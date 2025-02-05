Украсть нельзя вернуть: что будет с российскими активами, заблокированными на Западе

Эксперты рассказали, что будет с активами России, замороженными на Западе

Есть ли у России шанс получить назад свои золотовалютные резервы, замороженные на западных счетах, или придется распрощаться с ними окончательно, читайте в материале РИАМО.

С самого начала СВО в феврале 2022 года не прекращаются обсуждения дальнейшей судьбы золотовалютных резервов РФ, блокированных властями западных стран, где они хранились. За прошедшие три года Европа и США пока так и не решились присвоить себе российские активы окончательно, но уже придумали, как использовать их для финансирования Украины.

Сколько российских активов заблокировано на Западе и где именно

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В марте 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов Банка России — порядка 300 миллиардов долларов из 640 миллиардов.

В декабре того же года примерно такую же цифру со ссылкой на доклад Еврокомиссии подтвердила газета Financial Times. Согласно ее данным, страны Запада заморозили около 260 миллиардов евро (или 280 миллиардов долларов) активов ЦБ РФ в виде денежных средств и ценных бумаг.

Самый большой объем таких активов — 208 миллиард долларов — был заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии. Франция заморозила около 21 миллиарда долларов, Великобритания — 15,6 миллиарда, Швейцария — 8,8 миллиарда.

При этом, если прибавить к активам российского Центробанка средства частных лиц из РФ, также заблокированные на Западе, суммы получаются более внушительные. В Великобритании это около 30 миллиардов долларов, в Швейцарии — порядка 20 миллиардов, в Германии — более 4 миллиардов (при том, что суверенных активов РФ из них — менее 300 миллионов), в США — 5 миллиардов.

Сколько западных активов заморожено в России

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в феврале 2024 года, что в России заморожено не меньше иностранных активов, чем российских за рубежом.

По данным экспертного совета Фонда стратегического развития, Банк России в ответ на заморозку российских активов на Западе заблокировал на территории России средства иностранных инвесторов на примерно 500 миллиардов долларов.

При этом в ноябре 2022 года глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что на счетах типа C (как раз и предназначенных для заморозки иностранных активов в России) содержится всего около 280 миллиардов рублей.

Как полагает бывший украинский политик Олег Царев, действительно соответствует именно цифра, озвученная главой Центробанка, и поэтому о возможности зеркального ответа на действия Запада со стороны России речи не идет.

Как Запад хочет использовать замороженные российские активы

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Самую радикальную позицию в отношении замороженных активов Центробанка РФ занимала администрация президента США Джо Байдена, предлагавшая полностью изъять их в пользу Украины. При этом, согласно заявлению вашингтонского чиновника Джека Кирби в июне 2024 года, в одиночку Штаты это осуществить не могут.

«Нам необходимо заручиться участием и поддержкой наших союзников и партнеров», — сказал Кирби.

По данным агентства Bloomberg, идею США о конфискации активов поддержали Великобритания и Канада. А вот власти Германии и Франции заняли более осторожную позицию, опасаясь юридических препятствий и негативного влияния таких мер на стабильность евро.

В итоге Евросоюз предложил использовать для финансирования Украины не сами российские активы, а доходы от них (которые до 2027 года должны составить 15 миллиардов евро). Как заявил в марте 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц, доходы от замороженных российских активов «никому не принадлежат» и потому могут быть использованы Евросоюзом для покупки оружия и боеприпасов, предназначенных киевским властям.

В июне 2024 года страны G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) договорились о выделении Украине кредита в 50 миллиардов долларов до конца года с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

В течение лета 2024 года органы власти ЕС приняли соответствующие решения, и уже в сентябре первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о направлении первого транша в размере 1,4 миллиарда евро, полученных из прибыли от замороженных активов России, на закупку оружия для Украины.

Этому примеру последовали и другие страны. Так, 10 декабря о выделении займа в 20 миллиардов долларов сообщил Минфин США.

Как повлиял приход к власти Дональда Трампа на выделение помощи Украине

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Как рассказал Олег Царев, решение администрации нового президента США Дональда Трампа приостановить финансовую помощь Штатов иностранным государствам не сильно повлияло на Украину — как раз из-за того, что 20 миллиардов долларов уже были выделены в декабре.

«При этом в рамках двух программ от ЕС Киев должен получить еще 33,7 миллиарда долларов. Добавим 2,7 миллиарда от МВФ. Итого Украина получит в 2025 году от США и ЕС 55,4 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем Киев получал из всех внешних источников как в 2023-м, так и в 2024 году. И повлиять на это Трамп уже не сможет», — пояснил бывший украинский политик.

Царев добавил, что будут еще и деньги от Великобритании, Канады и Японии, которые «только в рамках той же аферы G7 должны выделить Киеву еще 10 миллиардов долларов до 2027».

«Эти страны не называли точных дат, но давали понять, что не будут дожидаться крайнего срока. С учетом этих денег, а также 13-14 миллиардов, которые Киев должен получить в 2026 году от ЕС и МВФ, окажется, что он вполне обеспечен средствами на два года вперед» Олег Царев Бывший депутат Верховной Рады

Сможет ли Россия вернуть свои замороженные активы

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Эксперты, опрошенные РИАМО, смотрят на перспективы возвращения Россией своих замороженных на Западе активов довольно скептически.

