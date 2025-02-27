Бурятский Новый год Сагаалган 2025: как отмечают праздник Белого месяца

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя буддийский праздник Сагаалган, чем он похож на традиционную русскую Масленицу и как его принято отмечать.

Сагаалган: что за праздник

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Сагаалган – один из самых ярких праздников монгольских народов. Он широко отмечается в Бурятии, Забайкальском крае и Республике Алтай, в Тыве и Калмыкии, а также в Агинском и Усть-Ордынском Бурятских округах Иркутской области. В каждом регионе торжество называют по-разному: Сагаалган, Цагаан Сар, Чага Байрам или Шагаа, что в переводе с разных тюркских языков означает «Белый месяц». По сути, этот праздник – своего рода буддийский Новый год, знаменующий начало возрождения жизни после холодной зимы. В 2025 году Сагаалган приходится на 1 марта.

Впрочем, стоит отметить, что буддийские праздники во многом ориентированы на лунно-солнечный календарь, и даты варьируются в зависимости от часового пояса страны и местных верований. Например, в Бирме, Шри-Ланке и Лаосе новогодняя ночь приходится на первое полнолуние мая. В России и Монголии буддисты встречают Сагаалган, знаменующий наступление нового года, в первое весеннее новолуние.

История праздника Сагаалган

Фото - © РИА Новости, Евгений Епанчинцев

История праздника Белого месяца насчитывает десятки веков, это традиция, пришедшая из времен раннего шаманизма. В древности праздник Цагаан Сар отмечали осенью – когда многочисленные стада кочевников-скотоводов давали обильный приплод и в поселениях появлялось много молока (отсюда название – «Белый месяц»). Это время, сопряженное с рождением множества одомашненных животных, полагалось отмечать как начало нового года, нового цикла жизни.

Однако в XIII веке Хубилай, внук знаменитого полководца Чингисхана, принял решение перенести празднование начала нового года на весну – время, когда природа начинает пробуждаться и возвращаться к жизни. По свидетельствам венецианского путешественника Марко Поло, в середине XIII века Сагаалган полагалось праздновать в белых одеждах, которые означали обновление. Также белые одеяния, согласно традициям буддизма, символизировали чистоту и просветление, а еще должны были оградить празднующих от зла и даровать им благополучие и процветание на весь следующий год.

Монголоязычные народы на территории Российской Империи продолжали следовать традициям предков. История празднований частично прерывалась во времена СССР, когда отправление любых религиозных обрядов строго осуждалось. Однако 24 января 1990 года был подписан указ «О придании национальному празднику „Сагаалган” статуса народного праздника в Бурятской АССР», и праздник Белого месяца снова начали отмечать каждый год.

Как буддисты отмечают начало Белого месяца: главные традиции

Фото - © РИА Новости, Кирилл Шипицин

Традиционно Сагаалган начинают встречать накануне. В домах делают предпраздничную уборку, выбрасывают все лишнее, что накопилось за минувший год, также рекомендуется закончить все незавершенные дела.

Для того, чтобы оставить в уходящем году все болезни, невзгоды и несчастья, принято обтираться кусочком теста, затем лепить из него человечка и на следующий день сжигать в огне при храме. Считается, что вместе с дымом костра должны развеяться все неприятности и хвори.

Многие буддисты накануне праздника воздерживаются от еды, чтобы встретить наступающий год в состоянии чистоты и легкости. Утром принято вставать рано, еще до восхода солнца, и подносить дары божествам перед торжественным молебном.

В этот день, а также весь последующий месяц принято навещать старших родственников и преподносить им символические подарки: предметы одежды, красивую посуду, украшения, чай или сладости. В праздник Белого месяца предпочтение отдаются блюдам белого цвета, приготовленным из молока: сырам, сметане, творогу, кумысу, молочным сладостям. В этом отношении Сагаалган похож на традиционную русскую Масленицу, когда блины со сливочным маслом, творогом или сметаной становятся главным украшением стола.

Также принято освящать в храмах и развешивать около дома флажки с молитвами, которые должны вместе с ветром донести божествам пожелания верующих. Кроме того, в день праздника и весь месяц после него необходимо помогать всем страждущим и оказывать поддержку нуждающимся.

Бурятский Дед мороз Сагаан Убугун

Фото - © РИА Новости, Евгений Епанчинцев

В монгольской мифологии существует также собственный Дед Мороз – Сагаан Убугун (Цагаан Убгэн), Белый Старец, который символизирует мудрость и справедливость. История данного персонажа восходит ко временам шаманизма, когда древние монголы проводили огненные ритуалы и взывали к Белому Старцу с просьбой даровать благоденствие и долголетие.

История Сагаан Убугуна тесно переплетается с буддийскими верованиями и, в частности, представляет старца как высшую силу, способную одарить благами достойных и покарать отступников и лиходеев.

Кроме того, Белого Старца часто отождествляют с православным святым Николаем Угодником. Этот почитаемый святой – Николай Чудотворец, Святитель Николай – стал прообразом знаменитого Санта-Клауса. Таким образом, в буддийской традиции празднования наступления нового года нашли отражение и христианские верования.

Как отметят Сагаалган в России в 2025 году

Фото - © РИА Новости, Кирилл Шипицин

В 2025 году Сагаалган приходится на субботу – 1 марта. Этот выходной день переносится на понедельник, так что отмечать праздник Белого месяца в Бурятии, Республике Алтай, Забайкальском крае, Тыве и Калмыкии будут с 1 по 3 марта.

В честь празднования Сагаалгана традиционно устраиваются народные гулянья с играми, конными скачками, соревнованиями по борьбе, хороводными танцами и угощениями.