Вдали от ритмов мегаполисов: что такое избинг и почему отдых в деревне стал популярным

В материале РИАМО рассказываем о том, что такое избинг и деревнинг, почему он популярен и что могут предложить в сельской местности горожанам.

Экотуризм — это отличный способ побега от городской суеты, возможность «приземлиться», почувствовать звуки, запахи и ритмы природы. Способов отдохнуть на природе сегодня очень много — глэмпинг, кемпинг, агротуризм, сельский туризм, простой отдых с палатками, дача и избинг. Все эти виды отдыха похожи друг на друга и, естественно, имеют ряд отличий. А вот избинг, например, является зарегистрированным товарным знаком. В материале рассказываем об этом виде отдыха.

Что такое избинг простыми словами

Фото - © Сергей Цепек / Фотобанк Лори

Избинг — это «глэмпинг, адаптированный для применения на территориях исторических поселений, малых городов, сел и деревень, в границах охраняемых ландшафтов». Так этот вид отдыха описан на сайте. По виду отдыха это такой же уже привычный глэмпинг, визуально он выглядит как обычная русская деревня с традиционными избами и огородами.

Этот вид отдыха разработан и запатентован предпринимателем Алексеем Шевцовым. Первые избы построили в Плесе в Ивановской области. Отдых в избе предполагает погружение в атмосферу русской деревни с баней, огородом, печью, рыбалкой — всем, что помогает на время оказаться не просто на природе, а почувствовать свой родной историко-культурный код.

Первый избинг-отель был построен в «Соборной слободе» в Плесе на Волге. Там для отдыха установили 11 подлинных старинных и воссозданных заново традиционных плесских домов с авторскими интерьерами. Внутри тем не менее есть все для комфортного отдыха. Из развлечений туристам предлагают сходить на экскурсию по историческим местам Плеса. В летний сезон можно посетить мастер-класс по сенокосингу (попробовать покосить сено на поле).

Чем избинг отличается от глэмпинга и прочих видов экотуризма

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Изобретатели избинга предлагают не просто отдых на природе в аутентичных интерьерах. Можно приобрести франшизу, построить избу самому по уже готовой технологии. Традиционная русская изба — быстровозводимое некапитальное сборно-разборное деревянное сооружение, созданное по типовому проекту и легко узнаваемое: с фасадом в два-три окна, с двускатной или четырехскатной крышей, квадратное или прямоугольное. Такую избу сегодня можно возвести довольно быстро, а такой вид отдыха позволяет ускорять туристическое освоение окрестностей исторических малых городов, возрождать для туризма исчезнувшие деревни, создавать вписанные в русский пейзаж средства размещения туристов на охраняемых природных территориях, в лесах и у водоемов.

От глэмпингов и кемпингов избинг отличают как раз такие аутентичные избы. Обычно для экотуризма предлагают жилые модули африканского, среднеазиатского, американского образца (тенты, юрты, барнхаусы, шалаши) или футуристические конструкции (купол, шар). Изба же — это чисто русский отдых, именно это строение сыграло ведущую роль в освоении огромных территорий России и несмотря на общие черты имеет свои особенности в каждом регионе. Эту особенность учитывают создатели избинга — при строительстве сочетаются модули и оборудование заводского изготовления с конструкциями и отделкой местного ремесленного производства, а также с повторно применяемыми деталями ветхих построек из соответствующего региона. В интерьерах делают акцент на натуральном дереве.

Почему отдых в деревне стал популярным

Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Популярность отдыха в деревне объясняется просто — люди хотят быть ближе к природе. Чем больше вокруг бетона и стекла, тем больше тяга уехать в лес, на берег реки или в горы, чтобы насладиться красотой, разнообразием красок, чистым воздухом, тишиной и размеренным ритмом жизни.

Сыграла свою роль и пандемия, когда люди из городов массово стали перебираться на дачи, снимали дома в поселках, покупали участки. Сегодня избинг предлагает не просто «пожить в избе» — можно доить и пасти коров, косить сено, рубить дрова и в целом делать все, чтобы хоть на немного полностью ощутить себя свободным от бесконечных требований мегаполиса.

Главное, что при таком сельском отдыхе, будь то глэмпинг, кемпинг, деревнинг или что-то еще, для отдыхающих есть все, чтобы отдыхать комфортно. Весь такой отдых как бы собирается по частям с учетом желаний отдыхающих. Можно провести все время в настоящих деревенских условиях, вплоть до «воды из колодца и удобств на улице», а можно сделать отдых максимально комфортным с деталями из деревенской жизни или, например, мастер-классами.

Есть случаи, когда после такого отдыха целые семьи переезжают жить в деревни, бросая комфортные города ради красивых закатов, работы на земле, натуральных продуктов и жизни в согласии с самим собой. Для других избинг и кэмпинг является хорошим способом перезагрузки, а кто-то понимает, что жизни в деревне точно не для него.

Где можно отдохнуть в русской избе

Фото - © Анна Карасева / Фотобанк Лори

Отдохнуть, живя в избе в центре деревенской жизни, можно в Завидове, Истре, Калужской, Тульской и Ивановской областях, на «Золотом кольце» — все эти направления наиболее популярны. Стоимость дома начинается от пяти тысяч рублей, в зависимости от размера, расположения и набора услуг.

На рынке сегодня очень много предложений в сфере экотуризма — жить можно в целой деревне, специально построенной для избинга, как в Плесе, например, или снять дом в обычном поселке, можно поселиться на несколько дней в лесу в палатках или шалашах, а можно отправиться в путешествие с остановками в этно-деревнях. Выбор большой, на любой вкус и в любое время года.