Семейная ипотека: будет ли расширяться и к чему это приведет

Дискуссии вокруг семейной ипотеки

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В последнее время часто звучат разные предложения по расширению параметров семейной ипотеки: депутаты, правительство, другие заинтересованные ведомства участвуют в дискуссии.

15 мая на расширенном заседании президиума Госсовета глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов выступил с предложением распространить семейную ипотеку на семьи с детьми в возрасте до 14 лет и семьи ветеранов СВО.

«Просим рассмотреть (распространение) условий семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции», — сказал он.

Напомним, что ранее, в марте, Минфин выступил против расширения семейной ипотеки, потому что для этого нет оснований. Об этом говорил замглавы ведомства Иван Чебесков, комментируя информацию о том, что в правительстве якобы обсуждают допуск к льготным займам семей с детьми до 18, а не до шести лет. По мнению Чебоскова, выдачи по программе семейной ипотеки выросли в феврале 2025 года, а упрощение условий только разгонит цены на недвижимость, что ляжет дополнительным бременем на бюджет.

Расширение семейной ипотеки приведет к росту цен

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В Московском регионе первичный рынок недвижимости итак находится под давлением высокого спроса и ограниченного предложения, комментирует ситуацию коммерческий директор ГК «БЭЛ Девелопмент» Сергей Абузяров. Если программа будет расширена, это приведет к дополнительному увеличению спроса и одновременно может спровоцировать дальнейший рост цен на жильё.

В 2025 году при отсутствии расширения программы рост цен на недвижимость в Московском регионе может несколько замедлиться, так как не будет дополнительного стимула в виде льготной ипотеки для семей с детьми до 18 лет. Однако другие факторы, такие как инфляция, общая экономическая ситуация и доступность кредитов, будут продолжать влиять на цены, считает эксперт.

«В Москве и Подмосковье отказ от расширения программы может помочь сдержать чрезмерный рост цен, но при этом не решит проблему доступности жилья для молодых семей. Для сравнения — в Адыгее уже действует программа ипотеки для семей с детьми до 18 лет, и она пользуется высоким спросом, что привело к увеличению цен на недвижимость в регионе. На федеральном уровне важно следить за балансом между спросом и предложением, чтобы избежать чрезмерного роста цен. Упрощение условий ипотеки может привести к перегреву рынка недвижимости, особенно в регионах с ограниченным предложением жилья, что сделает недвижимость ещё менее доступной для тех, кто не попадает под условия льготных программ», — полагает Абузяров.

Если параметры семейной ипотеки не изменятся, количество кредитов будет снижаться

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С отменой Госпрограммы-2020 в середине прошлого года объем ипотечных сделок начал планомерно снижаться, поскольку не все клиенты могут воспользоваться семейной программой, а ставки по стандартным программам достаточно высоки. При текущей ключевой ставке сохранение нынешнего портрета клиента в рамках семейной ипотеки сохранит тренд на снижение доли ипотеки в целом по рынку, высказывает свою точку зрения операционный директор Est-a-Tet Алексей Новиков.

То, что произошло в феврале (рост доли кредитов по семейной ипотеке) — это, скорее, небольшой всплеск, считает он.

«Вероятнее всего, его дали те клиенты, которые смогли реализовать свои активы, либо те, кто вывел деньги со вкладов в связи с окончанием их срока. Также есть существенный объем клиентов, которым необходимо оперативно воспользоваться семейной программой, поскольку их дети взрослеют. В марте такого спроса мы уже не наблюдаем», — комментирует эксперт.

По его мнению, сохранение нынешнего портрета клиента в рамах семейной ипотеки на текущий рынок никак не повлияет: ни в разрезе объемов продаж, ни в разрезе цен.

Расширение параметров семейной ипотеки уменьшит долю рассрочки и увеличит число ипотечных кредитов

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Опубликован список, содержащий 900 городов, на которые распространяется семейная ипотека при наличии детей до 18 лет, но ни один город в Московской области туда не попал, констатирует коммерческий директор ФСК Family Анна Комарова.

Если рассматривать расширение параметров семенной ипотеки как меру поддержки девелоперов, то, естественно, увеличение возрастного лимита до 18 лет ребенка приведет к тому, что существенно вырастет воронка тех, кто может претендовать на получение ипотеки, и на рынке точно будет наблюдаться всплеск инвестиционных сделок, говорит эксперт.

«Это однозначно положительно скажется на спросе, уменьшится доля рассрочки и увеличится доли ипотечных сделок. Естественно это повлияет на рост цены за квадратный метр, потому что сейчас девелоперы ужимаются, и стараются идти по нижней границе прибыльности, для того чтобы сделать объект боле доступным для покупки», — отмечает Комарова.

Пока что точка в дискуссии о расширении параметров семейной ипотеки не поставлена.