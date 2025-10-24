Похищают людей и продают на органы: что известно о процветающем рабстве в Мьянме

Громкие случаи продажи людей на органы в Мьянме

Осенью этого года весь мир облетела ужасающая новость: минчанку Веру Кравцову продали на органы в Мьянме, а затем направили ее родителям письмо, в котором требовали $500 000 за выкуп тела.

Вере было 27 лет, и она отправилась в Таиланд, чтобы стать моделью. Девушка откликнулась на одно из объявлений в интернете. Обещали хорошие условия и, главное, очень высокую зарплату. Если не знать всех нюансов, то это выглядело как работа мечты.

В сентябре этого года Вера прилетела в Бангкок, а 20 числа ее отправили в Мьянму, а оттуда перевезли в один из колл-центров, который контролирует китайская мафия.

4 октября Вера Кравцова перестала выходить на связь. Спустя несколько дней ее родные получили то самое письмо о требовании $500 000. Еще через несколько дней пришло письмо о кремации тела. Что с Верой произошло на самом деле — никто не знает. По неофициальной версии, ее продали на органы.

По официальной информации, Вера скончалась от сердечного приступа. Ее родителям прислали справку на бирманском языке, где говорится о том, что девушка работала в Мьянме в деревне Пхлу и что тело после смерти кремировали в деревне Инкин 16 октября. Кем она работала — не уточняется.

Еще один громкий случай произошел с россиянкой Дашимой Очинимаевой. Девушке 23 года, и она тоже купилась на объявление о работе моделью в Таиланде. Увидела она его в мессенджере, а зарплату обещали баснословную: $5000 в месяц. Девушка взяла кредит и отправилась в Бангкок. Но оттуда преступники переправили ее в соседнюю страну и заставили работать в мошенническом колл-центре.

Дашиме повезло: она училась в институте Федеральной службы исполнения наказаний и получила звание лейтенанта. Вероятно, именно ее знания позволили ей подать о себе сигнал на волю. У россиянки отняли мобильник, однако она сообразила, как обмануть охрану, и по чужому телефону незаметно подала сигнал родителям. Подключились журналисты и российские дипломаты. Дашиму удалось освободить и вернуть в Таиланд.

В начале 2025 года мошенники похитили знаменитого китайского актера Ван Сина. Его пригласили на пробы в Таиланд, но перенаправили в Мьянму. Спустя два дня после отъезда из дома он перестал выходить на связь. Когда его нашла тайская полиция, он был ужасно запуган. Он рассказал, что три дня жил в страхе: его побрили налысо и заставляли писать сообщения в социальных сетях.

Как людей заманивают в скам-центры в Мьянме

На самом деле мошеннических центров много не только в самой Мьянме, но и по всей Юго-Восточной Азии. Главные убежища для скам-центров — Камбоджа и Лаос. Австралийский институт стратегической политики приводит свою статистику: сейчас в этих странах целых 27 мошеннических центров, и их количество непрерывно растет. Площадь их увеличивается ежемесячно на 5,5 га — отстраиваются новые здания, которые очень похожи на офисы и общежития.

Преступники используют рабский труд. Они создают различные объявления о высокооплачиваемой работе в Таиланде, распространяют их в социальных сетях и мессенджерах. Мужчинам предлагается работа в IT-сфере, тогда как девушек приглашают в качестве моделей. Как только «жертвы» прибывают в Таиланд, их крадут и перенаправляют в Мьянму. Здесь у них отбирают паспорта и мобильные телефоны и селят в лагеря, которые хорошо охраняются (угрожают автоматами).

Недавно посольство России в Мьянме подсчитало, что в настоящий момент среди рабов преступных группировок находятся примерно 25 россиян. За последний год удалось освободиться пятерым — либо самостоятельно, либо при содействии властей Таиланда и российского посольства в Бангкоке.

В связи с участившимися случаями пропажи россиян в Мьянме МВД РФ предупредили соотечественников о рисках при поиске заработка в Таиланде и соседних азиатских странах. «Мы неоднократно предупреждали об опасностях поиска подработки в сомнительных Telegram-каналах. Вдвойне опаснее, если такие предложения сопровождаются предложением физически переехать в другую страну. Такая попытка "легкого заработка" за границей может закончиться потерей документов, свободы и здоровья», — сказали в управлении.

Должны насторожить объявления, связанные с высокооплачиваемой работой в сфере туризма, бизнес-администрирования, переводческой деятельности, модельном бизнесе. «За такими объявлениями могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми», — отметили в МВД.

Как организована работа в мошеннических скам-центрах в Юго-Восточной Азии

Полиция Таиланда приводит ужасающие цифры: всего в трудовом рабстве в Мьянме находятся около 100 000 человек.

Чудом сбежавшие из этого Ада люди рассказывают, что преступники применяют по отношению к своим жертвам жестокое насилие, пытают и наказывают за непослушание. Кто-то остается инвалидом, а кто-то даже теряет зрение.

Один мужчина, которому удалось освободиться из рабского лагеря, рассказал, что если отказываешься выполнять указания надзирателей, то тебя бьют электрическим шокером и металлическими трубами. Даже при всем желании освободиться оттуда нельзя: по всему периметру лагеря стоят вооруженные охранники.

Боясь физических увечий, попавшие в эти лагеря иностранцы должны выполнять любую работу, которую дают похитители. Кто-то должен приносить доход нелегальными азартными играми в интернете, другие отмывают деньги, третьи делают прозвоны и предлагают фейковые инвестиционные предложения. Девушки проводят романтические аферы.

Последний способ — самый популярный. Нужно переписываться с жертвами, представившись японкой Эбби, которая безумно влюблена, и постепенно начинать выманивать как можно больше денег.

Преступники на своей деятельности зарабатывают космические суммы. Власти Таиланда приводили свою статистику: с 2022 по 2024 год жертвами стали 500 000 тайцев, у которых выманили денег на сумму более $1,8 млрд. Но больше не повезло американцам: за один только 2024 год они лишились $10 млрд.

Борьба с колл-центрами в Мьянме

В октябре правительственным войскам Мьянмы удалось задержать более двух тысяч человек, которые работали на один из самых крупных скам-центров в регионе — KK PARK. Каких-то пять лет назад на том месте, где сейчас расположен этот центр, была пустынной. Сейчас же там огромный комплекс на 210 га. Он охраняется вооруженными людьми и оснащен спутниковой связью Илона Маска Starlink.

Совместные меры по борьбе с мошенническими центрами обязались принять также Китай и Таиланд. В феврале 2025 года власти Таиланда отключили электричество, интернет и газ в приграничных районах Мьянмы и планируют распространить ограничения и на другие районы. Свое решение власти объяснили тем, что киберпреступники наносят серьезный ущерб и являются угрозой для национальной безопасности страны.

«Мы прекратили подачу электроэнергии на основании решения Совета национальной безопасности. Не потому, что компании нарушили контракт, а потому, что электроэнергия используется не по назначению — для мошенничества, продажи наркотиков и работы нелегальных колл-центров», — заявил Анутин Чарнвиракул, министр внутренних дел Таиланда.