Автомобили «Москвич» будут собирать в столице по технологии полного цикла
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
В столице новые автомобили «Москвич» начнут собирать по технологии полного цикла. Предприятие продолжает развиваться и выходить на новый уровень, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, для перехода на новый уровень производства на заводе была смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования.
В автомобилях компании была внедрена специальная обработка кузовов, которая улучшает качество и стойкость покрытия, защиту от попадания гравия и мелких камней.
На заводе в Москве на производственной линии задействовали 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков. Создано 490 новых рабочих мест.