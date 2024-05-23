«Москвич» продолжит производство электрокаров

сегодня в 20:06

3 тыс. электрокаров «Москвич 3е» планирует произвести столичный автомобильный завод в 2024 году, сообщает РИА Новости .

Представители «Москвича» заявили, что поступавшая ранее в СМИ информация о приостановке выпуска модели не соответствует действительности.

Завод работает в штатном режиме и приостанавливать производство электромобилей «Москвич 3е» не собирается.

Прогнозный план составляет 3 тыс. электромобилей на текущий год.

Ранее стало известно, что на заводе «Москвич» начнут собирать автомобили по технологии полного цикла. Предприятие выйдет на новый уровень производства.