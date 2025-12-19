Невероятно быстрые и непредсказуемые изменения: что принесет Красная Огненная Лошадь в 2026 году по восточному гороскопу

В материале РИАМО — о том, как скажется грядущий год на всех нас согласно восточному гороскопу. Об этом рассказала дипломированный астролог, консультант по китайскому ба-цзы и специалист по даосскому фэн-шуй Ольга Уэлан .

Борьба за свои взгляды и укрепление суверенитета: что принесет год Огненной Лошади

Огненная Лошадь – это «Лошадь в пути», которая ищет себя и не готова идти на компромиссы. Зачастую ее идеи революционные и слишком прогрессивные, из-за чего Огненная Лошадь часто оказывается непонятой и неуместной в своих инициативах.

Однако в качестве хозяйки года Огненная Лошадь указывает на стремительный прогресс в сфере науки и технологий. Это может быть год если не ошеломляющих открытий, то более эффективного использования тех, что появились в нашей жизни в предыдущий год. Вот только многие могут оказаться к этому не готовы, вступив в борьбу и сопротивляясь веянию времени.

В мире ба-цзы Лошадь – это император, поэтому 2026 год станет периодом, когда государства активно наводят порядок на своих территориях и укрепляют собственный суверенитет. Особое внимание и значение обретет идеология, государственные ценности и принципы. Лошадь не терпит конкурентов и будет беспощадно бороться со своими противниками, агрессивно продвигая собственную политику и взгляды.

Могут обостриться уже существующие конфликты и вспыхнуть новые, так как характер у Огненной Лошади боевой и непримиримый. В этом году каждый мнит себя императором и готов отстаивать свою позицию. Огонь Лошади делает всех нас более эмоциональными и страстными, заставляя делить мир на черное и белое, своих и чужих. Огонь – стихия невероятно быстрая и непредсказуемая, вот и события в 2026 году могут происходить и развиваться в невероятно стремительном темпе.

Так как Лошадь символически связана с правителями и людьми, наделенными властью, то в течение года могут происходить значимые изменения в правящих кругах: новые фигуры появляются, а старые – исчезают. Это может быть открытая и жесткая борьба за власть, так как Лошадь всегда действует прямолинейно, выступая вперед с открытым забралом.

Символически Огненная Лошадь связана с Млечным путем, разделяющим небо на две части. Вот и 2026 год может буквально разделять людей, разводя их по разные стороны баррикад. Для сферы межличностных отношений это, безусловно, трудное время, когда полыхающие эмоции и непреклонный характер животного будут испытывать отношения любого рода на прочность.

Для простых людей 2026 год – это время поиска своего места в стремительно меняющемся мире. Огненная Лошадь столкнет с необходимостью разобраться в себе и определиться со своей жизненной позицией. Основное искушение года – тянуться за журавлем в небе, не замечая синицу в руках. В этом году успешен будет тот, кто ясно понимает свои цели и держится избранного пути, несмотря на искушения и провокации со стороны окружающего мира. Это время выходить из-под чужого влияния, вырабатывать в себе осознанный взгляд на происходящее и брать в свои руки ответственность за собственную судьбу. Тогда огненная Лошадь позволит стать правителем своей жизни и привести свою внутреннюю «малую» страну к процветанию и благополучию.

Гороскоп для всех знаков китайского гороскопа на 2026 год

Крыса покинет зону комфорта

Крыса и Лошадь – антагонисты, поэтому в подобный год обстоятельства могут вытолкнуть Крысу из ее уютной норы. Огненные энергии Лошади принесут в ее жизнь много динамики и перемен, побуждая расширить собственную зону комфорта. Благодаря Лошади Крыса способна преодолеть свои страхи и узнать, что она способна на большее, чем ей кажется.

Быка ожидают проблемы в личной жизни

В мире ба-цзы Лошадь – это император, а Бык – простой работяга. Им трудно понять друг друга, поэтому Быку 2026 год может принести сложности в сфере личных взаимоотношений. Ему придется учиться балансу между великодушием и бережливостью, чтобы избавиться от нахлебников, и начать тратить свое время и ресурсы только на тех, кто этого действительно достоин.

Тигр стремится завоевывать территории

Тигр – это боевой генерал для Лошади, которая подстегивает его завоевывать новые территории и расширять границы своего влияния. Для Тигра, таким образом, 2026 год – время активного развития, смелых действий и нестандартных решений. Однако, мчась вперед, Тигру важно не забывать восполнять свои силы, чтобы быть успешным в своей охоте.

Кролику необходимо развиваться

Лошадь мягко подталкивает Кролика к переменам. Ее яркий огонь освещает ему путь, помогая разобраться с направлением своего развития и будущими перспективами. Это прекрасный год для старта любых новых проектов. Главное для Кролика, заряжаясь огненным энтузиазмом Лошади и энергично прыгая следом, вовремя питать и поддерживать себя вкусной морковкой.

Для Дракона году будет удачным

Огонь Лошади усиливает Дракона, позволяя ему лететь еще выше и дальше. Год благоволит ему, поддерживая во всех сферах жизни и начинаниях. Это время активно действовать, используя попутный ветер для реализации любых своих планов и идей. Лошадь, как и Дракон, любит масштаб, поэтому не стоит мелочиться – новые горизонты ждут смелых и сильных крыльев.

Змея будет пожинать плоды своих поступков

Змея – это министр при Лошади, поэтому 2026 год может принести ей почести, успех и признание, если Змея до этого добросовестно трудилась и исполняла свой долг; либо, наоборот, обрушиться на нее потерями и испытаниями, если Змея до этого хитрила и поступала недобросовестно. Можно сказать, что для Змеи наступило время пожинать плоды своей кармы.

Лошади лучше вести себя умеренно

Как двух императоров не должно быть на одном троне, так и двух Лошадей рядом. Две энергии сталкиваются, порождая напряжение и динамику, которые не ведут ни к какому результату. Поэтому для Лошади 2026 год может оказаться годом борьбы с ветряными мельницами. Поводья в виде скромности и умеренности способны уберечь ее от опрометчивых действий.

Овцу ждет успех и благополучие

Овца – супруга императора, поэтому среди всех животных именно ее Лошадь одарит своей благосклонностью больше всех. 2026 год для Овцы – год успеха, удачи и благополучия. И в этом потоке изобилия ей важно не потерять себя, разумно распоряжаясь энергиями процветания, пришедшими в ее жизнь, чтобы они еще долгие годы приносили ей свои сладкие плоды.

Обезьяна должна следовать правилам

Обезьяна – хитрый делец, которому приходится нелегко, когда Лошадь приходит наводить свой порядок. Обстоятельства могут давить на Обезьяну, ограничивая ее свободу действий и заставляя брать на себя ответственность. Однако добровольно подчиняясь правилам и исполняя свой долг, Обезьяна благодаря Лошади может укрепить свой статус и получить карьерный рост.

Петух должен научиться просить помощи

Лошадь испытывает Петуха, проверяя его на прочность. Своим огнем она расплавит в жизни Петуха все ложное, оставив лишь то, что действительно правдиво и значимо. Для Петуха это время укреплять позиции, делегировать задачи, искать поддержку и учиться доверять. Слепое следование амбициям без учета собственного состояния и ресурсов могут завести Петуха в тупик.

Собака может достичь всех своих планов

Для Лошади Собака – это верный страж и защитник. Поэтому в 2026 году она преподносит Собаке свое благословение, удачу и поддержку обстоятельств. Это время активно действовать, реализовывать свои планы и не отступать. Прикладывая усилия и проявляя целеустремленность, Собака способна осуществить свои самые смелые мечты и преодолеть любые преграды.

Свинья должна трудиться

В 2026 году Свинье придется много работать. Для нее началось время кропотливого труда, который при должном усердии позволит Свинье укрепить свой финансовый аспект жизни. Лошадь не любит лень, поэтому пассивность и безынициативность могут обернуться для Свиньи материальными потерями. Ей стоит засучить рукава и быть готовой к работе.