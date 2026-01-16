Задержание директора нацпарка «Куршская коса»: что известно на данный момент

14 января был задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина, в его особняке прошли обыски. О возможных причинах задержания и биографии Анатолия Калины рассказываем в материале РИАМО.

Чем известен национальный парк «Куршская коса»

Фото - © Наталья Симакова / Фотобанк Лори

Национальный парк «Куршская коса» был создан постановлением Совета Министров РСФСР в 1987 году. Он находится в Калининградской области, на узкой полоске суши, отделяющей пресноводный Куршский залив от соленого Балтийского моря. Парк простирается от российского Зеленоградска до литовского города Клайпеда. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире, она имеет 98 километров в длину, а ее ширина варьируется от 400 до 3800 метров.

Куршская коса привлекает туристов своей заповедной природой, кроме того, на территории нацпарка находятся исторические памятники: фрагменты древнего почтового тракта, торгово-ремесленные поселения времен викингов X–XI веков, занесенные песком рыбацкие деревни XVI–XIX веков, а также памятники архитектурно-культурного наследия XIX века — маяки, причалы, костелы, школы и виллы. Особо охраняемая природная территория нацпарка внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что известно о задержании директора «Куршской косы» Анатолия Калины

0:58

Директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина был задержан 14 января 2025 года. В тот же день был проведен допрос Калины, а также обыск в его личном особняке. 15 января СК России сообщил, что в отношении директора нацпарка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, директор совместно с рядом лиц организовал незаконную вырубку деревьев на площади около 1 га. На этом участке один из знакомых задержанного планировал построить базу отдыха для туристов.

«Подозреваемый с целью сокрытия следов совершенного преступления, используя свое служебное положение, обеспечил беспрепятственный проезд на территорию национального парка специализированной техники для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза срубленной древесины и выравнивания участка, а также непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками национального парка», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По оценкам силовиков, в результате противоправных действий был нанесен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей. В ближайшие дни состоится суд, на котором Анатолию Калине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются.

«Куршский велотракт»: многомиллионный долгострой

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В октябре 2025 года в дирекцию «Куршской косы» уже приходили силовики, об этом сообщили представители общественной организации «Зеленый фронт». В пресс-службе учреждения уточнили, что проверяющих интересовали документы подрядчика строительства «Куршского велотракта» на территории нацпарка.

Велодорожка протяженностью 44 километра должна была быть достроена до конца 2023 года, однако к осени 2025-го проект стоимостью 402 млн рублей все еще не был завершен. 30 октября Анатолий Калина в своем телеграм-канале сообщал, что строительство «Куршского велотракта» продолжается. По мнению общественников, интерес правоохранителей к «Куршскому велотракту» мог быть вызван подозрением в хищении бюджетных средств. Однако этот визит следственных органов в дирекцию нацпарка никаких правовых последствий не имел.

Войдет ли вопрос с затянувшимся строительством многомиллионного проекта в список обвинений, предъявленных Анатолию Калине, пока неизвестно.

Чем известен директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина

Фото - © РИА Новости

Анатолий Калина родился в 1977 году в Самаре, в 1999 году окончил Калининградский институт МВД, в 2015 году получил второе высшее образование в Балтийском федеральном университете им. И.Канта.

С 1995 по 2000 год служил в органах МВД РФ, затем около 10 лет занимался коммерческой деятельностью. В 2010 году был принят на должность заместителя директора по научной деятельности национального парка «Куршская коса», в 2011 году был назначен на пост директора нацпарка.