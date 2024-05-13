сегодня в 17:45

Автомобили «Москвич» будут собирать в столице по технологии полного цикла

В столице новые автомобили «Москвич» начнут собирать по технологии полного цикла. Предприятие продолжает развиваться и выходить на новый уровень, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, для перехода на новый уровень производства на заводе была смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования.

В автомобилях компании была внедрена специальная обработка кузовов, которая улучшает качество и стойкость покрытия, защиту от попадания гравия и мелких камней.

На заводе в Москве на производственной линии задействовали 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков. Создано 490 новых рабочих мест.