Время контрастов: гороскоп для всех знаков зодиака на август 2025

Геополитическое затишье: что принесет Марс в Весах в августе 2025

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Целую неделю, с 6 по 12 августа, на небе будут ссориться Марс с Сатурном и Нептуном, что принесет всем нам множество проблем, но больше всего они будут затрагивать геополитические события.

Кроме того, Марс 7 августа перейдет в знак Весы, где он чувствует себя ущербным и ущемленным, он здесь озлобляется. Теперь очень многое будет зависеть от других людей, не все можно взять в свои собственные руки — и это многих будет раздражать. И винить в этом других не стоит, ведь на самом деле все дело в нас самих — нам просто трудно решиться на что-либо, пока Марс идет по этому воздушному знаку. Хочется все побыстрее сделать, вот только смелости не хватает, приходится обращаться к окружающим. Самое главное — со всем спокойствием отказаться от позиции лидера и позволить команде что-то сделать за нас. От такого подхода все только выиграют.

К тому же Марс в Весах — парень компромиссный, дипломатичный и спокойный. Махать кулаками он точно не любит. Именно поэтому можно ожидать, что в геополитических играх в августе будет наблюдаться некоторое затишье. По крайне мере, будет заметно, что странны как-то все же пытаются идти друг другу на уступки и учитывать интересы всех сторон конфликта (любого).

В 20-х числах ломать дрова начнут уже Солнце и Уран. В это время возможны проблемы с транспортом, в частности в авиа, отключения электроэнергии, мелкие проблемы из-за ошибок и невнимательности, к тому же у многих даст о себе знать неважное состояние здоровья.

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Овен в августе будет не в своей тарелке

Всю самую ответственную работу лучше завершить в первую неделю августа. Правда, все будет разрешаться не так быстро, как бы вы хотели. Будет ощущение, как будто вы пытаетесь пробраться через болото. Но в итоге у вас все получится. А вот с 7 числа может ощущаться спад энергии и в целом появится раздражительность. Ваш управитель Марс переходит в противоположный вам знак — Весы, и приносит с собой неуверенность, апатию, скованность в действиях. Партнеры лезут к вам с непрошеными советами. Зато можно ожидать поступления свободных денежных средств — потратьте их на обустройство дома.

Тельца ожидают приятные перемены на работе

Первая половина месяца у вас пройдет во фрустрации — вроде бы контактов и общения много, дела вы делаете, но все равно все как будто бы стоит на одном месте и вызывает у вас чувство недовольства. Постарайтесь не обращать на эти мелкие трудности внимание — уже со второй половины августа все наладится. Самые важные перемены ждут вас на рабочем месте: начальство вас замечает и отмечает как ценного сотрудника — и расширяет круг ваших обязанностей, но, конечно, с повышением заработной платы, чему вы будете несказанно рады.

Близнецы будут озадачены вопросами финансов

Первые две недели августа вы будете решать финансовые вопросы: как-то у вас никак не получается сделать так, чтобы необходимые траты и свободные деньги состыковались лучшим образом. Ограниченность в денежных ресурсах может портить настроение, но уже после 13-го августа все поменяется к лучшему. Теперь вас будут беспокоить дела заграничные: какой отель выбрать, с кем поехать, какие нюансы нужно учесть, через какие страны лететь до нужного места и тд. Для других Близнецов в фокусе внимания будет высшее образование — вы можете задуматься над повышением квалификации или как минимум пойти учить новый язык.

Рак будет себя холить и лелеять

В этом месяце лета вы настоящие маленькие звездочки, которые заслуживают всего лучшего. Почаще выбирайтесь в люди и выставляйте себя вперед — нельзя, чтобы такая красота осталась незамеченной. Вообще, больше балуйте себя в августе, ходите к массажистам и косметологам, загляните в парикмахерскую, порадуйте себя шопингом и небольшими поездками за город. Это все заметно поднимет вам настроение и уберет чувство усталости, с которым вы ходите уже довольно давно. А вот начальству ваше приподнятое настроение будет как бельмо на глазу: может завалить вас лишней работой. Постарайтесь ее делегировать.

Лев будет трудиться

В августе Львы по традиции в центре внимания — это их месяц. Несмотря на праздничное настроение (дни рождения все-таки!), Львы будут завалены делами, а на помощь рассчитывать не приходится — все близкие заняты своими делами и им банально не до вас. Помните: трудности закаляют, поэтому не бойтесь решать все в одиночку. В дальнейшем вы поймете, что так было правильнее всего. Во второй половине августа многие Львы захотят в отпуск — и вот тут стоит быть предельно бдительными и внимательными. Тщательно проверяйте документы, бронь отелей, даты на билетах и тд. Вероятны досадные казусы.

Девам явно нужно будет отдохнуть

Девы погружены в свои чувства — причем настолько, что буквально выпадают из этого мира. Близким до вас просто-напросто не достучаться, вы отказываетесь от общения, а настроение у вас такое, что хочется поставить рядом с собой салфетки, взять в руки банку с мороженым и прорыдать несколько вечером подряд. Не стоит идти на поводу у своей грусти, лучше потратить время последнего месяца лета на саморефлексию. Вы очень устали и нуждаетесь в отдыхе, поэтому и настроение так шалит — нервная система у нас все-таки далека от идеала. Возьмите тайм-аут, проведите время с пользой для души. Побольше гуляйте на свежем воздухе и не думайте о проблемах.

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Весы будут на удивление активны

К вам в гости пожаловал Марс — планета действий, секса и амбиций. Именно поэтому может быть прилив вдохновения и заряд бодрости, вам трудно усидеть на месте и хочется быть везде и сразу, жаль что-нибудь полезное упустить. Что ж, эту энергию надо использовать с умом — не распыляйтесь на все подряд. Начните с малого: завершите старые дела, а также те ситуации, которые висят над вами мертвым грузом. А потом уже с чистой совестью и легкостью на душе приступайте к новым грандиозным планам. Кроме того, из-за Марса в вашем знаке у вас может быть проявлена несдержанность в характере, даже некоторая хамоватость в поведении — следите за собой, если не хотите обидеть близких.

Скорпиону нужно найти баланс во всех делах

Август для вас будет двояким: с одной стороны, столько планов и всего интересного, а с другой — целый ворох обязанностей. Например, вы хотели бы поехать в романтический отпуск с партнером, да вот дети наотрез отказываются езжать к бабушке и хотят быть рядом с вами. И как тут быть? То же самое и на работе: вроде бы вас повысили, но навалили столько дополнительных обязанностей, что уже и не порадуешься своему повышению. Постарайтесь ослабить хватку и не тащить все на себе, делегируйте некоторые задачи. Сил у вас сейчас не так много, как вам бы того хотелось, поэтому не надо лишний раз нагружать себя. А сложные двоякие ситуации разрешатся сами собой.

Стрельца ждет насыщенный август

Последний месяц лета получится у Стрельцов очень насыщенным: тут вам и вечеринки, и походы в лес, и сверхурочные на работе, и время, проведенное с детьми, и встречи с друзьями. Даже на облагораживание своего жилища сил и времени хватит. Вот только поменьше слушайте своих близких и не идите у них на поводу, если они пытаются втянуть вас в некую авантюру. Потом будете еще долго разгребать навалившиеся проблемы. Хладнокровнее стоит быть и в поездках, особенно если вы будете за рулем. С финансами в августе все стабильно и спокойно: даже если собственных денег у вас немного, то найдется кто-то, кто сможет закрыть ваши потребности.

Козерог сможет наладить отношения с партнером

Вы слишком рьяно пытаетесь мчаться по карьерной лестнице, не против даже грубого слова в адрес оппонентов. Если все обстоит так на самом деле, вам пора взять недлительную паузу и выдохнуть. Только приведя свои мысли в порядок, можно вернуться к своим идеям и продолжить движение вверх. Зато романтические отношения с партнером вас как никогда радуют: наконец-то чувства стабилизировались и вы вместе нашли взаимопонимание по ряду вопросов, которые некогда были камнем преткновения. Можно отпраздновать это мини-отпуском или поездкой за город на выходные. Это вас еще сильнее сблизит.

Водолей посвятит себя домашним хлопотам

Водолеи чувствуют себя героями приключенческого романа, особенно если они находятся в отпуске (если же нет — берите его срочно!). Везде вам весело и везде много интересного. Если вы уже вернулись из поездки, самое время заняться хлопотами по поводу своих детей — подготовка к новому учебному году у многих идет полным ходом. Кроме того, много внимания может потребовать и ваше жилище. Но, поверьте, это все — приятные хлопоты, вы получите удовольствия от таких рутинных задач. Свободное же время стоит посвятить походам по культурным мероприятиям. Посетите нашумевшую выставку или сходите в театр — чем оригинальнее будет жанр, тем лучше.

Рыбы смогут все совмещать и успевать

Первая половина месяца будет очень приятной: вы будете отданы самим себе. Все, что вы любите, пора вспомнить и посвятить несколько вечером подряд позитивным эмоциям. А вот с середины августа добавятся хлопоты, в частности по работе. Но даже с ними вы умудритесь совместить лежание на шезлонге в парке у воды с серьезными дискуссиями по телефону. Также во второй половине месяца не бойтесь отстаивать свои права, особенно в том, что касается любого имущества. Так вы можете выйти из ситуации победителем и заслужить уважением близких.