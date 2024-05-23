Стало известно, сколько будет стоить возрожденная «Волга»

На выставке в Нижнем Новгороде были представлены сразу три новые модели возрожденной марки «Волга». Подробнее об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам эксперта, стоимость новинок будет начинаться от 2,5 миллионов рублей. Такие же ценники, отметил Хайцеэр, были характерны и для других автомобилей, производимых в России в сегодняшних условиях.

Хайцеэр подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно сохранение конкурентной среды на рынке, которая будет «подстегивать производителей создавать привлекательные по цене машины».

Эксперт привел в пример ситуацию с моделью «Москвич»: когда цена на нее почти вдвое снизилась, спрос на автомобиль значительно вырос. Таким образом, по мнению Хайцеэра, новые «Волги» окажутся востребованными при адекватной стоимости.