Не только питание: что такое вегетарианство и почему люди отказываются от мяса

Читайте в материале РИАМО о том, какие виды вегетарианства существуют, чем они отличаются и насколько овощная диета может быть опасна.

Вегетарианство – это диета, из которой исключены мясо и рыба. На самом деле, это слишком упрощенное определение, потому что вегетарианство – это образ жизни, убеждения и способ сказать миру о своей позиции. Рассказываем о видах вегетарианства, пользе и вреде диеты и о том, почему люди отказываются от мяса.

В чем идея вегетарианства

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Многие вегетарианцы помимо отказа есть мясо исключают из своего рациона молочные продукты, яйца и всю пищу, производство которой предполагает убийство животных. Более того, они не носят одежду из кожи, пуха и меха, не употребляют лекарств и не пользуются косметикой, если они тестировались на животных. Другими словами, это не просто тип питания.

У людей, отказавшихся от животной пищи, есть разные мотивы, кроме того, сам отказ выглядит по-разному. Кто-то не ест только мясо, но употребляет рыбу и птицу, другие отказываются вообще от всего, что имеет животное происхождение, и едят только сырые продукты. Многие вегетарианцы говорят о том, что идея не в как таковой диете, хотя она играет ключевую роль. Но интересно, что всех вегетарианцев нельзя объединить и некоторые из них спорят даже между собой – что важнее: отказаться от употребления рыбы или не носить кожаную обувь?

Почему люди отказываются от мяса

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Причины стать вегетарианцем у людей разные. Чаще всего люди уверены в пользе отказа от мяса для организма и считают, что станут только здоровее. Обычно последователи этой теории основываются на статьях псевдоученых или «гуру йоги», которые уверяют, что животный белок человеку не только не нужен, но и вреден. На самом деле бесконтрольная овощная диета подходит далеко не всем и может стать причиной серьезных заболеваний.

Конечно, существуют медицинские показания, и иногда именно врачи прописывают диету без мяса и продуктов животного происхождения. Но такие случаи крайне редки – заболевания генетические, которые нарушают обмен белков. К таким болезням относятся наследственная тирозинемия 1 типа и нарушение обмена мочевины.

Довольно частой причиной отказа от мяса являются религиозные убеждения. Во всех религиях существует пост, когда верующие воздерживаются от употребления продуктов животного происхождения, в том числе от молочных и яиц, в течение определенного времени. Есть религии, которые считают отказ от мяса благодетелью, например, буддизм, индуизм, джайнизм.

Кроме того, люди могут становиться вегетарианцами по этическим соображениям и считая, что мясная промышленность наносит колоссальный вред природе. Они считают, что животные тоже заслуживают гуманного отношения, и есть их, носить их кожу на себе – это жестоко. Есть и те, кто не ест мяса по политическим убеждениям, но это явление в современном мире довольно редко. Как раз такое этическое вегетарианство проповедовали многие гуманистические философы, ученые и писатели.

Виды вегетарианства

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В вегетарианстве есть разные течения. Выделяются:

Лакто-вегетарианство. Этот тип самый популярный. Из рациона в этом случае исключаются все продукты животного происхождения, кроме молочных, которые остаются как источник белка.

Ово-вегатарианство. При таком типе питания вегетарианцы не едят ничего мясного, но в рационе есть яйца. Они, так же как и лакто-вегетарианцы, уверены в необходимости употребления животного белка, так как молочные или яичные продукты содержат в себе все необходимые вещества и витамины, например, В12, кальций, белок, Омега-3, которых просто нет в растительной пище.

Лакто-ово-вегетарианцы употребляют и молочные продукты, и яйца. В целом этот вид считается самым нестрогим, а придерживаться его несложно – достаточно отказаться только от мяса.

Веганство является более строгим типом питания. Это отказ от любой пищи животного происхождения – не допускается абсолютно ничего, ни мясо, ни молоко, ни яйца, а также довольно часто исключаются продукты пчеловодства. Именно веганы отказываются не только от животной пищи, но и от продуктов животноводства, таких как кожа, мех. Внимательно относятся к этикеткам и не допускают желатин, сычужный фермент, альбумин и некоторые другие добавки.

Сыроедение не только исключает мясо, но и не разрешает подвергать пищу термической обработке. Допускается только сушка фруктов и овощей не выше 40 градусов. Сыроедение еще подразделяется на фруктоедение, моноедение (когда за один прием пищи съедается только один продукт), смешанное сыроедение и жидкое питание. Здоровым такой образ жизни вряд ли можно назвать.

Что должно быть в рационе здорового человека

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Врачи-диетологи и эндокринологи говорят о том, что вегетарианство может быть полезно только тогда, когда еда сбалансирована и человек в целом ведет здоровый образ жизни. Так, если не есть мяса, но каждый день питаться картошкой фри и запивать газировкой, то здоровья точно не прибавится.

Тем более не стоит начинать такие овощные диеты, не пройдя обследование и не проконсультировавшись с врачом. При полном переходе на овощную диету важно постоянно контролировать количество микроэлементов в крови. Грамотное вегетарианство – это рацион, когда все продумано. Нельзя просто отказаться от животного белка, тогда будет явный перекос в сторону углеводов, не будет усваиваться, например, кальций, что приведет к хрупкости костей.

Человек должен получать все 13 витаминов, незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме самостоятельно, минералы: железо, цинк, кальций. Некоторые из них нужно получать в виде БАДов и обогащенных продуктов. Поэтому при такой диете без помощи медиков не обойтись.

В рационе вегетарианца должны быть овощи, фрукты, зерновые, молоко и молочные продукты, белковая пища, масла. Важно, чтобы в организм в достаточном количестве поступали белок, кальций, железо, витамины D и В12, жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6).

Плюсы вегетарианства

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Некоторые исследования говорят о том, что овощная диета может быть полезна при диабете, но только второго типа. Для первого типа такая диета может быть опасна. Снижение веса, которое происходит при отказе от продуктов животного происхождения, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина и вообще повышает самооценку. В целом, вегетарианство может стать хорошим началом здорового образа жизни. Важно только подходить к вопросу обдуманно и с помощью специалистов. Нестрогое вегетарианство очень близко, например, к средиземноморской диете, которая допускает употребление морепродуктов и небольшое количество вина.

Кому нельзя отказываться от мяса

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Вегетарианство может стать причиной дефицита полезных веществ, поэтому оно точно противопоказано детям и людям со сниженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями. Кроме того, такой способ питания может быть менее разнообразен, хотя многие вегетарианские меню порой выглядят богаче обычного мясного. Овощи и фрукты не приносят такого чувства сытости, как продукты животного происхождения, и многие вегетарианцы начинают налегать на сладкое и мучное, а это уже не то, что можно назвать здоровым питанием, ну а употребление большого количества клетчатки может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Медики уверяют, что все хорошо в меру, и если сокращение употребления мяса может благотворно сказаться на организме, то полный отказ от мяса, молока и яиц может привести к проблемам со здоровьем.