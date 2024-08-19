Российской тельняшке – 150 лет: история «моряцкой рубахи»

19 августа считается «днем рождения» русской тельняшки. В этот день в 1874 году император Александр II подписал указ о введении этого предмета одежды в форму моряков. В материале РИАМО рассказываем о том, как появилась тельняшка, зачем на ней полосы и что они означают.

Почему тельняшка полосатая

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Еще в Средние века рыбаки французской Бретани, понимая все опасности морских путешествий, изобрели своеобразный способ уберечься от кораблекрушения. В те времена считалось, что лодка или корабль могут затонуть, если духи моря захотят забрать моряков в свое царство. Полосатая «бретонская рубаха» была придумана для того, чтобы изобразить моряков в виде давно утонувших людей – скелетов. Увидев силуэты с полосками, напоминающими ребра, морские духи должны были решить, что в лодке все уже мертвы – и оставить судно в покое.

Был у тельняшки и более утилитарный смысл: полоски позволяли хорошо видеть человека, лазающего по мачтам, и с палубы контролировать его перемещения и действия. А если моряк падал за борт, собратья могли легко разглядеть его в волнах благодаря полосатой рубахе и прийти на помощь. Кстати, по этой же причине первые купальные костюмы шились из полосатой материи.

Почему тельняшки запрещали

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Первые тельняшки были, по сути, белого цвета, а полосы на них нашивали сами матросы – кто во что горазд. Они могли быть синими, красными, зелеными, черными – словом, любого контрастного цвета. Самым важным считалось одно условие: полос должно быть ровно 12, по числу ребер человека.

Согласно исследованиям французского историка Мишеля Пастуро, полосатая одежда в Средние века была в некотором роде маргинализированной: ее традиционно носили жрицы любви, шуты, заключенные. Поэтому когда для французского королевского флота решено было утвердить униформу, «бретонской рубахе» в гардеробе моряков места не нашлось. Более того: тельняшки оказались под строгим запретом. Однако своенравные матросы не желали отказываться от удобной одежды и тайком надевали полосатые рубашки под форменные кители. Флотское начальство периодически устраивало рейды по кораблям, выявляя «бунтарей» и наказывая их за неповиновение, однако это сделало тельняшки еще более популярными.

Ситуация изменилась в середине XIX века, когда в моду вошла морская форма голландского кроя. Частью формы была куртка с широким вырезом на груди, и полосатая рубаха как часть наряда смотрелась очень выигрышно. Постепенно тельняшкам «разрешили» вернуться в гардероб моряков, окончательно ее легализовали в 1858 году. Было придумано даже своего рода «политическое обоснование» вида тельняшки. На ней должна была быть ровно 21 полоса – по числу побед Наполеона.

Как тельняшка появилась в Российской Империи

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Инициатором появления тельняшки в гардеробе российских флотских служащих стал Великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал Русского флота. После нескольких дальних экспедиций в Японию офицеры флота неоднократно писали ему о том, что для переменчивых условий необходимо особое обмундирование. Оно должно позволять морякам комфортно себя чувствовать и справляться со своими обязанностями и в жару, и в холод, и во время штормов. В качестве исподнего белья предлагалась «моряцкая рубаха», давно завоевавшая популярность у европейских матросов.

19 августа 1874 года было утверждено «Положение о довольствии команд Морского ведомства по части амуниции и обмундирования», в котором значилось: «для нижних чинов кораблей и флотских экипажей русского флота ввести тельняшку (рубаху, вязанную из шерсти пополам с бумагою). Её цвет должен быть белым с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок (44,45 мм). Ширина синих полос — четверть вершка». Согласно положению, цвет тельняшки соответствовал цветам Андреевского флага – символа русского флота.

Первые тельняшки закупили в Голландии. Партия была не слишком большой, поэтому новомодные «моряцкие рубахи» первое время выдавали только тем, кто отправлялся в дальний морской поход. Каждый носитель тельняшки очень ею гордился, так как этот предмет одежды демонстрировал его готовность к трудностям, храбрость и отвагу.

Тельняшка в СССР и России

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После революции 1917 года цвета тельняшка получила огромную популярность, так как была неотъемлемой частью формы матросов, активно участвовавших в становлении новой советской власти. Правда, цвета Андреевского флага несколько утратили актуальность, поэтому тельняшки стали делать не только бело-синими, но и бело-черными, и бело-голубыми.

Во время Великой Отечественной войны тельняшку «прославили» героические морские пехотинцы, поэтому этот предмет одежды стал восприниматься как символ доблести, мужества и силы. Как результат – «фуфайка морская» (именно так тельняшка называется официально) перекочевали и в обиход солдат, с морской службой не связанных.

В Воздушно-десантных войсках, например, укоренилась своего рода традиция: выдавать десантнику тельняшку (с небесно-голубыми полосами) только после того, как он совершит свой первый прыжок с парашютом в воду.

Окончательно полосатую военную униформу стандартизировали в 1990-х. Моряки и курсанты военно-морского флота получили тельняшки с темно-синими полосами, подводные силы ВМФ и морская пехота – с черными, Воздушно-десантные войска и спецназ военной разведки – с голубыми, погранвойска – со светло-зелеными, спецназ ФСБ и Президентский полк ФСО России – с васильковыми, МЧС – с оранжевыми. Кроме того, тельняшка с синими полосами стала частью униформы курсантов и моряков гражданского морского и речного транспорта.