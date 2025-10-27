Счастливый, но сложный месяц: гороскоп для каждого знака зодиака на ноябрь 2025

Общие тенденции

Фото - © Freepik.com

7 ноября Уран вернется в знак Тельца почти на полгода. Вместе с этим он принесет с собой экономические проблемы в мире: цены, налоги и штрафы еще больше растут, зарплаты оставляют желать лучшего, кажется, что ни на что не хватает, и все мы чувствуем себя загнанными в финансовые рамки. Мы будем искать выхода из сложившейся ситуации — и его найдут те, кто не будет сидеть сложа руки. Так, например, начиная со второй недели месяца можно переоформить вклад на более выгодных условиях или перепродать недвижимость и хорошо выиграть на сделке.

А вот все рискованные операции и начинания лучше совершать в первую неделю ноября. В это же время нам всем будет хотеться жить на широкую ногу и радовать себя крутыми приобретениями. Всему виной — напряженный аспект между Венерой и Юпитером. Именно из-за него мы будем мечтать о лучшей жизни, баловать себя и близких покупками одежды, спускать деньги на развлечения. Здесь есть подвох: поскольку в это время мы больше «думаем» эмоциями, очень легко потерять рациональное восприятие действительности и купить втридорога то, что на самом деле стоит очень дешево. Прежде чем что-либо приобрести, поищите аналоги или проверьте ту же вещь в других магазинах.

Ноябрь — сложный месяц в плане чувств. Планета Венера из знака Весы перейдет в Скорпиона и тут же образует негативный аспект с Плутоном. Чувства становятся более глубокими, но появляются ревность, собственнические инстинкты, усиливается чувственность, страстность, однако… кому-то этого будет мало и захочется пощекотать нервишки — поучаствовать в любовном треугольнике. Если дорожите текущими отношениями, держите себя в руках и направляйте весь этот шквал любовных эмоций на вторую половинку. Это самое благоприятное время для того, чтобы устроить второй медовый месяц или просто как можно чаще ходить на свидания и экспериментировать в постели.

Для любых дел в ноябре благоприятны первые две недели, а затем мы вновь столкнемся с ретроградностью Меркурия — все будет «подвисать» в пространстве, тормозить, задерживаться и откладываться на неопределенный срок. А вот для переосмысления своей жизни, повышения квалификации, исправления ошибок это будет прекрасным периодом, который продлится почти два месяца.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен разбирается с текущими делами

Фото - © Freepik.com

Не берите на себя слишком много в ноябре. Даже если вас манят перспективы и потенциальные новые договоренности, остановитесь на какое-то время и остудите голову. Сейчас не время рисковать и взваливать на себя дополнительные обязанности — хорошо бы справиться хотя бы с теми, за которые вы уже отвечаете. Под вопросом может оказаться и запланированная поездка или какое-то обучение. Вероятно, всплывут некие данные об этом, которые поменяют ваше решение. Будьте аккуратнее с высказываниями в адрес своих близких: ваше воинственное настроение может их ранить.

Телец налаживает отношения с партнером

Фото - © Фотобанк Лори

Планируйте как можно больше встреч с коллегами, друзьями, близкими. Именно они будут приносить вам много радости в ноябре. Что касается личных отношений со второй половинкой, то они могут проходить проверку на прочность. Вероятно, у вас накопилось много претензий к партнеру, и вот настал тот момент, когда стоит все выяснить и положить конец недоразумениям. Ваше здоровье также требует внимания: самое время пройти полный чек-ап организма и подлатать те болячки, которые долго вас беспокоили.

Близнецы по уши в делах

Фото - © Freepik.com

Успеть везде и всюду предстоит представителям знака Близнецы. Но это задача вполне выполнимая. Главное — грамотно распределять свое время, отказываться от бесперспективных и устаревших идей и не бояться переделывать то, что того требует. Придется пересмотреть и свои отношения с деньгами: может, пора прекратить тратить деньги на то, что вам уже приелось? Это может касаться каких-то прошлых увлечений, мест питания или шопинга. Несмотря на увеличение фронта дел на рабочем месте, настроение у вас будет боевое и даже радостное, предвкушающее перемены.

Рак берет тайм-аут от суеты

Фото - © Freepik.com

В ноябре лучшая тактика поведения — сойти на время с пьедестала и уйти в тень, чтобы дать себе время на отдых и саморефлексию. Ноябрьский упадок сил может подарить вам меланхоличное настроение. Не стоит этому противиться, лучше провести это время с пользой для души. Сходите на выставку или в театр, перечитайте любимую книгу. Это вам сейчас необходимо. А вот если вы будете нагружать себя работой и дополнительными обязанностями, то ваш организм может просто не выдержать и «обрадовать» вас простудой. Заботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии.

