчали на семь лет, изредка радуя слушателей небольшими концертами, а в 2012 году Бурнышев вернулся к истокам. Новое звучание Burito — это небанальная поп-музыка современного формата. 12+
Купить билеты можно на Яндекс.Афише
Где: Партийный пер., 1, корп. 6, 1930 Moscow
Когда: 27 сентября, 20:00
Сколько стоит: от 2500 рублей
Асия
Фото - © atmo.moscow
Анастасия Алентьева, известная под псевдонимом Асия, решила строить карьеру в музыке еще будучи подростком. В 2014 году начинающая певица выступила на юношеском международном фестивале в Астане. Переехав в Москву, она стала звездой соцсетей: во многом ее популярность обязана видеороликам с каверами на треки популярных исполнителей. Талантливую исполнительницу заметил Максим Фадеев, и в 2019 году Асия появилась на телевидении в проекте «Песни» на ТНТ и выступила там со своим первым хитом «Последняя слабость». 12+
Купить билеты можно на Яндекс.Афише
Где: Шмитовский пр-д, 32а, стр. 1, Atmosphere
Когда: 28 сентября, 20:00
Сколько стоит: от 2200 рублей
«Удачные песни»
Фото - © t.me/radiodacharu
«Радио Дача» приглашает на грандиозный концерт. Это будет большой фестиваль «Удачные песни», который откроет новую страницу в истории музыкальных праздников России. На сцену выйдут Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан, Слава, Владимир Пресняков, Татьяна Буланова, Ольга Бузова, Денис Клявер, Иракли, Виктория Дайнеко и другие звезды. Это будет потрясающее музыкальное событие в самых лучших традициях «Радио Дача». 12+
Купить билеты можно на Яндекс.Афише
Где: Одинцовский р-н, г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145, Live Арена
Когда: 29 сентября, 18:00
Сколько стоит: от 1700 рублей
Фестивали
«Чистопрудный fest»
Фото - © kulturacao.ru
С 27 по 29 сентября в Москве на семи площадках пройдет VI фестиваль «Чистопрудный fest». Тема фестиваля — «Семейные ценности в российской культуре, наследие отцов и детей». Участников ждут квизы, лекции, экскурсии, выставки и многое другое. 6+
Подробности о фестивале можно узнать на сайте
Где: на площадках фестиваля
Когда: 27–29 сентября
Сколько стоит: бесплатно
Историческое ралли
Фото - © vdnh.ru
29 сентября на ВДНХ будет дан старт третьему этапу Кубка Москвы по историческому ралли. Финишируют участники также на Главной выставке страны, около Музея Гаража особого назначения.
Кубок Москвы по историческому ралли — трехэтапное соревнование экипажей на классических или ретроавтомобилях. Предыдущие два этапа прошли в июне и июле. В каждом из них приняли участие 100 экипажей на автомобилях, выпущенных в прошлом веке — до 1985 года. В завершающем этапе примут участие 100 экипажей. 6+
Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте
Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ, музей Гаража особого назначения
Когда: 29 сентября
Сколько стоит: бесплатно
Фестиваль болельщиков
Фото - © fun.sport.mos.ru
На «РЖД Арене» пройдет матч между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак», а перед игрой состоится фестиваль болельщиков, где звездный игрок Дмитрий Сенников примет участие в кулинарном баттле и проведет автограф-сессию. Музыкальным хедлайнером события станет группа «Уматурман». Взрослые и дети смогут посетить гастрофестиваль, сыграть в футбол роботов, мегакикер, аэрофутбол, класк, текбол, а также испытать ощущения профессиональных игроков во время матча на полном стадионе с помощью виртуальной реальности. Всего будут доступны 12 видов развлечений.
Подробности о фестивале можно узнать на сайте
Где: ул. Большая Черкизовская, 125, стр. 1, «РЖД Арена»
Когда: 28 сентября
Сколько стоит: На площади у метро Черкизовская — бесплатно, для прохода на территорию «РЖД Арены» необходимо наличие билета на матч и карты болельщика
Выставки
«Меньшов/Москва — 85/45»
Фото - © zaryadyepark.ru
Выставка приурочена к двум юбилеям: 85-летию со дня рождения кинорежиссера, актера Владимира Меньшова и 45-летию с момента выхода всенародно любимого фильма «Москва слезам не верит». В экспозиции представлены рабочие материалы к фильму: эскизы художников-постановщиков и художника по костюмам; сами костюмы, в которых снимались актрисы; съемочный реквизит; производственная документация; черновики текстов песен и многое другое. Основную часть экспонатов для выставки предоставил киноконцерн «Мосфильм». Отдельного внимания заслуживает впервые выставленный публично экземпляр сценария фильма с рукописными пометками и правками Владимира Меньшова. 0+
Купить билеты можно на Яндекс.Афише
Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»
Когда: 27–29 сентября
Сколько стоит: от 300 рублей
«Мем. Маяковской медиа»
Фото - © Анасиасия Пожидаева/centrezotov.ru
Выставка посвящена яркому явлению авангардного искусства и творчества Владимира Маяковского — «Окнам РОСТА». «Окна сатиры РОСТА» («Окна РОСТА») —появились во время Гражданской войны и объединили в себе идеи конструктивизма, литературу, изобразительное искусство, рекламу и сатиру, создав новый язык коммуникации с аудиторией. Эти агитационные, злободневные плакаты на понятном языке информировали людей о последних новостях и выполняли функцию социальной рекламы. В этом виде творчества Владимир Маяковский ярко реализовал роль художника нового времени — генератора креативных идей, автора и продюсера. Посетители выставки смогут поработать с художественным языком и методом плакатного искусства и создать свое «окно». 6+
