Выходные 27–29 сентября: Асия, «Чистопрудный fest» и комедия «Беляковы в отпуске»

О том, куда пойти и что посмотреть в Москве в последние выходные сентября, читайте в материале РИАМО.

На выходных можно посетить концерты Burito, Асии и «Радио Дача». Фестиваль «Чистопрудный fest» предложит совершить путешествие по произведениям русских классиков, а на историческом ралли в воскресенье покажут ретроавтомобили. В театрах можно стать участником иммерсивной драмы «Преступление и наказание», а в кино состоится премьера комедии «Беляковы в отпуске».

Концерты

Burito

Музыкальная карьера группы Burito началась в 2001 году, когда они стали звучать в эфире популярных радиостанций. В 2005-м сооснователь проекта, музыкант и диджей Игорь Бурнышев, оказался в составе R’n’B коллектива «Банд’Эрос», с которым добился славы и успеха. Burito замолчали на семь лет, изредка радуя слушателей небольшими концертами, а в 2012 году Бурнышев вернулся к истокам. Новое звучание Burito — это небанальная поп-музыка современного формата. 12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Партийный пер., 1, корп. 6, 1930 Moscow

Когда: 27 сентября, 20:00

Сколько стоит: от 2500 рублей

Асия

Анастасия Алентьева, известная под псевдонимом Асия, решила строить карьеру в музыке еще будучи подростком. В 2014 году начинающая певица выступила на юношеском международном фестивале в Астане. Переехав в Москву, она стала звездой соцсетей: во многом ее популярность обязана видеороликам с каверами на треки популярных исполнителей. Талантливую исполнительницу заметил Максим Фадеев, и в 2019 году Асия появилась на телевидении в проекте «Песни» на ТНТ и выступила там со своим первым хитом «Последняя слабость». 12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Шмитовский пр-д, 32а, стр. 1, Atmosphere

Когда: 28 сентября, 20:00

Сколько стоит: от 2200 рублей

«Удачные песни»

«Радио Дача» приглашает на грандиозный концерт. Это будет большой фестиваль «Удачные песни», который откроет новую страницу в истории музыкальных праздников России. На сцену выйдут Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан, Слава, Владимир Пресняков, Татьяна Буланова, Ольга Бузова, Денис Клявер, Иракли, Виктория Дайнеко и другие звезды. Это будет потрясающее музыкальное событие в самых лучших традициях «Радио Дача». 12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Одинцовский р-н, г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145, Live Арена

Когда: 29 сентября, 18:00

Сколько стоит: от 1700 рублей

Фестивали

«Чистопрудный fest»

С 27 по 29 сентября в Москве на семи площадках пройдет VI фестиваль «Чистопрудный fest». Тема фестиваля — «Семейные ценности в российской культуре, наследие отцов и детей». Участников ждут квизы, лекции, экскурсии, выставки и многое другое. 6+

Подробности о фестивале можно узнать на сайте

Где: на площадках фестиваля

Когда: 27–29 сентября

Сколько стоит: бесплатно

Историческое ралли

29 сентября на ВДНХ будет дан старт третьему этапу Кубка Москвы по историческому ралли. Финишируют участники также на Главной выставке страны, около Музея Гаража особого назначения.

Кубок Москвы по историческому ралли — трехэтапное соревнование экипажей на классических или ретроавтомобилях. Предыдущие два этапа прошли в июне и июле. В каждом из них приняли участие 100 экипажей на автомобилях, выпущенных в прошлом веке — до 1985 года. В завершающем этапе примут участие 100 экипажей. 6+

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ, музей Гаража особого назначения

Когда: 29 сентября

Сколько стоит: бесплатно

Фестиваль болельщиков

На «РЖД Арене» пройдет матч между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак», а перед игрой состоится фестиваль болельщиков, где звездный игрок Дмитрий Сенников примет участие в кулинарном баттле и проведет автограф-сессию. Музыкальным хедлайнером события станет группа «Уматурман». Взрослые и дети смогут посетить гастрофестиваль, сыграть в футбол роботов, мегакикер, аэрофутбол, класк, текбол, а также испытать ощущения профессиональных игроков во время матча на полном стадионе с помощью виртуальной реальности. Всего будут доступны 12 видов развлечений.

Подробности о фестивале можно узнать на сайте

Где: ул. Большая Черкизовская, 125, стр. 1, «РЖД Арена»

Когда: 28 сентября

Сколько стоит: На площади у метро Черкизовская — бесплатно, для прохода на территорию «РЖД Арены» необходимо наличие билета на матч и карты болельщика

Выставки

«Меньшов/Москва — 85/45»

Выставка приурочена к двум юбилеям: 85-летию со дня рождения кинорежиссера, актера Владимира Меньшова и 45-летию с момента выхода всенародно любимого фильма «Москва слезам не верит». В экспозиции представлены рабочие материалы к фильму: эскизы художников-постановщиков и художника по костюмам; сами костюмы, в которых снимались актрисы; съемочный реквизит; производственная документация; черновики текстов песен и многое другое. Основную часть экспонатов для выставки предоставил киноконцерн «Мосфильм». Отдельного внимания заслуживает впервые выставленный публично экземпляр сценария фильма с рукописными пометками и правками Владимира Меньшова. 0+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 27–29 сентября