Лев проводит время с семьей

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Ноябрь для вас — приятный месяц. Много времени придется провести с домочадцами и самыми близкими. Вам захочется баловать свою родню подарками и дарить им позитивные, радостные эмоции. Вот только это сильно скажется на кошельке: ваша щедрость может обернуться для вас долгами. Помните, что близким достаточно вашего искреннего внимания, а подарки подождут и Нового года. Если у вас есть стабильные романтические отношения, то в ноябре вас может посетить идея официально оформить их.

Дева мечтает о стабильности

Фото - © Гладских Татьяна / Фотобанк Лори

Третий месяц осени будет для вас суетливым и «непостоянным». Вам хочется стабильности и какой-то конкретики, вот только обстоятельства складываются так, что вы только еще сильнее путаетесь и не понимаете, как вам быть дальше. Вы ждете от себя серьезных решений, но не стоит с ними спешить, дайте себе время на размышления. В отношениях с любимым человеком тоже не все гладко: ощущается некоторая отстраненность и холодок. Отношения к вам со стороны окружающих тоже оставляют желать лучшего. Не беспокойтесь, это временный этап. Уже с декабря все кардинально поменяется.

Весы переживают из-за денег

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Первая неделя ноября проходит для вас блестяще: вы бодры и веселы, дела складываются как надо, все вас любят и вы в центре внимания. Но вот наступает 7 ноября — и все меняется. Начинается все с проблем в сфере финансов, и постепенно они распространяются на остальные сферы вашей жизни. Вы воспринимаете любые досадные события очень эмоционально и не можете рационально рассудить, как вам стоит поступить и как справиться с трудностями. На помощь придут друзья — к им советам можно смело прислушиваться.

Скорпион учится быть на виду

Фото - © Freepik.com

В ноябре вам чаще обычного придется выходить в люди — интровертный образ жизни придется отложить до лучших времен. Соглашайтесь на все приглашения без раздумий, это принесет вам чувство удовлетворения собственной жизнью. Кому-то из Скорпионов предстоит выступать перед большой аудиторией, и этот опыт им понравится. Много размышлений в этом месяце будет вокруг денег. Вы вдруг осознаете, что деньги хороши не только потому, что на них можно многое купить, но и потому, что они служат неким маркером вашего развития как личности.

Стрелец узнают об окружении много нового

Фото - © Freepik.com

Почему жизнь так несправедлива? На этот вопрос Стрельцы будут пытаться дать свой ответ в ноябре. Вам многое хочется получить от жизни, но почему-то все складывается не совсем так и не в те сроки, как вам того бы хотелось. Вы в этом видите проблему и печалитесь. Кроме того, внезапно вы можете обнаружить, что вас обсуждают за спиной, и эти обсуждения не очень приятные. На многих знакомых вы посмотрите после этого другими глазами. А чтобы справиться со стрессом, обратитесь к старшему поколению — вам дадут мудрый совет, который точно поможет.

Козерог радуется тому, что все хорошо

Фото - © Фотобанк Лори

Начало месяца будет вами восприниматься как период раскачки, когда все только-только начинает свое движение. Дела пока не реализуются, а только обсуждаются; к интересующей особе вы только присматриваетесь, а не совершаете конкретные действия. Вторая половина месяца будет более активной. Вам предстоит быть в центре внимания какой-либо группы: будь то сообщество по интересам либо рабочий коллектив. К вам прислушиваются, вас уважают. А вас радует то, что наконец-то в жизни наступил более-менее стабильный период.

Водолей уже планирует дела на следующий год

Фото - © Фотобанк Лори

Водолей в ноябре сможет соединить свои ожидания с возможностями. Вы будете ставить перед собой цели, а вместе с ними и прописывать подробный план, как этого добиться. Что самое приятное, все козыри в ваших руках и все зависит только от вас. Самое время планировать следующий год. А вот в делах рабочих могут быть проволочки. Кто-то из коллег выполняет свою работу некачественно, а на вас почему-то вешают обязательство ее исправить. Также можно ожидать, что начальство дает вам не очень логичные поручения. Тем не менее в коллективе вы идейный лидер и душа компании, и это вас радует.

Рыбы наконец чувствуют себя лучше

Фото - © Freepik.com

Жизнь Рыб наконец-то налаживается, и жить становиться веселее. Вокруг вас — близкие и любимые люди, море приятного общения. Вы довольны тем, как проходят ваши будни. Внезапно вас может потянуть посетить кино или развлекательное мероприятие, даже если вы никогда это не любили. Также ноябрь идеально подходит для того, чтобы обрести душевный покой — поговорить с психологом о том, что вас тревожит. Особенно это касается каких-то обид из прошлого или настоящего, которые вы уже устали нести на себе.