Уникальная Московская область: родина народных промыслов с самым большим числом наукоградов

В материале РИАМО рассказываем, чем уникальна Московская область, которая в этому году отмечает 95-летие.

Московская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Ее площадь занимает более 44 тысяч квадратных километров, а по численности населения регион уступает только Москве. Здесь расположены бассейны рек Волги, Оки, Москвы и Клязьмы, заповедники и национальные парки. Несмотря на название, административным центром Подмосковья является не Москва, а Красногорск, где расположено правительство региона.

Восемь наукоградов Подмосковья

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Московская область известна тем, что здесь расположено самое большое количество наукоградов — восемь из 13, находящихся в России, в том числе и самый крупный в стране — Королев.

В Королеве, который получил статус наукограда в 2001 году, находится знаменитый ЦУП, где управляют космическими аппаратами. Сегодня на территории города работают крупнейшие предприятия, такие как Ракетно-космическая корпорация «Энергия», Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева.

Жуковский официально стал наукоградом в 2007 году, но именно благодаря этому городу появился термин «наукоград». Важнейшими предприятиями округа являются крупнейший в мире центр авиационной науки Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, Летно-исследовательский институт имени Громова и ряд предприятий оборонной промышленности.

Крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики расположен в наукограде Дубна, который получил статус в 2001 году. Также в городе расположены особая экономическая зона, центр космической связи, государственный университет «Дубна», научно-производственные комплексы и машиностроительные заводы.

В Протвино построенный здесь в 1967 году протонный синхротрон У-70 до сих пор является самым высокоэнергетичным ускорителем в России. Градообразующим предприятием является Институт физики высоких энергий, где проводят исследования в области физики элементарных частиц.

В Пущино находится крупнейший биологический центр в стране. Здесь работают девять научно-исследовательских институтов и одна обсерватория Российской академии наук. Местный биотехнологический инновационный кластер выпускает продукцию по следующим направлениям: фармакология, биотехнологии для медицины, биотехнологии в сельском хозяйстве, защита окружающей среды.

В Реутове разрабатывают ракеты-носители, спутники, пилотируемые космические корабли, орбитальные станции и их модули, военные баллистические, крылатые и прочие ракеты.

Наукоград Фрязино является крупнейшим центром СВЧ-электроники в России. Здесь работает более 400 предприятий, многие из которых внесли свой вклад в развитие телевидения, систем связи, освоение космоса и создание высокоточного оружия.

В Черноголовке организации научно-производственного комплекса проводят исследования в области физики, химии, минералогии и биологии, а также решают целевые научно-технические задачи для обеспечения обороноспособности страны.

Подмосковье — родина народных промыслов

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В Московской области сконцентрировано более 60% всех народных промыслов России. Народные и художественные промыслы являются неотъемлемой частью русской культуры, это предмет нашей гордости и то, чем славится наша страна на протяжении столетий. В Подмосковье родились такие промыслы, как федоскинская лаковая миниатюра, богородская резьба по дереву, жостовская роспись, елочные игрушки, павловопосадские платки, дулевский фарфор и многие другие.

Многие художники творили в Московской области и создавали целые творческие союзы, такие как Абрамцевский художественный кружок (Мамонтовский кружок) — неформальное объединение русской интеллигенции. В Абрамцеве в разное время гостили и работали: Иван Тургенев, Михаил Загоскин, Федор Тютчев, Михаил Щепкин. С легкой руки Мамонтова в 1870-х годах здесь сложилось артистическое сообщество. За вдохновением в усадьбу приезжали художники Виктор Васнецов, Иван Репин, Василий Поленов, Исаак Левитан, Михаил Врубель.

Московская область — музейный регион

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В Подмосковье расположено множество музеев. Их порядка 200 — частных и государственных, под открытым небом и расположенных в старинных усадьбах, литературных и отраслевых.

Например, в музее танков в Кубинке можно посмотреть технику, а в парке «Патриот» увидеть не только поезд Великой Отечественной войны, но и посетить «Партизанскую деревню», поучаствовать в военно-патриотических играх и увидеть самый крупный Храм вооруженных сил РФ. Одна из самых знаменитых усадеб Подмосковья — усадьба «Абрамцево» — превращена в музей-заповедник, где можно и выставки посмотреть, и просто прогуляться по парку.