Сколько стоит: от 300 рублей

«Мем. Маяковской медиа»

Фото - © Анасиасия Пожидаева/centrezotov.ru

Выставка посвящена яркому явлению авангардного искусства и творчества Владимира Маяковского — «Окнам РОСТА». «Окна сатиры РОСТА» («Окна РОСТА») —появились во время Гражданской войны и объединили в себе идеи конструктивизма, литературу, изобразительное искусство, рекламу и сатиру, создав новый язык коммуникации с аудиторией. Эти агитационные, злободневные плакаты на понятном языке информировали людей о последних новостях и выполняли функцию социальной рекламы. В этом виде творчества Владимир Маяковский ярко реализовал роль художника нового времени — генератора креативных идей, автора и продюсера. Посетители выставки смогут поработать с художественным языком и методом плакатного искусства и создать свое «окно». 6+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Ходынская, 2, стр. 1, центр «Зотов»

Когда: 27–29 сентября

Сколько стоит: от 150 рублей

«Чайковский и мир»

За 12 лет жизни в Москве композитор сменил немало адресов. В доме на Кудринской площади — в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля большой старинной усадьбы — Петр Ильич прожил с сентября 1872-го по ноябрь 1873 года. Основу экспозиции составили подлинные материалы: исторические документы; личные вещи композитора; фотографии П. И. Чайковского, его коллег, друзей и членов семьи; гравюры; литографии; графика; рисунки; дружеский шарж; письма. Необычное звуковое и художественное оформление экспозиционного пространства создают целостный образ композитора и оставляют ощущение его личного присутствия. 6+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Кудринская пл., 46/54, музей Чайковского в Москве

Когда: 27–29 сентября

Сколько стоит: от 250 рублей

Спектакли

Иммерсивная драма «Преступление и наказание»

Иммерсивная драма «Преступление и наказание» подарит каждому зрителю свою уникальную историю — от выбора гостей зависит, как повернется сюжет. Действие постановки разворачивается одновременно в разных частях исторического особняка. Зритель становится активным наблюдателем с полной свободой перемещения и волен выбирать собственный путь, создавая уникальную историю через призму постоянно меняющегося личного опыта с каждым новым визитом. Следовать за зовом сердца, изучать комнату за комнатой или позволить одному из героев поведать свою историю — решать только зрителю. 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Дашков пер., 5, особняк «Дашков 5»

Когда: 27–29 сентября, 19:00

Сколько стоит: от 9900 рублей

Драма «XX век. Бал»

Фото - © Екатерина Цветкова/mxat.ru

«ХХ век. Бал» — один из самых масштабных спектаклей МХТ им. А. П. Чехова. Действие спектакля происходит на железнодорожном вокзале. Именно здесь соединяется движение и ожидание. В спектакле практически нет слов, а все эмоции переданы пластическими этюдами, складывающимися в портрет целого века, начиная с чеховского «Вишневого сада» и до празднования Миллениума. Революции, войны, репрессии, «оттепель» переплетаются в спектакле с образами и сюжетами, существующими в культуре и общественном сознании. 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Камергерский пер., 3а, стр. 1, МХТ им. Чехова

Когда: 28 сентября, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Драма «Женщины Есенина»

Поэт — это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. Жизнь Сергея Есенина — это вечный поиск счастья и вечное разочарование. Известно, что в жизни поэта было несколько больших романов, отразившихся в его творчестве, и почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой, но не умел сохранить чувство к женщине надолго. Кто они — эти «женщины Есенина»? МХАТ им. М. Горького расскажет зрителям о поэте, обратившись к его личной жизни, к судьбам женщин, которые оставили след в его творчестве. 16+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Тверской бул., 22, МХАТ им. Горького

Когда: 29 сентября, 18:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Кинопремьеры

Комедия «Беляковы в отпуске»

Две семьи — Беляковы и Дубравины — встречаются в отпуске в Турции. Беляковы — семья самая обычная, и обеспеченным Дубравиным они завидуют. К тому же в отеле у Беляковых начинаются проблемы — выясняется, что номера оплачены на следующий год, а на обратную дорогу денег нет. В таких условиях несчастным уроженцам Таганрога приходится изображать богатую семью, ночуя где придется и скрываясь от менеджера отеля. К чему приведут такие испытания? 16+

Режиссер: Александр Назаров

В ролях: Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань и другие

Фантастика «Последний день Земли»

Семья вышла в океан для прогулки под парусами, но вместо этого стала жертвой небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Вода обнажила мир чудовищ, обитающих на морском дне, и выжившим приходится бороться и с ними, и друг с другом за выживание. Но вскоре океан вернется, и этот прилив станет последним в истории человечества. 18+

Режиссер: Фредерик Жарден

В ролях: Эмили Декенн, Андреас Пичман, Лиза Деламар, Лукас Эбел и другие

Драма «Мужское слово»

После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Доводы отца и уговоры не отключать сына не работают, и тогда Андрей завозит каталку с Ильей, подключенным к аппарату, в первую попавшуюся палату, баррикадирует дверь и, угрожая ружьем, захватывает в заложники врача и медсестру. Андрей дал сыну мужское слово, что спасет его, и он свое слово сдержит. 16+

Режиссер: Сарик Андреасян

В ролях: Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер и другие