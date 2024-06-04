«Волга» родом из Китая: что известно о возрожденных автомобилях легендарной марки

Каковы будут характеристики новых автомобилей «Волга» и на базе чего они созданы, читайте в материале РИАМО.

На выставке в Нижнем Новгороде были представлены сразу три новые модели возрожденной марки «Волга». Эксперты надеются, что новые машины будут востребованы среди россиян.

Когда презентовали новые «Волги»

Фото - © РИА Новости

Сразу три новые модели возрожденной марки «Волга» были представлены в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 23 мая. Подробности о машинах рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, стоимость новинок будет начинаться от 2,5 миллиона рублей. Такие же ценники, отметил Хайцеэр, характерны и для других автомобилей, производимых в России в сегодняшних условиях. Вице-президент Национального автомобильного союза подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно сохранение конкурентной среды на рынке, которая будет «подстегивать производителей создавать привлекательные по цене машины».

Эксперт привел в пример ситуацию с моделью «Москвич»: когда цена на нее почти вдвое снизилась, спрос на автомобиль значительно вырос. Таким образом, по мнению Хайцеэра, новые «Волги» окажутся востребованными при адекватной стоимости.

Между тем о том, что российский бренд «Волга» будет перезапущен, стало известно еще около года назад. В июне 2023 года тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что новые автомобили будут представлены к началу лета 2024 года — именно так и получилось на практике. И хотя в Нижнем Новгороде презентовали не серийные экземпляры, а прототипы, скорее всего, машины, которые поступят в продажу, будут не сильно отличаться от них.

Что известно о новых «Волгах» в 2024 году

Фото - © РИА Новости

Выпуск новых автомобилей «Волга» начнется уже в 2024 году на мощностях ГАЗ, где раньше собирали автомобили Volkswagen и Skoda. Проект реализует специально созданная для этого компания «Производство легковых автомобилей», объем инвестиций в которую, по официальным данным, превысит 60 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), организацию производства, а также создание российской компонентной базы.

На данный момент уже представлены три модели автомобилей «Волга», а точнее — Volga: именно так, латинскими буквами, был указан логотип на презентованных в Нижнем Новгороде автомобилях. Итак, в будущем россияне смогут приобрести седан C40, отнесенный производителем к классу D, кроссовер среднего размера K40, а также компактный вседорожник K30. Все они — перелицованные машины китайской марки Changan, однако ни одна из них ранее не была представлена на российском рынке. Впрочем, «Волги» отличают не только знаменитые шильдики с оленем — автомобили получили обновленное оформление передней части кузова, включающее оригинальные бамперы и решетки радиаторов в стиле машин ГАЗ прошлых лет.

1. Седан Volga C40

Основа машины — Changan Raeton Plus длиной 4,8 метра, представленный минувшим летом. Его габариты и размеры колесной базы очень близки к «Москвичу 6». Стоимость Raeton Plus в Китае в переводе на рубли сегодня составляет 1-1,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.

2. Volga K40

Основа машины — совсем свежий Changan UNI-Z длиной 4,73 метра, продажи которого в Китае начались нынешней весной. Это обновленный вариант Changan Oshan, который в линейке производителя занял место между UNI-T и UNI-K. Если же говорить о более привычных марках, то габариты UNI-Z превышают аналогичные, к примеру, у Skoda Kodiaq первого поколения. Стоимость UNI-Z в Китае в переводе на рубли сегодня составляет 1,5-1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу.

3. Вседорожник Volga K30

Основа машины — Changan Oshan X5 Plus длиной 4,54 метра. Он немного больше, чем, к примеру, Chery Tiggo 7 Pro Max. Oshan X5 Plus был представлен в конце 2022 года. Его стоимость в Китае в переводе на рубли сегодня составляет от 900 тысяч до 1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Какие характеристики отличают новые «Волги»

Фото - © РИА Новости

Все возрожденные автомобили «Волга» будут доступны для россиян с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью в 188 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом», а также передним приводом. Стоит отметить, что модели-исходники от Changan в принципе не имеют полного привода.

«Волги» C40 и K30 получат тот же силовой агрегат, что и китайские аналоги на домашнем рынке. Учитывая, что UNI-Z в Китае продается лишь с гибридной силовой установкой, не исключено, что в будущем на российский рынок выйдет и гибридная «Волга».

Также известно, что «Волги» получат интеллектуальные системы помощи водителю, а в их медиасистемы интегрируют некие популярные российские сервисы. Базовые комплектации машин, по предварительным данным, обещают сделать довольно богатыми — в них, среди прочего, включат зимний пакет. Правда, точных данных о нем пока нет, а у тех моделей Changan, которые уже представлены в России, набор подогревов сложно назвать богатым.

Первым в производство планируется запустить седан C40 — вначале крупноузловую сборку, а затем, в следующем году, уже полный цикл. В пресс-службе Volga ранее рассказывали, что локализация производства этих автомобилей должна достигнуть 60%, включая силовой агрегат.

По некоторым данным, «Волги» планируется продавать через сеть дилеров Skoda — в частности, об этом сообщал Telegram-канал «Автопоток». При этом, по информации того же канала, ранее на мощностях ГАЗ планировался запуск производства автомобилей Changan. Поэтому нельзя исключать, что со временем в Нижнем Новгороде, помимо «Волги», появятся и автомобили китайской марки — однако никаких подробностей в этом плане пока нет.

Как показал себя перезапуск «Москвича»

Фото - © Павел Львов/РИА Новости

Презентация автомобилей «Волга» на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» запомнилась любопытным казусом. Когда машины представили премьер-министру Михаилу Мишустину, тот обратил внимание, что на руле «Волга» C40 остался логотип Changan.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал Мишустин.

Между тем один пример успешной автомобильной локализации в России уже есть: речь идет о «Москвичах», в основу которых легли автомобили китайской компании JAC. 13 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице новые автомобили «Москвич» начнут собирать по технологии полного цикла — предприятие продолжает развиваться и выходить на новый уровень.

В частности, на заводе была смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования. Кроме того, для автомобилей компании была внедрена специальная обработка кузовов, которая улучшает качество и стойкость покрытия, а также защиту от попадания гравия и мелких камней.

23 мая стало известно, что в 2024 году планируется произвести три тысячи электрокаров «Москвич 3е»: представители столичного автомобильного завода опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что выпуск модели якобы был приостановлен.

Всего на заводе «Москвич» было создано 490 рабочих мест. Сегодня на его производственной линии задействовано 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков.