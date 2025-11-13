Переводы себе по СБП более 200 тысяч могут блокировать как мошеннические: в чем суть нововведений

Крупные переводы себе по СБП как мошенничество: оправданная ли это необходимость или избыточная мера, читайте в материале РИАМО.

Крупные переводы себе по СБП (свыше 200 тысяч рублей) включат в признаки мошеннических операций и банки будут обязаны тщательно проверять их, сообщили в ЦБ. По мнению представителей регулятора, это необходимо в целях борьбы с мошенничеством.

ЦБ расширяет перечень мошеннических операций за счет переводов внутри своих счетов

Первоначально о том, что переводы самому себе крупных сумм включат перечень признаков мошеннических операций, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Спустя некоторое время ЦБ счел необходимым разъяснить ситуацию с проверкой переводов по СБП на предмет мошенничества.

«На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП», — сказано в сообщении Банка России.

Возникает вопрос, действительно ли такая мера поможет борьбе с мошенничеством или она только усложнит россиянам возможность выполнять финансовые операции, потому что банки как обычно будут перестраховываться и блокировать многие операции, как это уже происходит сейчас. И еще не очень понятно, почему 200 тыс. рублей названа «крупной суммой», если по данным Росстата, средняя зарплата россиян составляет 100 тыс. Две зарплаты — это крупная сумма? Кроме того, по действующим правилам сейчас можно переводить между своими счетами 30 млн рублей без всяких ограничений ежемесячно. Цифры как-то плохо соотносятся между собой. Также размыта формулировка «незнакомому человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода».

Клиентам не стоит опасаться банковских переводов или уходить в наличность

Включение переводов самому себе по СБП в новые признаки перевода денежных средств без добровольного согласия клиента может негативно повлиять на удобство проведения операций для клиентов вследствие необходимости дополнительного подтверждения операции, но однозначно снизит вероятность кражи средств злоумышленниками, использующими методы социальной инженерии, считает руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин.

По его мнению, данная инициатива может быть избыточной, но сейчас это просто невозможно оценить в полной мере, т.к. все будет зависеть от конкретных формулировок новых признаков со стороны регулятора и того, как это будет реализовано банками.

«В любом случае, я не думаю, что клиентам стоит опасаться банковских переводов или уходить в наличные деньги, т.к. если пользователь не совершает действий, которые могут быть квалифицированы как подозрительные, то он не попадет под данные признаки. Любые подобные ограничения направлены прежде всего на безопасность клиента и предотвращение хищения его денежных средств. Лучше потратить некоторое время на общение с банком для подтверждения легитимности операции, чем лишиться своих накоплений», — комментирует эксперт.

Верификация и совершенствование работы антифрод-системы займет время

Ужесточение контроля оправдано необходимостью предотвращения растущих рисков мошенничества, уверена заместитель управляющего санкт-петербургским филиалом ПАО «РосДорБанк» Вера Бубнова. Вместе с тем, важно внимательно следить за обратной связью клиентов и работать над совершенствованием процедур, чтобы минимизировать количество ложных срабатываний и обеспечить прозрачность при блокировках, добавляет она.

«Верификация и совершенствование работы антифрод-системы, на которую придется основная нагрузка, займет некоторое время. В начале возможны отдельные накладки и ложные срабатывания, и мы призываем клиентов быть готовыми к этому. Однако именно благодаря обратной связи и постоянной настройке алгоритмов, со временем система выявления признаков мошенничества будет работать намного точнее и эффективнее, снижая при этом неудобства для добросовестных пользователей», — говорит эксперт.

В условиях цифровизации финансов и увеличения числа мошеннических схем, повышение уровня защиты — это требование времени, считает Бубнова.

Меры ЦБ неэффективны, избыточны и крайне неудобны для пользователей

Иной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин

«На днях руководитель департамента информационной безопасности Центробанка бодро сообщил СМИ, что число хищений денежных средств у клиентов банков в третьем квартале увеличилось в полтора раза, замечательно прогрев аудиторию к очередным неэффективным, избыточным и крайне неудобным для пользователей мерам превентивного воздействия на социальных инженеров. Хотя после выхода подобной отчетности по операциям без согласия в финансовом секторе, в нормальной реальности должны следовать кадровые решения», — считает эксперт.

По мнению Гатауллина, несмотря на все регуляторные усилия, размножение платформ антифрода, серию нормативно-правовых актов, направленных на стабилизацию ситуации с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасность финансового сектора остается на низком уровне, а комплекс мер не носит опережающий характер.

«Киберпреступники оказываются быстрее, мобильнее и более оперативно внедряют доступные технологии для реализации фрода», — подчеркивает эксперт.

Перевод крупной суммы самому себе — это право любого гражданина

Блокировки крупных сумм при переводах самому себе усложнят жизнь простым людям и особенно малому бизнесу — самозанятым и ИП, уверена экономист, предприниматель, руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова. Для рядовых граждан и самозанятых это создаст сложности с выбором наиболее выгодных условий обслуживания в банках. Ведь где-то лучшие условия по депозиту, где-то — кредитные продукты, где-то — удобство обналичивания. Перевод крупной суммы на депозит — это право любого гражданина, подчеркивает эксперт.

«Для малого предпринимательства же это станет новым поводом для блокировок. Самозанятые, ИП и «патентники» и так активно жалуются на эту проблему в профсоюз «Новый труд». Блокировка счетов - одна из самых частых тем обращений. Мы бы не хотели, чтобы ситуация усугубилась и привела к росту оборота наличности. Мы и так постоянно слышим, что бизнес боится безнала, но при этом обналичить крупные суммы без подозрений тоже проблематично. Для банков такое поведение — уже основание для блокировок по ФЗ-115», — прокомментировала Полякова.

Не менее важно, что люди сейчас много покупают онлайн по СБП, в маркетплейсах, и бывают крупные чеки, говорит предприниматель.

«Мы не только усложняем жизнь людям, но и тормозим рост платформенной экономики, наносим удар по продавцам маркетплейсов. Ведь с заблокированного счета никто не может купить товар, если только не поможет кто-то из близких. Но стоит ли так тормозить прогресс? Мошенники найдут другие обходные пути, а жизнь простых людей легче не станет», — полагает экономист.

Как избежать блокировок при банковских переводах внутри своих счетов

Чтобы избежать блокировок переводов внутри своих счетов банкир Бубнова рекомендует россиянам выполнить следующие действия: