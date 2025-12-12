Переломное время и новые испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год

Новая идеология, обращение к духовности: общие тенденции 2026 года для всех знаков зодиака

Главный игрок на астрологической сцене в 2026 году — это Сатурн, который в феврале перейдет в знак Овна и продержится там до 2028 года. Мы будем стремиться к индивидуальности, формировать новые движения и идеологии, которые противопоставят новый мир старому. Люди могут столкнуться с испытаниями, направленными на развитие внутренней стойкости и уверенности в себе. Возникнут ситуации, требующие принятия серьезных решений и проявления зрелости.

Вместе с Сатурном на сцену также выйдет Нептун, который будет идти бок о бок с ним. Нептун добавит всей нашей деятельности глубину и духовную составляющую. Наконец-то можно начать жить так, чтобы и рациональная наша часть, и духовная были заодно.

Окончательно в 2026-м, в конце апреля, Уран перейдет в Близнецы. Нам всем вдруг захочется чему-то учиться, путешествовать, что-то придумывать и приступать к немедленной реализации. Мозги начнут работать как будто на ультраскорости.

Если первую половину года Юпитер по-прежнему будет идти по Раку, то уже с июля планета перейдет во Льва и принесет вместе с тем много яркости, желания вечного праздника, удовольствий. Многие почувствуют прилив жизненных сил и желание жить каждый день как последний.

В июле поменяют свои знаки Лунные узлы. Они перейдут на ось Лев-Водолей, чтобы идти по ним целых 18 месяцев — срок немаленький. За этот период мы должны будем научиться находить баланс между самореализацией, своим эго и общественной жизнью. Индивидуальное и «народное» должны идти, держась за руки.

Кажется, что год нас ждет очень интенсивный. Но как бы не так: в этом водовороте событий и эмоций свое слово обязательно скажет Меркурий, который будет ретроградить в 2026 году аж три раза. В это время можно будет сделать небольшую паузу, отдохнуть и набраться внутренних сил, завершить дела. Венера тоже не отстанет от планеты коммуникаций и пустится в попятное движение осенью. На это время желательно не планировать свадьбы и выяснение отношений.

Гороскоп по знакам зодиака на 2026 год

Овен учится быть серьезными

Звездных барашков ожидает укрепление позиций в 2026 году. Сатурн, который в начале года войдет в ваш знак, принесет с собой ответственность и более рациональный взгляд на жизнь. Вы начинаете больше требовать от себя, и это вам внезапно начинает нравиться. Кому-то из Овнов придется сменить карьерную задачу — захочется более высокого статуса. Весной можно посвятить время построению крепких отношений — даже одиночки случайно найдут себе пару. Помните, что любое ваше действие, совершенное в этом году, будет иметь долгосрочный эффект.

Телец будет занят построением отношений

Тельцы поставят для себя новую цель, а кто-то и вовсе обретет новый смысл жизни и будет следовать ему. Трансформации ожидаются и в отношениях: изжившие себя пары разбегутся, а вот одиночки могут встретить свою вторую половинку. С переходом Юпитера во Льва в середине года Тельцам захочется как-то расширить свою семью: кто-то обзаведется потомством, кто-то решит породниться со второй половинкой, осознав, что уже давно пора. Также это благоприятное время для приобретения любой недвижимости — сделка пройдет хорошо.

Близнецы рады поменять свою жизнь

Близнецы попадают под прицел Урана, а вместе с ним в их жизнь приходит и существенная трансформация. Вам больше не хочется притворяться — настало время сбросить все маски и жить в соответствии с внутренними потребностями, не оборачиваясь на мнения общества. Пора разорвать все ненужные, удручающие связи и обзавестись по-настоящему интересными и преданными союзниками. 2026 год — это время для того, чтобы блистать, заявлять о себе. Не бойтесь открываться новому и выходить за рамки привычного. Зона комфорта вас больше не привлекает.

Рак продвигается по карьерной лестнице

Раков ждет финансовое изобилие. В середине года Юпитер зайдет в ваш символический второй дом, который отвечает за финансы и приобретения. Можно ожидать выгодных дорогих покупок, накоплений, неожиданных премий и увеличения зарплаты. Также можно ожидать и карьерного успеха — в этом вам помогут Сатурн и Нептун. Правда, чтобы добиться поставленной цели, придется проявить выдержку характера и целеустремленность — на блюдечке ничего не дадут. Вам предоставят шанс изменить что-то в своей жизни, а что с этим делать — решать только вам.

Лев встречает вторую половинку

Плутон заходит в ваш символический дом партнерства и наводит свои порядки. Внезапно вы можете испытать отвращение к текущему партнеру, начнете видеть в нем сплошные недостатки, а теплые воспоминания как будто померкнут на фоне всего. Что ж, вот и настало время проверить свои чувства на прочность. Тем временем свободные Львы могут рассчитывать на судьбоносную встречу с будущим избранником. Эти отношения будут для вас трансформирующими, а жизнь поделится на до и после.

Дева наконец получает повышение

Девы могут рассчитывать на то, что на работе наконец заметят, сколько сил и времени они вкладывают в свой труд. Это похвально и требует как минимум повышения зарплаты, а в идеале — новой должности. Девы приобретают новый статус на работе, а начальство начинает относиться к ним с большим уважением. Сатурн и Нептун обратят внимание Дев на внутренние травмы и раны — пришло время все отпустить, пересмотреть привычные реакции на многие вещи.

Весы становятся очень творческими

Весы вдруг обнаружат, что им хочется бесконечно творить — творческая энергия буквально просится наружу. Что ни день, то новый рисунок, мелодия, связанный свитер. Вселенная предоставит вам возможность проявить себя, раскрыть свои таланты. Результаты самодеятельности можно будет даже выгодно продавать — и пополнять тем самым свой бюджет. Много времени будет посвящено отношениям. Плутон, Сатурн и Нептун «гуляют» по вашим символическим домам любви и партнерства. Можно даже влюбиться до беспамятства — постарайтесь не терять голову!

Скорпион думает, как сделать работу лучше

Рабочие вопросы требуют корректировки — да существенной. Как выстроить свою работу так, чтобы начать получать от нее удовольствие? На этот вопрос предстоит ответить Скорпионам в 2026 году. Вероятно, надо сменить место работы, преобразовать рабочее пространство, изменить график? А может, пора брать новые вершины? Время покажет. В центре внимания также и ваше здоровье — пора начать относиться к нему более серьезно. Плутон, который зашел в ваш символический дом недвижимости, принесет с собой желание расширить владения, изменить отношение к собственной семье.

Стрелец обрастает новыми знакомыми

Можно ожидать новых знакомств — не любовных, а в первую очередь полезных и захватывающих. В вашем окружении появятся люди, которым вы будете безгранично доверять, с ними будет очень интересно. Эти люди будут делиться с вами жизненным опытом и облегчат вам жизнь во многих вопросах. В связи с этим появятся новые идеи, незапланированные поездки. Захочется начать жить по-другому. Те Стрельцы, у которых есть дети, будут поглощены родительством, дети будут приносить радость — но вместе с тем и новые проблемы. Выдержка вам не помешает.

Козерог начинает бизнес

Вдруг появится идея, как заставить деньги работать на себя. Наступает время для выгодных вложений с очень богатыми перспективами. Вообще область финансов в ближайшие 20 лет будет существенно трансформироваться, а как это сделать — идея придет именно в 2026 году. Возможно, пора открыть свой бизнес? Кстати, такой же трансформации вам захочется и в личных отношениях — внезапно обнаружится, что вам не хватает глубины в отношениях, духовной близости. Некоторые Козероги поэтому оставят текущего партнера и отправятся на поиски. Также под прицелом дела семейные — для домочадцев вы станете лидером.

Водолей встречает человека из прошлого

Плутон, зашедший в ваш знак зодиака, предвещает большие перемены во всех аспектах вашей жизни. Захочется изменить и внешность, и ближайшее окружение, и работу, и внести нотку новизны в текущие отношения. Если вы пока одиноки, то может измениться приоритет — допустим, раньше вам нравились люди одного типажа, а в 2026 году вы вдруг обнаружите, что не стоит циклиться исключительно на нем. Во второй половине года в вашу жизнь могут прийти люди, которые вам покажутся до боли знакомыми — как будто вы встречались в прошлых жизнях.

Рыбы находят радость в мелочах

Стабильная повседневность — вот что будет радовать Рыб в 2026 году. Быт, мелочи, ежедневная рутина внезапно начинают вдохновлять и успокаивать. Вы вдруг осознаете свои истинные желания, и вам становится так приятно на душе! В течение года возможны поездки с семьей. Вообще семейные дела вас будут очень занимать — так хочется помочь всем домочадцам, поучаствовать в их жизни. Вместе с тем иногда приходится обращать внимание на себя — в частности, на свое самочувствие. Юпитер в середине года зайдет в ваш символический дом здоровья и подсветит имеющиеся проблемы.