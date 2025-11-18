Робореволюция: когда человекоподобные роботы начнут массово заменять людей и что этому мешает сейчас

На какой стадии развития находится технология создания человекоподобных роботов и какие страны лидируют в этой области, читайте в материале РИАМО.

Уже много лет интернет наполняют видео, на которых человекоподобные роботы выглядят не хуже, чем в фантастических фильмах недавнего прошлого. Кажется, что по своим функциональным характеристикам они уже готовы к тому, чтобы полноценно встроиться в социум и заменить людей в самых разных сферах жизни. Но так ли это на самом деле?

В чем главная сложность при создании человекоподобных роботов

В комментарии для РИАМО руководитель направления ИИ-трансформации в промышленности компании «Рексофт» Юрий Воеводко пояснил, что создание функционального человекоподобного робота требует объединения нескольких сложных технологий, которые обычно развиваются отдельно.

«Во-первых, это система восприятия – зрение, слух, сенсоры, которые позволяют роботу понимать, что вокруг происходит. Во-вторых, моторика и управление движением – чтобы он мог не просто стоять, а двигаться естественно, брать предметы, не ломая их и не падая. И третий слой – мозг, то есть коммуникационный ИИ, отвечающий за понимание контекста, эмоции и рациональную реакцию», – перечислил эксперт.

По мнению Воеводко, главная фундаментальная трудность на текущем этапе – синхронизация всех вышеперечисленных систем для работы в реальном времени без внешних серверов.

«Это инженерно и вычислительно крайне тяжелая задача, и ее решение определяет текущие возможности и ограничения подобных роботов» Юрий Воеводко руководитель направления ИИ-трансформации в промышленности компании «Рексофт»

Каковы основные недостатки современных человекоподобных роботов

Как отметил основатель и председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков, индустрия человекоподобных роботов совершила глобальный скачок вперед.

«Благодаря воплощенному искусственному интеллекту (Embodied AI), снижению стоимости компонентов и появлению более мощных и компактных актуаторов разрыв между впечатляющими видеороликами и реальным функционалом роботов значительно сократился. Однако говорить о их полном соответствии кинематографическим образам пока рано», – полагает собеседник РИАМО.

По его мнению, в этой области существуют следующие фундаментальные недостатки:

Энергопитание. «Остается критичным вопрос автономности. Небольшая емкость аккумуляторов вынуждает часто проводить подзарядку или иметь сменные батареи».

Надежность. «Как любая новая комплексная технология, робототехника пока не достигла требуемой надежности. Цель – обеспечить круглосуточную работу без сбоев, но до этого еще далеко».

Директор по маркетингу НПП «Технолаб» Мария Александрова также отметила, что разработка гуманоидов сейчас переживает значительный прогресс, но человекоподобные роботы все еще далеки от идеала. Хотя современные роботы уже справляются со сложными манипуляциями и производительностью, у них имеются следующие ограничения:

«Точность движения – все еще точка роста. Даже самые продвинутые прототипы все еще медленно реагируют в непредсказуемых ситуациях. Гуманоиды еще не справляются с точными и тонкими операциями вроде сборки электроники, на что, например способны специализированные под конкретные задачи роботы;

Баланс и ориентация в пространстве: мы все еще видим случаи, когда гуманоиды падают на презентациях, а блогеры щедро делятся курьезными видео, где роботы врезаются в зеркало, приняв его за проход».

Визуальная человекоподобность роботов не является приоритетом

Основатель INSYTE Electronics, производителя системы «Умный дом», Сергей Грибанов полагает, что развитие человекоподобных роботов переживает переломный момент.

«На сегодняшний день инженерная мысль добилась значительных успехов в создании механической основы: разработаны продвинутые скелеты, имитация суставов и мышц, что позволяет роботам демонстрировать походку, очень близкую к человеческой, особенно у ведущих китайских моделей. Однако в области визуального антропоморфизма произошел сознательный откат» Сергей Грибанов Основатель INSYTE Electronics

После экспериментов с мимикой, которая была признана психологически отталкивающей, дизайнеры перешли к созданию гладких, округлых и абстрактных лиц, пояснил эксперт.

