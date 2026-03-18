Россия задыхается: почему количество опасных загрязнений в стране растет с каждым годом

В материале РИАМО — о том, что известно о самых загрязненных городах нашей необъятной.

Согласно отчету аналитического подразделения аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, базирующегося на официальных данных Росгидромета, за прошедший 2025 год произошел значительный скачок уровня загрязнения атмосферы страны. Всего за указанный период специалисты зафиксировали увеличение на 41% случаев повышенного содержания опасных примесей в воздухе, что составляет внушительные 336 отдельных инцидентов. Подробнее о том, какие города страдают от загрязнений воздуха больше всего, — в материале РИАМО.

Самые загрязненные регионы России за 2025 год

Среди регионов-лидеров по количеству фиксируемых нарушений экологические нормы существенно выделяются следующие территории:

1. Самарская область

Здесь ситуация оказалась самой серьезной — общий показатель превысил одну треть всех зафиксированных инцидентов. Регион продемонстрировал наличие сразу 120 случаев повышенной концентрации опасных веществ в атмосфере, причем абсолютное большинство (115 из них) представляли собой ситуации с высоким уровнем загрязнений, а пять раз превышение показателя оказалось экстраординарно серьезным («экстремально высокое»).

2. Оренбургская область

В этом регионе проблема также достигла значительных масштабов, хотя и уступающих Самарской области. Было отмечено около 70 инцидентов, из которых подавляющее большинство составили ситуации с повышенным содержанием вредных элементов (69 случаев), лишь однажды ситуация оценивалась как чрезвычайная («экстремальная»). Географически происшествия происходили главным образом в городах Бузулуке, Медногорске, городе Оренбурге, селах Пруды и Рычковке.

3.Красноярский край

Специалистами было зафиксировано порядка 54 случаев повышенных загрязнений воздуха, сосредоточившихся вокруг крупных промышленных центров региона — городов Норильска и Красноярска.

Также заслуживают отдельного упоминания такие регионы, как Архангельская область (26 случаев), Забайкальский край (24 случая), Республика Бурятия (15 случаев), Иркутская область (14 случаев). Отдельно отмечены небольшие показатели загрязнений в регионах вроде Кузбасса, Вологодской области, Республики Коми и Башкортостана.

Когда уровень загрязнения достиг пиковых значений в 2025 году

Традиционно считалось, что неблагоприятные периоды наступают зимой и ранней весной, поскольку в холодное время повышается нагрузка на системы отопления и выбросы предприятий увеличиваются. Но в минувшем году экологическая обстановка ухудшилась и все стало совершенно иначе: максимальный уровень загрязнения пришелся на летний период. Пиковые значения оказались достигнуты именно в июле, когда ученые зафиксировали беспрецедентные 55 случаев загрязнения атмосферы одновременно. Этот месяц оказался абсолютно уникальным с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, четвертый квартал прошлого года тоже отличался от предыдущих тенденций: несмотря на начало традиционного отопительного сезона, статистическое количество инцидентов не показало ожидаемого повышения. Более того, ноябрь даже вошел в историю как самый благоприятный месяц года, отмеченный минимальным числом зарегистрированных неприятных факторов — всего десять зарегистрированных фактов!

Какими веществами дышат россияне?

По статистике, лидером в списке вредных веществ остается сероводород, составляющий 69% от общей массы инцидентов. Выбросы сероводорода оказывают серьезное негативное влияние на здоровье населения, приводя к поражению центральной нервной системы, головным болям и другим неприятным симптомам вплоть до потери сознания и комы. Основной причиной попадания сероводорода в атмосферу становятся крупные промышленные предприятия и свалки бытовых отходов.

Второе место по степени распространения заняли выбросы диоксида серы, чья доля составила 15%. Несмотря на менее агрессивное воздействие на организм человека, они способны вызывать раздражение дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, провоцируя аллергию и заболевания легких. Основные причины появления диоксида серы связаны с промышленными предприятиями, использующими уголь и нефть в качестве топлива, а также применяемые в ряде отраслей производства, включая пищевую промышленность и химическую отрасль.

