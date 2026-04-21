Прогноз курса рубля на май 2026: нефть толкает вверх, а ставка тянет вниз

В мае 2026 года на валютном рынке ожидается умеренная волатильность рубля. Эксперты сходятся во мнении, что ключевым фактором останутся цены на нефть и геополитическая ситуация, особенно вокруг Ближнего Востока. При этом оценки конкретных диапазонов разнятся: одни аналитики ждут укрепления российской валюты до 73–75 рублей за доллар на фоне дорогой нефти, другие прогнозируют ослабление до 83 рублей под влиянием внутренних факторов. О том, что будет с курсами доллара, евро и юаня в мае и до конца года, — в обзоре мнений экспертов.

Закрытый отток и дорогая нефть: почему рубль сохранит силу

До тех пор, пока цены на нефть будут высокими, и при этом внутренний валютный рынок будет оставаться закрытым для оттока капитала, курс рубля будет оставаться высоким, уверен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. То есть валюта в страну притекает, а каналы для ее легального вывода из страны почти полностью перекрыты. Деньги западных инвесторов и валюта на счетах компаний и граждан остаются замороженными. Открыты платежи только в сторону Китая, говорит он.

Поскольку в мае–июне можно ждать повышенных объемов притока валюты на внутренний рынок после выросших цен на нефть, то рубль, видимо, сохранит силу, предполагает эксперт. На перспективу следующих трех лет поведение рубля будет зависеть в том числе от того, насколько высоко Минфин определит отсечку по цене нефти — это задаст уровень покупок/продаж валюты, то есть повлияет на ликвидность и на спрос на валюту со стороны регулятора, добавляет он.

«Наш прогноз по курсам валют на апрель: доллар будет торговаться в диапазоне 74,5-78,0 руб., евро 88,0-91,0 руб., юань 10,9-11,3 руб. В мае, мы полагаем, что диапазон для валюты может быть похожим. Курс доллара США может не превысить 80 руб., курс евро — не превысит 93 руб., курс китайского юаня останется ниже 12 руб.», — считает Потавин

По его мнению, в конце года курс доллара поднимется до 85 руб., курс евро будет в районе 100 руб., курс юаня около 12,3 руб.

Нефть по $170 или смягчение ДКП: что перевесит и как это повлияет на курс рубля в мае

Определяющими для динамики курса национальной валюты в мае будут продолжение конфликта на Ближнем Востоке, динамика ключевой ставки, а также динамика санкционного противостояния. При этом наиболее значимыми будут два первых фактора, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

«Логика развития событий на Ближнем Востоке со всей очевидностью подводит нас к высокой вероятности возобновления горячей фазы с возможным началом наземной операции США. При этом решить проблему закрытия Ормузского пролива данная операция не сможет, а если при этом союзники Ирана йеменские хуситы смогут перекрыть Маб-эль-Мандебский пролив, позволяющий сегодня Саудовской Аравии поддерживать определенный уровень экспорта нефти, то положение в мировой экономике вероятнее всего продолжит ухудшаться», — комментирует эксперт.

Вероятнее всего цены при любом развитии событий вокруг Ирана и Персидского залива буду стремиться к уровняю 120-130 долларов за баррель, а в случае реализации наихудшего сценария с перекрытием обоих проливов и наземной операцией США в Иране, скорее всего, переместятся к отметкам 150-170 долларов за баррель. И подобная динамика очевидно будет играть в пользу укрепления рубля до отметок 73-75 рублей за доллар, 86-88 рублей за евро и 9-11 рублей за юань, полагает Хачатурян. В свою очередь продолжение политики смягчения ДКП в формате поступательного снижения ключевой ставки будет выступать в качестве негативного фактора, который должен привести к некоторому ослаблению курса национальной валюты. Однако в виду высоких объемов поступления валютной выручки от сырьевого и несырьевого экспорта сможет добиться лишь незначительного временного отката рубля к показателям 74-76 рублей за доллар, 87-89 рублей за евро и 10-12 рублей за юань, прогнозирует экономист.

В мае рубль ждет умеренная волатильность: доллар останется в диапазоне 77–83 рубля

По мнению начальника отдела операций с наличной валютой ПАО «РосДорбанк» Владимира Петрова, в мае 2026 года на валютном рынке ожидается умеренная волатильность рубля. Эксперт полагает, что с высокой вероятностью сохранятся текущие диапазоны либо произойдет незначительное ослабление российской валюты. Основными факторами, которые будут влиять на динамику, станут геополитическая обстановка и цены на нефть, поясняет он.

Базовый прогноз Петрова предполагает курс доллара в районе 77–83 рублей. Что касается евро, то здесь ожидаемый диапазон шире — 89–96 рублей за единицу европейской валюты. При этом, по некоторым оценкам, при благоприятном стечении обстоятельств рубль может временно укрепиться, и курс доллара опустится ниже отметки 80 рублей, отмечает эксперт.