«Это решение призвано сделать взаимодействие с роботами более комфортным. Таким образом, развитие в сторону полной визуальной схожести с человеком приостановлено, а фокус смещен на функциональность и мобильность», – отметил основатель INSYTE Electronics.

Как развитие человекоподобных роботов связано с искусственным интеллектом

Все эксперты, опрошенные РИАМО, подчеркнули теснейшую зависимость технологии создания человекоподобных роботов от уровня развития ИИ.

«Для выполнения человеческих функций недостаточно простого программирования. Роботу требуется “мозг” – коммуникационный ИИ, который умеет не просто распознавать речь, а понимать контекст, эмоции и адекватно реагировать. Именно ИИ позволяет роботу поддерживать диалог и создавать ощущение живого контакта, а не просто выполнять заранее запрограммированные команды», – считает Юрий Воеводко.

По мнению Алексея Южакова, человечество вступило в эру воплощенного искусственного интеллекта (Embodied AI), что и стало главным драйвером прогресса в робототехнике.

«Ключевое отличие в том, что современные роботы обучаются не только на статичных данных, а на последствиях своих собственных действий в реальной или виртуальной среде. Фактически они учатся на своих ошибках и успехах, получая “вознаграждение” или “штраф”, почти как человек», – рассказал собеседник РИАМО.

Без такого продвинутого ИИ робот останется лишь запрограммированным автоматом, неспособным адаптироваться к изменчивой реальной среде, полагает эксперт.

Искусственный интеллект и роботы неотделимы друг от друга, уверена и основатель студии цифровых решений для бизнеса, эксперт по автоматизации и внедрению ИИ-инструментов Наталья Князева.

«Даже элементарная ориентация в пространстве основана на компьютерном зрении, которое полностью основано на ИИ», – отметила собеседница РИАМО.

Сергей Грибанов подчеркнул, что если «тело» робота, включая кинематику и моторику, уже в высокой степени готово, то «мозг» отстает.

«Современные модели ИИ пока не способны на подлинную автономию и творческое принятие решений в непредсказуемых ситуациях» Сергей Грибанов Основатель INSYTE Electronics

По его мнению, сейчас роботы — это, в первую очередь, запрограммированные устройства. Однако скорость развития ИИ такова, что появление модели, способной не только вести осмысленный диалог, но и автономно управлять телом робота на основе своих решений, — вопрос ближайшего будущего, уверен собеседник РИАМО.

Когда начнется массовое производство человекоподобных роботов

В прогнозах относительно начала массового производства человекоподобных роботов эксперты сильно разошлись.

Так, Алексей Южаков полагает, что оно уже начинается.

«Яркий пример — недавняя новость о том, что компания UBTech представила свою первую сотню роботов, которые отправляются на производство в Китай. О планах по массовому выпуску заявляет и Илон Маск. Ожидается, что рынок достигнет объема в 200 миллиардов долларов в ближайшие четыре года, а в дальнейшем будет измеряться триллионами», – рассказал эксперт.

По его мнению, для полномасштабного внедрения роботов необходимы два ключевых экономических условия:

Выгодная юнит-экономика: стоимость производства и внедрения робота должна быть ниже той экономической выгоды, которую он приносит. Снижение конечной стоимости: необходимо сделать продукт доступным для широкого рынка.

«Точные сроки, когда человекоподобный робот станет доступен среднестатистической семье, назвать сложно, но индустрия уверенно движется в этом направлении», – считает основатель компании «Промобот».

Сергей Грибанов отметил, что массовое производство человекоподобных роботов уже началось, и лидером здесь является Китай, где не только налажен выпуск, но и создана соответствующая законодательная база.

«Роботы уже выходят на улицы для выполнения практических задач. Учитывая динамику развития смежных высокотехнологичных рынков (например, стремительный рост производства электромобилей и летающих авто), можно прогнозировать, что в течение пяти лет человекоподобные роботы станут массовым явлением при одновременном снижении их стоимости», – сделал оптимистичный прогноз основатель INSYTE Electronics.