Купить билеты можно на Яндекс.Афише
Где: ул. Ходынская, 2, стр. 1, центр «Зотов»
Когда: 27–29 сентября
Сколько стоит: от 150 рублей
«Чайковский и мир»
Фото - © music-museum.ru
За 12 лет жизни в Москве композитор сменил немало адресов. В доме на Кудринской площади — в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля большой старинной усадьбы — Петр Ильич прожил с сентября 1872-го по ноябрь 1873 года. Основу экспозиции составили подлинные материалы: исторические документы; личные вещи композитора; фотографии П. И. Чайковского, его коллег, друзей и членов семьи; гравюры; литографии; графика; рисунки; дружеский шарж; письма. Необычное звуковое и художественное оформление экспозиционного пространства создают целостный образ композитора и оставляют ощущение его личного присутствия. 6+
Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише
Где: Кудринская пл., 46/54, музей Чайковского в Москве
Когда: 27–29 сентября
Сколько стоит: от 250 рублей
Спектакли
Иммерсивная драма «Преступление и наказание»
Фото - © pin.dashkov5.com
Иммерсивная драма «Преступление и наказание» подарит каждому зрителю свою уникальную историю — от выбора гостей зависит, как повернется сюжет. Действие постановки разворачивается одновременно в разных частях исторического особняка. Зритель становится активным наблюдателем с полной свободой перемещения и волен выбирать собственный путь, создавая уникальную историю через призму постоянно меняющегося личного опыта с каждым новым визитом. Следовать за зовом сердца, изучать комнату за комнатой или позволить одному из героев поведать свою историю — решать только зрителю. 18+
Купить билеты можно на Яндекс.Афише
Где: Дашков пер., 5, особняк «Дашков 5»
Когда: 27–29 сентября, 19:00
Сколько стоит: от 9900 рублей
Драма «XX век. Бал»
Фото - © Екатерина Цветкова/mxat.ru
«ХХ век. Бал» — один из самых масштабных спектаклей МХТ им. А. П. Чехова. Действие спектакля происходит на железнодорожном вокзале. Именно здесь соединяется движение и ожидание. В спектакле практически нет слов, а все эмоции переданы пластическими этюдами, складывающимися в портрет целого века, начиная с чеховского «Вишневого сада» и до празднования Миллениума. Революции, войны, репрессии, «оттепель» переплетаются в спектакле с образами и сюжетами, существующими в культуре и общественном сознании. 18+
Купить билеты можно на Яндекс.Афише
Где: Камергерский пер., 3а, стр. 1, МХТ им. Чехова
Когда: 28 сентября, 19:00
Сколько стоит: от 500 рублей
Драма «Женщины Есенина»
Фото - © t.me/mxat_gorkogo
Поэт — это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. Жизнь Сергея Есенина — это вечный поиск счастья и вечное разочарование. Известно, что в жизни поэта было несколько больших романов, отразившихся в его творчестве, и почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой, но не умел сохранить чувство к женщине надолго. Кто они — эти «женщины Есенина»? МХАТ им. М. Горького расскажет зрителям о поэте, обратившись к его личной жизни, к судьбам женщин, которые оставили след в его творчестве. 16+
Купить билеты можно на Яндекс.Афише
Где: Тверской бул., 22, МХАТ им. Горького
Когда: 29 сентября, 18:00
Сколько стоит: от 1 тысячи рублей
Кинопремьеры
Комедия «Беляковы в отпуске»
Две семьи — Беляковы и Дубравины — встречаются в отпуске в Турции. Беляковы — семья самая обычная, и обеспеченным Дубравиным они завидуют. К тому же в отеле у Беляковых начинаются проблемы — выясняется, что номера оплачены на следующий год, а на обратную дорогу денег нет. В таких условиях несчастным уроженцам Таганрога приходится изображать богатую семью, ночуя где придется и скрываясь от менеджера отеля. К чему приведут такие испытания? 16+
Режиссер: Александр Назаров
В ролях: Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань и другие
Фантастика «Последний день Земли»
Семья вышла в океан для прогулки под парусами, но вместо этого стала жертвой небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Вода обнажила мир чудовищ, обитающих на морском дне, и выжившим приходится бороться и с ними, и друг с другом за выживание. Но вскоре океан вернется, и этот прилив станет последним в истории человечества. 18+
Режиссер: Фредерик Жарден
В ролях: Эмили Декенн, Андреас Пичман, Лиза Деламар, Лукас Эбел и другие
Драма «Мужское слово»
После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Доводы отца и уговоры не отключать сына не работают, и тогда Андрей завозит каталку с Ильей, подключенным к аппарату, в первую попавшуюся палату, баррикадирует дверь и, угрожая ружьем, захватывает в заложники врача и медсестру. Андрей дал сыну мужское слово, что спасет его, и он свое слово сдержит. 16+
Режиссер: Сарик Андреасян
В ролях: Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер и другие