По мнению политолога МГУ им. Ломоносова Артема Косорукова, на волне новой политики Трампа теоретически может быть принято решение о разморозке российских активов, но скорее всего только американскими банками.

«Европейские банки могут продемонстрировать определенную долю самостоятельности и воспротивиться такой разморозке. Европа не такая подмандатная территория, как часто представляется в средствах массовой информации» Артем Косоруков политолог МГУ им. Ломоносова

С этой точкой зрения согласен также экономист, политолог и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, который считает, что Евросоюз не будет слушать «доброго дедушку Трампа».

«Если он даже скажет: „Отдайте России, что вы там украли“, Брюссель ответит: „Это не твое дело, Дональд“. И Трамп ничего делать не будет с этим», — высказал свое мнение собеседник РИАМО.

Для теоретической разморозки российских активов в любом случае требуется завершение боевых действий, отметил Артем Косоруков. Но даже в этом случае решение по разморозке будет означать признание Западом своей ошибки и компенсацию России упущенной выгоды, что делает подобное развитие событий маловероятным.

Как может выглядеть разморозка российских активов Западом

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Как пояснил в разговоре с РИАМО бизнес-тренер, экономист, основатель и управляющий партнер компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша, процедура разморозки активов РФ ровно обратна тому, как их замораживали.

«Это политическое решение со стороны США, Великобритании, Евросоюза, Канады. И точно такое же политическое решение должно быть, больше никак. Через суд они не размораживаются. То есть для этого должны отменить санкции. Все, больше никак. Отменяются санкции, деньги размораживаются», — рассказал эксперт.

Как отметил собеседник РИАМО, возможно множество вариантов: санкции могут отменяться полностью или частично, одной страной или сразу всеми.

«Они могут отменяться частично не только в смысле количества денег, но и в смысле возможности их использования. То есть полная заморозка может сменяться частичной заморозкой. То есть [активы] можно использовать, но, например, только на закупку продовольствия и медикаментов. Так было в Ираке, когда после вторжения в Кувейт на Ирак были наложены международные санкции. Это называлось программа „Нефть в обмен на продовольствие“. То есть Ирак продавал свою нефть, деньги зачислялись на блокированные счета, с этих счетов под контролем специального органа Ирак мог покупать только продовольствие и медикаменты», — пояснил экономист.

Ракша уверен, что разговоры об ослаблении санкций — это «чистая фантазия людей, которые эти разговоры ведут».

«Трамп где-то, возможно, сказал, что вот если что, то может быть мы там как бы снимем санкции. Что он имел в виду, никто не знает. Какие санкции, как, когда, при каких условиях, это все неизвестно. То есть на эту тему можно бредить вообще сутками напролет. Смысла никакого не имеет», — считает собеседник РИАМО.

Евросоюз разморозит российские активы только под жестким давлением

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Как полагает Василий Колташов, пока что ситуация выглядит безнадежной и бесперспективной, потому что Европейский Союз «со своей твердолобостью» на разморозку российских активов не пойдет.

По мнению эксперта, для такого решения необходимы большие политические перемены в Европе.

«Не просто успех социал-консервативных политических сил как таковой — например, „Альтернативы для Германии“ или „Национального движения“ во главе с Марин Ле Пен во Франции, — но такой их успех, который будет доброжелательным к России. То есть не проамериканские социал-консерваторы должны быть, как, например, Мелони в Италии со своей партией, а настроенные на хорошие отношения с Россией и на наказание еврократии и вообще евроатлантических партий и политических деятелей за санкционную войну против собственной экономики под видом войны с Россией», — считает Колташов.

Собеседник РИАМО назвал несколько условий для того, чтобы Европа все-таки вернула России замороженные активы:

Разгром Украины. Полный крах режима со всеми вытекающими, шокирующими, катастрофическими событиями для ЕС. Суды над преступниками из ЕС и, возможно, признание Европейского Союза преступной организацией, пособником нацизма и терроризма. Ужесточение отношений с наиболее лояльными ЕС странами, вплоть до разрыва дипотношений. Возможно, даже и применение любых видов вооружений по странам, входящим в ЕС, которые ведут себя наиболее ретиво. Или по самой Бельгии, по структурам ЕС, по институтам Евросоюза.

«То есть Россия должна заставить еврократию и народы, которые позволяют себе голосовать за проеврократические партии, испытать ужас от того, что они наделали. Ужас от наглости собственного поведения», — добавил эксперт.

Пока же, по мнению экономиста и политолога, страны ЕС всего лишь «испытывают легкий дискомфорт из-за того, что фронт, как они говорят, движется не в ту сторону».

Колташов также уверен, что России нужно будет выставить Евросоюзу «счет за Украину».

«Они должны будут за все разрушения территории бывшей Советской Украины заплатить. С американцев, как известно, спросить будет очень сложно. Они просто далеко. А Евросоюзу должен быть выставлен счет. Россия должна все подсчитать» Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований

По мнению Колташова, нужно идти в лоб и «заставлять их чувствовать, что их хотят уничтожить».

«И вот тогда они все отдадут», — резюмировал собеседник РИАМО.

Правда, руководитель Центра политэкономических исследований добавил, что этот процесс будет долгим.

«Проще было не оставлять кошелек в кармане врага», — отметил эксперт.