А вот по мнению Марии Александровой, до массового внедрения роботов в нашу повседневную жизнь еще порядка двух десятков лет, и главная причина этого – высокая стоимость разработки такого устройства.

«Сегодня такой робот стоит порядка 80 тысяч долларов, и подобную "игрушку" смогут себе позволить только довольно зажиточные энтузиасты. Все изменится, когда производство подешевеет» Мария Александрова директор по маркетингу НПП «Технолаб»

Такие же сроки спрогнозировала Наталья Князева:

«Будет также как с микроволновками в начале 90-х, когда всем было страшно, что же это за волны такие, но сейчас трудно представить себе дом, в котором ее нет. Аналогично будет и с роботами, скорее всего в годах 50-х этого века».

На человекоподобных роботов пока нет спроса

Самый пессимистичный прогноз касательно сроков появления человекоподобных роботов дал доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян.

В частности, он полагает, что спрос на их внедрение пока отсутствует.

«Проще говоря, как аттракцион, работающий на выставках, форумах, конференциях и так далее, они вполне популярны, а в качестве повседневных реалий – нет», – полагает собеседник РИАМО.

Второй важный момент, по мнению Хачатуряна, – это стоимость робота. На сегодняшний день она составляет от 1 миллиона до 16-17 миллионов рублей, что вполне сравнимо со стоимостью автомобиля или квартиры, рассказал эксперт.

«При этом очевидно, что технический прогресс не стоит на месте и в перспективе ближайших 20-30 лет мы сможем увидеть рост как видового разнообразия таких роботов, так и объемов их выпуска. А рост объема выпуска, согласно законам рынка, приведет к постепенному снижению цены и, значит, росту спроса со стороны домохозяйств на роботов», – пояснил ученый.

Это вряд ли произойдет раньше 2060-2070-х годов, спрогнозировал Хачатурян.

«Именно к этому периоду средняя цена может снизиться до более или менее приемлемых показателей в 200-300 тысяч рублей», – считает доцент Финансового университета.

Как массовое внедрение человекоподобных роботов изменит экономику

Михаил Хачатурян рассказал, что массовое внедрение человекоподобных роботов радикально изменит вопрос организации низкоквалифицированного труда.

По мнению собеседника РИАМО, скорее всего человекоподобные роботы будут задействованы на тяжелых и вредных производствах, таких как добыча угля, выплавка стали, химические производства. Они также будут задействованы при работах в опасных для человека средах (активные части атомных реакторов, загрязненные территории).

«С экономической точки зрения это приведет к исчезновению многих видов подсобных рабочих на стройках, заводах, фабриках. Что поставит вопрос о переквалификации высвобождаемого персонала» Михаил Хачатурян доцент Финансового университета

При этом очевидно, что внедрение человекоподобных роботов в промышленности приведет к значительной экономии средств, рассказал Хачатурян.

«В среднем можно прогнозировать, что благодаря роботам эффективность промышленности вырастет на 4-5%, а простои сократятся на 10-15%», – полагает эксперт.

Какие страны внедрят человекоподобных роботов первыми

По мнению Михаила Хачатуряна, быстрее всего к массовому внедрению человекоподобных роботов смогут перейти США, Китай, Япония, Россия.

«В целом можно прогнозировать, что реализация такой масштабной модернизации промышленного потенциала приведет к росту ВВП этих стран в среднем на 10-15% в год», – считает ученый.

А вот Сергей Грибанов уверен, что безусловным лидером в этой области на сегодняшний день является Китай.

«Такие страны, как США, Южная Корея и Япония, также ведут активные разработки, но пока следуют за ним», – полагает основатель INSYTE Electronics.

Мнение о лидерстве Поднебесной разделяет и Наталья Князева.

«Скорее всего, на рынок первых роботов выведет Китай, так как у него скорость роста по сравнению с другими странами выше на данный момент, особенно в сфере IT, и это даст ему еще больший прирост», – спрогнозировала собеседница РИАМО.