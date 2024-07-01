Торжественное закрытие выставки «Россия» на ВДНХ: какие мероприятия пройдут 6 июля

В материале РИАМО рассказываем о выставке-форуме «Россия», о том, когда состоится закрытие и в каком формате выставка будет существовать потом.

6 июля торжественно закроют выставку-форум «Россия», которая работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 года. За восемь месяцев работы выставку посетило более 17 миллионов человек. Гости увидели достижения регионов России, компаний и корпораций, познакомились с традициями и увидели передовые технологии. В материале РИАМО рассказываем, какой была выставка-форум «Россия» и в каком формате она продолжит существовать.

История выставки-форума «России»: важнейшие достижения страны

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Выставка-форум «Россия» начала свою работу 4 ноября 2023 года и стала самой масштабной проекцией большой страны. Изначально планировалось, что выставка продлится до 12 апреля 2024 года, но стало понятно, что масштаб выставки и ее популярность – повод для продления работы до 8 июля.

6 июля выставка торжественно закроется: за восемь месяцев гости смогли увидеть богатство и огромные перспективы России – все достижения страны, ее история и традиции были собраны на одной площадке. Идеей было показать и прорывные открытия российских ученых, и современные технологии, и исторический путь России, и создание новых туристических маршрутов.

Выставка организована так, чтобы каждый мог найти то, что ему интересно, и все обнаруживали ответы на вопросы о России. На площадке в работе были задействованы 67 объектов площадью 265 тысяч квадратных метров, в том числе 47 павильонов площадью свыше 237 тысяч квадратных метров, 12 временных павильонов свыше 23 тысяч квадратных метров. Главные достижения страны собраны в 132 экспозиции. А посетили площадки свыше 17 миллионов человек. К слову, 17-миллионным посетителем стал Егор Морозов, приехавший из Волгограда с семьей. Им подарили речную прогулку по Волге.

Программа выставки-форума разделена на культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров и гастрономические площадки. Стенды 89 регионов России рассказывают о достижениях каждого из них. Буквально можно пройти между Волгой и Окой, увидеть культурные обычаи народов России, макет ракеты и посидеть в кабине самолета, узнать о технологических прорывах и увидеть достопримечательности каждого региона. Это в первую очередь повышает туристическую привлекательность России. С российской музыкой знакомили посетителей регулярные выступления творческих коллективов и популярных музыкальных групп, проходили на выставке ледовые шоу, спектакли, представления и кинопоказы.

О своих достижениях и наработках рассказывают корпорации и министерства. Обширной была и деловая программа, которая включала мероприятия органов власти, корпораций, экспертов и бизнес-сообществ, посвященных определению ключевых шагов по ускорению экономического развития России.

Лекции, семинары, квесты и интерактивные игры проводили на выставке в рамках образовательной программы. Все желающие могли себя попробовать в разных профессиях. Каждая неделя образовательной программы посвящена определенной теме: туризм и индустрия гостеприимства, традиционные духовно-нравственные ценности, наука и технологии, культура и искусство, спорт и здоровый образ жизни.

Ну а фестивали и ярмарки позволяют посетителям с головой погрузиться в культурное и гастрономическое разнообразие России – на ВДНХ можно попробовать национальные напитки и блюда, узнать секреты приготовления, купить товары из российских регионов, в том числе сувениры ручной работы и предметы одежды.

Торжественное закрытие: что будет на выставке «Россия» 6 июля

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Выставка будет работать до 8 июля, а торжественная церемония закрытия пройдет 6 июля. Гостей ждут выступления звезд, танцевальных коллективов и встречи с прославленными спортсменами.

Большая праздничная программа и торжественная церемония начнутся в 18:30. Вести концерт будут Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев, а трансляция состоится в прямом эфире Первого канала.

Концерт будет проходить на всей территории ВДНХ, одновременно будут работать несколько сцен. На торжественной церемонии, помимо концерта, состоится подведение итогов выставки.

Вместе с гостями праздника закроют выставку SHAMAN, Олег Газманов, группа OTYKEN, Пелагея, Дмитрий Колдун, Алексей Воробьев, Анатолий Журавлев, ST, Антон Шагин, Татьяна Куртукова, Наталья Подольская, Валерия Ланская, Сергей Маховиков, Ислам Итляшев, Аскар Абдразаков, Gurude, Александр Ванюшкин, Александра Воробьева, Тайпан и IL`GIZ, БАРДАШ, Радуша, Zventa Sventana и другие.

Помимо этого посетители смогут увидеть выступление ведущих народных танцевальных и хоровых коллективов страны и встретиться с легендами российского спорта, участниками экспозиции «Аллея Славы»: Диной и Ариной Авериными, Сергеем Карякиным и Вячеславом Фетисовым.

Какой будет выставка-форум «Россия» после 8 июля

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Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) сообщила, что выставка закроется, но продолжит свое существование в другом виде.

По словам Виртуозовой, выставка продолжит существовать в формате национального центра «Россия», вобрав в себя все лучшее – атмосферу, настроение, желание гордиться и восхищаться достижениями страны. Кроме того, появится цифровая версия выставки-форума, которая, конечно, не заменит настоящую, но позволит увидеть выставку тем, кто не успел ее посетить.

Генеральный директор сообщила, что президент РФ уже дал поручение сохранить наследие выставки в национальном центре «Россия», филиалы которого откроются по всей стране – экспонаты сможет увидеть каждый.