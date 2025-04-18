Куда поехать на майские праздники 2025: отдых для души, активные развлечения и познавательные туры

В материале РИАМО рассказываем, куда можно съездить на первые и вторые длинные выходные в последнем месяце весны.

Активный отдых на майские праздники: Карелия, Мурманск и Дагестан

Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори

Майские праздники в этом году делятся на две части по четыре дня. Времени на отдых немного, но и есть и плюсы — путешествий будет больше, а значит и впечатлений.

Для любителей активного отдыха подойдут туры в Карелию, Мурманск или на Кавказ. Добираться до этих мест не так долго, но доступен довольно широкий набор активностей.

В Мурманске предлагают трехдневные туры к берегу Белого моря и со всей романтикой отдыха с палатками. Можно устроить сплав на катамаранах, пожить на берегу моря, параллельно узнать историю освоения Полярного круга.

В Карелии отдыхающим предлагают рыбалку, прогулки по озерам, приготовление еды на открытом огне, ночевки в палатках, посещение бани, катание на оленях и прочие развлечения.

В Дагестане любители активного отдыха смогут пойти в турпоход в горы, узнать традиции кавказских народов, на себе ощутить их знаменитое гостеприимство, а также устроить сплав по рекам и покататься на катерах. Помимо этого, предусмотрены экскурсии по знаковым местам.

Активный отдых доступен и в Подмосковье, где можно покататься на лошадях, сплавиться по рекам во время двух- или трехдневных походов, поселиться в кемпинге и провести незабываемые выходные на природе. В Московской области можно выбрать несколько экстремальных развлечений — по одному на каждый день. Например, покататься на багах, съездить на рыбалку, устроить день стрельбы и покорения вершин, полетать на параплане.

В Крыму и Краснодарском крае в мае начинается туристический сезон и, несмотря на то, что в море купаться пока прохладно, можно посетить достопримечательности, такие как «Ласточкино гнездо», Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и прочее. Для туристов уже будут работать отели и кемпинги на берегу Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае доступны развлекательные мероприятия, походы, закрытые водные аттракционы, канатные дороги, парки, дельфинарии и многое другое.

Где отдохнуть с детьми на майские праздники 2025

Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

Подмосковье идеально подойдет для отдыха с детьми. Тут есть множество туристических баз и зон отдыха с мини-зоопарками, детскими площадками, анимационными программами и экскурсиями, специально рассчитанными на детскую аудиторию. Для однодневных поездок можно выбрать несколько городов, таких как Коломна, Истра или Дмитров, где можно и экскурсии посетить, и поучаствовать в интерактивных мастер-классах.

Подойдут для отдыха с детьми Калининград и Светлогорск. За несколько дней здесь можно посетить Парк Янтарного периода с канатной дорогой, горками с тюбингами, интерактивными программами и мастер-классами, увидеть музей океана и Куршскую косу.

На несколько дней с детьми можно съездить в Калугу, Тулу или Владимир, посетить Ростов Великий. В этих городах можно побывать в музее космонавтики, Тульском кремле и оружейном музее, посмотреть архитектуру и принять участие в интерактивных развлечениях.

Путешествия по историческим городам России

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Майские праздники можно провести с пользой не только для тела, но и для души — съездить в познавательные туры, узнать историю российских городов, побывать в их музеях, окунуться в атмосферу старины или, наоборот, переместиться в будущее.

Например, в Казани стоит увидеть не только мечеть Кул Шариф и прогуляться по старому городу, но и непременно побывать в Иннополисе — городе инновационных технологий. Казань — это удивительное сочетание старинной русской и татарской культуры, современности и традиций. Здесь точно будет интересно и сытно.

Побывать в Санкт-Петербурге каждый обязан хотя бы раз в жизни. Это удивительный город, в котором интересно всегда. Здесь и в День Победы царит особенная атмосфера, ведь каждый ленинградец помнит и хранит память о блокаде и стойкости народа. Кроме того, в Питере можно покататься по рекам на разных видах транспорта, посетить дворцы и музеи, погулять по паркам. Например, можно сходить в Петропавловскую крепость и на стрелку Васильевского острова, насладиться видом на Дворцовую набережную, увидеть чаек и корабли. Для прогулок подойдут Таврический, Летний и Михайловский сады, набережные Фонтанки и Мойки. Любителям искусства стоит увидеть арт-пространство «Новая Голландия» и посетить «Русский музей». Кроме того, можно отправиться в загородные поездки, например, в Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф, Пушкин (Царское Село), Сестрорецк или Комарово.

Можно поехать в тур по городам на Волге — например, в Кострому и Ярославль — чтобы узнать об истории нашей страны, увидеть колыбель Романовых и посетить знаковые места, связанные с русской литературой. В Костроме это дом, в котором жил дядя Островского, или прототип гостиницы «Париж» из «Бесприданницы». В Ярославле стоит сходить в музей литературного наследия Ярославской области и пройтись по улицам Чехова и Трефолева.

Куда поехать за границу на четыре дня

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В короткие майские праздники можно съездить в Белоруссию, посетить места, связанные с Великой Отечественной войной, отдохнуть в Минске, Витебске или Бресте. Витебск прекрасен своими пешеходными зонами, парками и скверами, также там стоит обратить внимание на церкви и храмы. В Минске завораживают проспекты, здесь есть интересное здание национальной библиотеки и уютный парк Горького. Брест — это прежде всего память о Великой Отечественной войне и стойкости белорусов. Здесь обязательно нужно посетить Брестскую крепость, музей обороны Бреста и погулять по набережной Франциска Скорины.

Кроме того, без визы можно съездить в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Грузию и т. д. Там стоит попробовать местную кухню и посетить музеи и достопримечательности, такие как Гур-Эмир в Самарканде или озеро Иссык-Куль в Киргизии.

Можно успеть слетать в Турцию, ОАЭ или Египет, чтобы не только искупаться в море и отдохнуть на пляже, но и узнать об истории и культуре этих стран. Если в ОАЭ отдых больше пляжный, то в Египте, помимо моря, можно посмотреть пирамиды и побывать у бедуинов, а в Турции — погулять по улочкам Стамбула и посетить античный город-музей Фазелис.

Сколько будет стоить отдых на майские праздники 2025

Фото - © Медиасток.рф

Цены туров на майские праздники стартуют от 10 тысяч рублей за три дня на двух взрослых. Растет цена в зависимости от удаленности, комфорта, наполнения тура, питания, трансфера и прочего. За границу можно поехать от 20 тысяч рублей, если ехать в Белоруссию. Путешествие в Центральную Азию вместе с билетами обойдется в сумму от 50 тысяч рублей. Поехать дальше, в Турцию или Египет, будет стоить от 90 тысяч рублей.