Музейный комплекс «Новый Иерусалим» — один из крупнейших в России государственных музейно-выставочных комплексов расположен в подмосковной Истре. Здесь посетить можно и выставки, и просто погулять, и посетить мероприятия, которые регулярно проводятся.

Потомками поэта Федора Тютчева основан музей-усадьба «Мураново», где пот жил и творил. Тут помимо выставок регулярно проводятся ярмарки и значимые мероприятия к праздникам.

Музей техники Вадима Задорожного тоже расположен в Подмосковье и является крупнейшим в Российской Федерации частным музеем, представляющим коллекции ретро-автомобилей.

Музей игрушки хранит хрупкие предметы со всего мира, которые были дороги детским сердцам, а в музее «Коломенская пастила» можно не только узнать, как ее придумали и в чем ее секрет, но и попробовать настоящее коломенское лакомство.

Уникальные заповедники Московской области

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Московская область уникальна и тем, что здесь расположено сразу несколько заповедников и национальных парков.

Зубры и бизоны обитают в Приокско-Террасном заповеднике. Именно здесь была проведена большая научная работа для восстановления популяции зубров. В заказнике «Журавлиная родина» можно увидеть десятки видов пернатых, а в парке «Лосиный остров» — познакомиться с лосями, маралами, кабанами. Для посетителей создано несколько интересных локаций, в которых они могут поближе познакомиться с жизнью парка и его обитателей.

В национальном парке «Завидово» обитает огромное количество животных и птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу России. Территория парка поделена на зоны, в некоторых из них разрешены определенные виды деятельности. Кроме того, в регионе есть памятники природы, такие как озеро Киёво и Лохин остров, где можно увидеть редкие виды птиц и растений.

Достижения Подмосковья в медицине

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В Подмосковье существуют предприятия, производящие уникальную медицинскую продукцию. Например, в Дубне запускается производство пяти уникальных антибиотиков, а в ближайшее время будет запущено производство еще семи препаратов, которые созданы вместе с российскими учеными. Препараты предназначены для лечения инфекционных заболеваний, тяжелых внутрибольничных инфекций мочевыводящей системы, дыхательных путей, а также при сепсисе. На заводе «Алтегра» производится 21 препарат, в том числе и те лекарственные средства, которые относятся к категории импортозамещающих. Например, «Микафуцид», «Лансон АФ».

Единственные в России шприцы с двумя иглами также производят в Подмосковье на заводе «Паскаль Медикал». В таком шприце одна игла сделана с плоской заточкой и применяется для набора лекарства, а вторая — острая — для инъекции.

В клиниках и медицинских центрах Московской области проводят уникальные операции. Например, операция торакоскопическим методом по удалению опухоли пищевода врачами Московского областного онкологического диспансера. Метод позволяет получить доступ к пораженному органу через небольшие проколы. Или недавняя операция в недавно открытом детском клиническом центре им. Рошаля. Там провели уникальную операцию девочке с аномалией половых органов. Детский хирург смог восстановить анатомическую форму наружных половых органов, сохранив при этом сосуды и нервные окончания.

Такие операции врачи в Подмосковье проводят регулярно в открытых и отремонтированных центрах и клинках по всему региону.

Развитие транспорта в Московской области

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При серьезной плотности населения в Московской области решать проблему с дорогами просто необходимо и в регионе с этим успешно справляются. Работа здесь ведется совместно с властями Москвы. Уже несколько лет работает ЦКАД и облегчает жителям Подмосковья дорогу из города в город.

Открыто движение по первому участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Ее протяженность — 45 километров, она пройдет от Варшавского шоссе до М-12 и протянется через пять округов Подмосковья: Ленинский, Лыткарино, Раменское, Люберцы, Балашиха. Завершить строительство планируют к концу 2025 года.

В Московской области появляются станции метро, интегрирована с областным транспортом МЦД и работы в этом направлении продолжаются. Строятся Мытищинская хорда, Южно‑Лыткаринская автодорога (ЮЛА) и дублер Егорьевского шоссе.