Акция «Ночь музеев» в Москве: академическая музыка, история изобретений и святыни царских династий

О том, как можно интересно и познавательно провести время в «Ночь музеев», рассказываем в материале РИАМО.

В ночь с 18 на 19 мая в Москве и Московской области пройдет «Ночь музеев». Это международная культурная акция, которая проводится в России уже в 17 раз, в ней участвуют театры, парки, музеи, культурно-развлекательные центры, выставочные площадки и арт-пространства. Тема мероприятия в 2024 году — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском

Фото - © MOCKBA08/Wikipedia.org

Знаменитый царский дворец в музее-заповеднике Коломенское 18 мая приглашает гостей посетить экскурсии по мужской и женской половинам дворца, оценить богатое убранство царских палат и покоев, а также взглянуть на портретную галерею русских правителей из династии Романовых.

Также можно посетить экскурсию «Вехи истории Коломенского», на которой можно будет увидеть уникальные экспонаты эпох, предшествовавших даже возникновению Руси и относящихся к 5-3 тысячелетиям до н. э. Экскурсанты узнают о том, как жили люди, населявшие Московский регион еще до возникновения христианства.

Где: проспект Андропова, д. 39

Когда: с 18:00 до 23:00 каждый час

Вход: бесплатно, необходима регистрация (Царский дворец, Вехи истории)

История Зарядья и его архитектурных памятников

18 мая «Зарядье» приглашает всех желающих на пешеходные экскурсии по историческим объектам парка. Посетителям расскажут, в частности, о памятниках архитектуры — палатах бояр Романовых, Старом английском дворе и древних храмах на Варварке, а также познакомят с богатой биографией одного из самых заметных районов центра Москвы — Зарядья.

Где: Варварка, з/у 6/1, территория парка «Зарядье»

Когда: 19:00 и 20:00

Вход: бесплатный без регистрации

Путешествие по академической музыке

Новая Третьяковка подготовила специальную программу к «Ночи музеев», которая предоставит возможность совершить путешествие по академической музыке XX века. Зрителям предстоит насладиться музыкой советской эпохи, которая позволит погрузиться в мелодии и ритмы всех десятилетий двадцатого века.

Где: Новая Третьяковка (Крымский Вал, 10)

Когда: начало музыкальной программы в 19:00 18 мая

Вход: бесплатный

История воинов-героев

Фото - © Барвенковский. Собственная работа/Wikipedia.org

Музей Героев Советского Союза и России 18 мая проводит бесплатную экскурсию по экспозиции, где представлена героическая летопись военных достижений нашей страны, а также множество уникальных личных вещей воинов, сражавшихся за свободу СССР и России.

Где: Большая Черемушкинская, д. 24, к. 3

Когда: 18:00

Вход: бесплатный, необходима регистрация

Фотография, живопись, незнакомые шедевры и (не)понятное искусство

ГМИИ им. А.С. Пушкина проведет ряд экскурсий с участниками молодежной программы «Пушкинский.Ю» и сотрудниками музея. В числе тем — «Ф&Ж» (Фотография и живопись), «(Не)понятное искусство. ХХ век», «Незнакомые шедевры», «Я зритель — я так вижу», «Формула красоты в искусстве XX века».

Где: Волхонка, д. 14 (Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков)

Когда: с 17:30 до 23:00, вход до 22:00

Вход: 100 рублей, продажа билетов только 15 мая, на кассах билеты не продаются

Святыни царских династий и семейные мастер-классы

Музей имени Андрея Рублева проведет ряд экскурсий по постоянным экспозициям, в программу «Ночи музеев» также войдут лекции «Царица-инокиня Марфа Ивановна как собирательница святынь двух династий, Рюриковичей и Романовых», «Праздничный женский костюм Московии второй половины XVII века» и выставка традиционных ремесел. Кроме того, планируется проведение семейных мастер-классов по темам «Роспись деревянной резной игрушки», «Мозаика из смальты для детей и взрослых „Творим волшебство“» и «Текстильные бусы».

Где: Андроньевская площадь, д. 10

Когда: с 19:00 18 мая

Вход: экскурсии и лекции — бесплатно по предварительной записи на сайте музея, мастер-классы — от 500 до 1000 рублей, покупка билетов осуществляется онлайн

Огни Москвы: путь к свету

Фото - © Aleksey Rudov. Собственная работа/Wikipedia.org

18 мая в музее «Огни Москвы» пройдут бесплатные экскурсионные программы на тему «Изобретатели. Путь к свету». Посетители музея смогут не только увидеть разнообразные осветительные приборы, от старинных до современных, но и узнать историю их создания, оценить череду испытаний и трудностей, через которые пришлось пройти изобретателям, чтобы мы смогли получить освещение, ставшее привычным.

Где: Армянский переулок, д. 3-5, стр. 1

Когда: с 19:15 18 мая

Вход: бесплатно по предварительной регистрации

Естественная история и тайны эволюции

Фото - © Медиасток.рф

18 мая бесплатно откроет свои двери для посетителей Государственный Дарвиновский музей. Вниманию гостей будет представлена основная экспозиция общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, из экскурсионной программы можно будет узнать об истории происхождения и развития жизни на Земле.

Где: Вавилова, д. 5

Когда: 18:00 18 мая

Вход: бесплатный, необходима предварительная регистрация

Русская эмиграция XX века: история, предпосылки, свидетельства

Фото - © Сайт мэра Москвы

18 мая можно будет бесплатно посетить экскурсии в Доме Русского зарубежья имени Александра Солженицына. Гостям выставки расскажут о том, как складывались судьбы эмигрантов начала и середины XX века, как была создана «зарубежная Россия», а также покажут уникальные фотографии, документы, личные вещи и дневники людей, которые вынуждены были покинуть родину и искать новые смыслы жизни на чужбине.

Где: Н. Радищевская, д. 2

Когда: с 18:00 каждый час до 23:00

Вход: бесплатный, необходима регистрация

Конструктивизм ранних лет Советского Союза

Фото - © Александр Гронский/centrezotov.ru

В центре «Зотов» пройдут бесплатные экскурсии на тему «Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937». Зрители смогут увидеть более 500 экспонатов из различных государственных музеев и частных собраний, в числе которых — знаменитые архитектурные проекты, редкие отреставрированные модели, фотография и кинохроника первых десятилетий строительства СССР. Экспозицию представят архитектурные проекты, созданные для Москвы, Ленинграда, Свердловска и Новосибирска.

Где: Ходынская ул., д. 2 стр. 1

Когда: 20:00, 21:00, 22:00 18 мая

Вход: бесплатно, необходима регистрация

Историческое наследие и приближение будущего

Политехнический музей приглашает на выставку «Приближая будущее в рамках акции Дни исторического и культурного наследия». В рамках программы планируется рассказать об истории создания экспозиций музея и о том, как научная и техническая мысль позволяла предвидеть достижения будущего.

Где: Зубовский бульвар, д. 2 к.1

Когда: 18 и 19 мая

Вход: бесплатно, необходима регистрация

История освоения космоса

Фото - © Clockedok. Собственная работа/Wikipedia.org

В рамках «Ночи музеев» 18 мая Мемориальный музей космонавтики приглашает гостей на бесплатную экскурсию, на которой расскажут о том, как лучшие умы человечества шли к покорению космоса. Также посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, многие из которых побывали за пределами земной атмосферы.

Где: проспект Мира, 111

Когда: 19:00

Вход: бесплатно, необходима регистрация