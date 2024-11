10 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в декабре 2024

Что посмотреть в кинотеатрах в декабре 2024

1. «Безмолвное братство» (The Order) – фильм о террористической организации в США 1980-х

В этом триллере некогда многообещающего австрийского режиссера Джастина Курзеля рассказывается о реальной неонацистской террористической организации «Орден», существовавшей в США в 1980-х, и о борьбе с ней агентов ФБР. Главного героя, раскусившего законспирированных нацистов, сыграл Джуд Лоу, а его соперника, лидера «Ордена» Роберта Мэтьюза, – Николас Холт.

На большие экраны России картина выйдет 5 декабря.

2. «Возвращение Одиссея» (The Return) – фильм по мотивам поэмы Гомера

Глыба современного кино, британский актер Ральф Файнс сыграл не кого-нибудь, а Одиссея. В новой экранизации древнегреческой классики от итальянского режиссера Уберто Пазолини легендарный герой будет пытаться вернуть себе трон родной Итаки и жену, прекрасную Пенелопу, роль которой исполнила Жюльетт Бинош.

В широкий российский прокат картина выйдет 5 декабря.

3. «Тогда. Сейчас. Потом» (Here) – фильм об одном и том же месте сквозь столетия

Голливудский кинорежиссер Роберт Земекис экранизировал знаменитый комикс писателя Ричарда Макгуайра, рассказывающий об одном и том же месте на Земле, но в течение долгого периода времени. Судя по всему, нам покажут даже эру динозавров, но в человеческой части этой истории зритель увидит героев Тома Хэнкса и Робин Райт – в том числе искусственно омоложенных и состаренных.

На большие экраны в России новая работа великого мастера развлекательного кино выйдет 12 декабря.

4. «Баба Яга спасает Новый год» – фильм о столкновении Бабы Яги и Снежной Королевы

Перед нами продолжение популярной картины 2023 года, только на этот раз противостоять Бабе Яге (Людмила Артемьева) будет не Кощей Бессмертный, а Снежная Королева, а в союзниках появится Дед Мороз.

Широкая премьера ленты Карена Захарова состоится 12 декабря.

5. «Домовенок Кузя» – фильм по мотивам любимого советского мультика

Российские киношники продолжают безжалостно ворошить советское наследие, перетряхивая его на современный лад. Очередным опытом такого рода стала история девочки Наташи и домовенка Кузи. В новой версии сказочного коротышку озвучил Сергей Бурунов, а его друга Нафаню – Гарик Харламов.

В кинотеатрах России римейк шедевра кукольной анимации, на этот раз нарисованный на компьютере, появится 19 декабря.

6. «Братья» – фильм с Филиппом Киркоровым в роли самого себя

По сюжету этой комедии у короля российской эстрады, сыгранного им самим, внезапно обнаруживается брат, которому звездный родственник нужен в качестве донора. В итоге совсем не похожие братья попадают в череду приключений.

Посмотреть легкомысленное кино на большом экране можно с 19 декабря.

7. «Последний ронин» – фильм о странниках постапокалипсиса

В России решили снять постапокалиптическое кино в духе «Киборга» или The Last of Us – о том, как суровый воин (Юрий Колокольников) сопровождает по смертоносным пустошам юную девушку. Антураж при этом напоминает скорее «Безумного Макса», вот только главной ценностью этого мира является не бензин, а патроны.

Оценить отечественный опыт в необычном для России жанре можно с 26 декабря.

8. «Иван Царевич и Серый Волк 6» – фильм о новых приключениях сказочных героев

Серия картин про самых обычных героев русских сказок, стартовавшая еще в 2011 году, внезапно оказалась настолько популярной, что получила уже шестой полнометражный эпизод.

Увидеть продолжение полюбившейся истории в кино можно с 26 декабря.

Какие фильмы выйдут онлайн в декабре 2024

9. «Дева Мария: Мать Христа» (Mary) – фильм о рождении Иисуса и о его матери

Очередная киноверсия главного библейского сюжета примечательна в первую очередь тем, что в роли царя Ирода выступил Энтони Хопкинс.

Любопытно, что премьера ленты онлайн состоится 6 декабря, а вот с 12 декабря ее покажут в российских кинотеатрах.

10. «Ручная кладь» (Carry-On) – фильм о противостоянии со злодеем в аэропорту

Очередной напряженный триллер от мастера этого жанра Жауме Кольета-Серра расскажет о том, как сотрудник службы безопасности аэропорта вступает в опасную игру со злоумышленником, который во что бы то ни стало пытается пронести на борт самолета подозрительный груз.

Онлайн-премьера картины с Тэроном Эджертоном и Джейсоном Бейтманом в главных ролях состоится 13 декабря.