Замыкают рейтинг вредные вещества третьего класса опасности — бензапирены, занимающие третью строчку списка с долей в 14%. Преимущественно регистрируемые возле жилых районов и объектов социальной инфраструктуры, бензапирены представляют серьезную угрозу здоровью жителей, поскольку обладают свойствами токсичности, вызывают рак, негативно влияют на репродуктивную функцию организма и способны приводить к генетическим изменениям клеток.

Что россияне думают об экологической обстановке в стране?

Если «пройтись» по социальным сетям городов из антирейтинга по чистоте воздуха, то можно увидеть множество комментариев, которые пишут местные жители. Так, например, в сообществе города Чита неоднократно поднимался вопрос «черного неба».

В декабре 2025 года местный житель поделился с порталом «Чита.Ру» беспокойством, что черный дым с котельной, якобы отапливающей стоянку, идет на дома на улицах Журавлева и Нечаева. Этим же вопросом задается другая жительница. Она спрашивает: «Почему не штрафовали котельную на ул. Нечаева, которая функционировала в 2024 и никто не реагировал на общественные „крики души“?». В Минприроды тогда пообещали, что обследуют эту котельную и установят организацию, которая ей владеет.

В 2018 году Читу включили в федеральный проект «Чистый воздух», который призван снижать количество загрязнений. Участники проекта обновляют системы очистки воздуха, закрывают или ликвидируют источники загрязнения. По данным Минприроды, выбросы сократили:

«СибавиаТЭК» — на 2,54 тонны;

«ЧМДК Даурия» — на 34,43 тонны;

«Региональное управление строительства» — на 39,52 тонны;

«Теплоснабжение» — на 15,65 тонны;

«Ингода» — на 53,47 тонны;

«ЗабайкалАгро» — на 194,8 тонны;

«Янта» — на 47,38 тонны.

Сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» Андрей Томских прокомментировал сообщение властей о снижении выбросов в Чите на 521 тонну в 2024–2025 годах. По его словам, жители не видят улучшений. Он отметил, что сейчас в городе стоит смог, тяжело дышать, а районы, которые раньше считались более благополучными, уже много лет живут в дыму. «А от чего воздух мог бы стать чище? От десятка новых троллейбусов, строящейся линии на КСК? Нет. Частный сектор расширяется, отапливаются 99% самостоятельно, из них 99% без дымовых фильтров! Газификация, которая хоть как-то могла исправить положение, провалена! Деньги похищены и их никто не вернет, а новых на те же цели никто не даст», — жалуется житель Читы в комментариях.

Впрочем, в городе обещают провести газификацию, и ситуация должна со временем улучшиться. «До середины января 2026 года владельцы всех 16 частных котельных, которые расположены в городе, должны разработать планы по снижению количества загрязняющих выбросов. Эту работу, а также газификацию частных домов должны завершить до 2032 года», — пишут в сообществе портала Чита.ру.

Но надо ли говорить, что местные в это не очень-то верят? «Хотеть не значит сделать, у нашего губера таких невыполненных хотелок не сосчитать, а где обещанная газификации районов Читы которая должна быть выполнена год назад?» — написал свой крик души один подписчик.

В сообществе города Самара и вовсе местных жителей предупреждают о том, что не стоит открывать дома форточки из-за неблагоприятной экологической обстановки. «Завтра, 18 марта, с 08:00 до 19:00 в Самарской области будет действовать режим „черного неба“. В области возможны появления смога и запаха гари. Местным жителям рекомендуют минимизировать время пребывания на улице, реже проветривать помещения и избегать физических нагрузок на свежем воздухе», — говорилось в объявлении в прошлом году.

И такие объявления для Самары — уже дело привычное.